רכבת ישראל הודיעה הבוקר (שישי) על השבתה של כמה ימים בתנועת הרכבות בין תחנות בנימינה ונתניה לתחנות ת"א ההגנה ונתב"ג, זאת בעקבות פגיעה חמורה בתשתית החשמול. במהלך הלילה האחרון, רכבת משא שנסעה על תוואי המסילות המחושמלות פגעה, מסיבה שעדיין נבדקת, בכבלי החשמול. כתוצאה מהפגיעה יושבתו קווי הרכבת המרכזיים בין חיפה לתל אביב וירושלים - בשיא עונת הקיץ.

הנזק כתוצאה מהפגיעה השתרע על פני מאות מטרים, ונגרם בשני מוקדים עיקריים - באזור צומת גנות מדרום לתל אביב, ובין חדרה לנתניה. צוותי הרכבת פועלים בשטח לפינוי חלקי התשתית שנפגעו ולביצוע תיקונים מואצים.

צוותי רכבת ישראל פועלים לאיסוף ופינוי חלקי התשתית מתוואי המסילות, ונערכים למתן פתרונות כגון הפעלה של כל רכבות הדיזל בימים הקרובים, תוך מאמץ לצמצם את הפגיעה בשירות הרכבתי באופן ככל הניתן. לצורך תיקון התקלה מוקדם ככל האפשר, תגברה הרכבת את צוותי העבודה בשטח.

הקווים שיושבתו, אלא שיופעלו - והחלופות

כאמור, לא יופעלו רכבות בין בנימינה לנתניה ובין תל אביב ההגנה ללוד/נתב"ג.

אלו הקווים שיופעלו:

קו באר שבע - לוד וחזרה

קו בית שמש - לוד וחזרה

קו אשקלון - לוד וחזרה (מצד דרום)

קו ראשונים - פועל כרגיל

קו יצחק נבון - נתב"ג וחזרה

קו אשקלון - הרצליה - פועל כרגיל

קו נהריה - בנימינה (מצד צפון)

קו מודיעין - יצחק נבון - פועל כרגיל

קו העמק - פועל כרגיל

קו כרמיאל - חוף הכרמל - פועל כרגיל

ברכבת ישראל יפעילו מערך היסעים חלופי בתחנות הבאות: ת"א סבידור מרכז, לוד, נתב"ג, נתניה, בנימינה, חיפה חוף הכרמל, מודיעין מרכז.

לנוסעים בין תל אביב לחיפה והצפון מומלץ להשתמש בקווי אוטובוס מתוגברים ממסוף 2000, תחנה מרכזית חוף הכרמל ומרכזית המפרץ. לנוסעים בין ירושלים לתל אביב מומלץ להשתמש בקווים מתוגברים ממסוף 2000 ובתחנה המרכזית בירושלים.

מרכבת ישראל נמסר כי צפי התקלה יימשך כמה ימים - והבטיחו לעדכן בהתפתחויות בהמשך.

