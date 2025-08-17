קריעה של כבלים חשמליים בשתי נקודות במסילת החוף הראשית של רכבת ישראל, בלילה בין חמישי לשישי, הביאה לשיבושים כבדים בתנועת הרכבות בכל הארץ. קווים מחיפה, ירושלים ובאר שבע הושבתו, כאשר הרכבת הודיעה רק בשעות הערב הקודם מה יהיה המצב, ובחברה מתקשים להעריך כמה זמן ייקחו התיקונים.

● מנכ"ל הרכבת: "ייקח שבוע וחצי לחזור לפעילות מלאה"

בינתיים, הרכבת מפעילה רכבות דיזל ישנות, אך היקפן רחוק מלהספיק כדי לספק את הצרכים של מאות אלפי נוסעי הרכבת בכל יום. השאלות הפתוחות ממשיכות להיערם: מה גרם לתקלה, כמה זמן ייקח התיקון, כמה הוא יעלה - ולמי?

1 מה גרם לתקלה

הרכבת טוענת שעוד לא ברור מה גרם לתקלה, אך החשד הוא שבלילה שבין חמישי לשישי, רכבת משא שיצאה מאשדוד בדרכה צפונה קרעה את קווי המתח הגבוה בשתי נקודות: האחת בגנות, מעט מדרום לתחנת ההגנה בתל אביב, ובויתקין, בין נתניה לחדרה. עם זאת, לא מובן איך הרכבת, שעל פי החשד כבר קרעה את הכבלים בנקודה אחת, המשיכה לנסוע עד שקרעה אותם בנקודה אחרת. רכבת ישראל מצדה מסרבת לספק תשובות, למשל מי אישר לרכבת להמשיך לנסוע, וכיצד ניתן למנוע מקרים כאלה בהמשך.

כשמנכ"ל הרכבת בפועל אבי אלמליח נשאל איך ייתכן שמרכז הבקרה לא זיהה את הפגיעה הראשונה, מה שהוביל להמשך נסיעת הרכבת ולקריעה השנייה של הכבלים החשמליים מעל המסילה, הוא השיב כי "לא הייתה אינדיקציה כזאת בשלב הראשוני", אך "היו נסיבות נוספות, ואנחנו בודקים את זה".

חשד נוסף שנבדק הוא האפשרות ששברי מיירט פגעו בכבלי החשמל של הרכבת. ביום חמישי לפנות בוקר שוגר טיל מכיוון תימן, שיורט על ידי חיל האוויר. ייתכן ששברי המיירט שנפלו לארץ תרמו לקריעת הכבלים. עם זאת, לא ברור כיצד הדבר קרה בשני מוקדים שונים.

הרכבת מושבתת אבל השרה והמנכ"ל ייסעו לגזור סרט למרות התקלה הנרחבת ברשת הרכבות המרכזית של ישראל, ביום שני תעלה פמליה הכוללת את בכירי משרד התחבורה והרכבת לאצבע הגליל, לטובת מסיבת עיתונאים לציון "תחילת העבודות" על מסילת קריית שמונה־תל אביב. בין השאר צפויים להשתתף שרת התחבורה מירי רגב, מנכ"ל המשרד משה בן זקן ויו"ר דירקטוריון והמנכ"לים של רכבת ישראל ונתיבי ישראל. עלות הפרויקט, שיחבר את קריית שמונה לכרמיאל, עומדת נכון להיום על 18.7 מיליארד שקל. כך, בזמן שתשתית הרכבת הקיימת עוד לא מתפקדת במלואה, ועל פי ההערכות תחזור לפעילות מלאה רק בעוד כשבוע וחצי, הרכבת מתפנה לחגוג השקה של יעדים חדשים (תחת כותרת חגיגית ש"עוד רגע הכל יתחבר").

2 מהו צפי התיקון

נושא נוסף שנמצא בסימן שאלה גדול הוא הזמן לתיקון. על פי אלמליח, ההערכה הנוכחית היא כשבוע וחצי, אך המועד צפוי להשתנות בהתאם לקצב התיקונים ולביצועי הקבלנים בשטח.

במהלך השבת החלו עבודות לתיקון הנזקים, בוודאי בנקודות שעלה בהן חשש לסכנות בטיחותיות וגם מנכ"ל הרכבת אמר במסיבת עיתונאים ש"עבדנו בסוף השבוע כדי לתת מענה מקסימלי". אולם, ההודעה הרשמית של החברה מתחמקת מלענות על נושא העבודות בשבת מפורשות: "רכבת ישראל עובדת על פי על הסטטוס קוו. במקרים שבהם יש חשש לפגיעה בחיי אדם אנו פועלים להסרת החשש, ועל כן הנחנו את הקבלן בשטח לפעול ככל הנדרש לתיקון התקלה בהקדם האפשרי". כך שנראה שלמרות שבוצעה עבודה בשבת, רכבת ישראל לא מעוניינת להיכנס לשדה המוקשים הפוליטי הזה, ומעדיפה שזה "יעבור מתחת לרדאר" ויקצר מעט את זמן התיקון.

3 מי יחקור את המחדל

כרגע, נראה שהרכבת תחקור את עצמה. החברה פתחה ועדת בדיקה פנימית בראשות סמנכ"ל התפעול שלה יוסי בן שמחון. בנוסף, בצוות יושב מהנדס מהטכניון ששמו לא נמסר, שאמור לדברי אלמליח להיות מומחה לנושא זה. בנוסף, לדבריו, יושבים בוועדה "גורמי מקצוע רלוונטיים נוספים", כנראה מתוך רכבת ישראל עצמה.

כחברה ממשלתית, נתונה רכבת ישראל לפיקוח רשות החברות. ברשות לא מתערבים בדרך כלל בעולמות התפעול המקצועי של הרכבת ותקלותיה, שנמצאים בסמכות משרד התחבורה. אבל, מגה־תקלה כפי שקרתה הפעם ברכבת, שתעיב על ציבור הנוסעים עד סוף אוגוסט, היא אירוע בעל השלכות רוחב גם בפן התאגידי, שעליו אמונה הרשות. בשלב המיידי, דרך נציגיה בדירקטוריון, ברשות יצטרכו לוודא שהנהלת הרכבת מתפעלת את האירוע בצורה הולמת מול המדינה והנוסעים. כרגע, כאמור, על תחקור האירוע והפקת הלקחים אחראי צוות פנימי שמינו ברכבת ישראל. אם ברשות יסברו שהבדיקה לא תהיה יסודית, שמורה לרשות האפשרות למנות צוות בדיקה עצמאי.

4 כמה יעלה התיקון

עלות תיקון התקלה טרם הוגדרה. בעוד שעלו הערכות שמגיעות לעשרות מיליוני שקלים, ברכבת ישראל מסרבים בשלב זה לתת הערכות על עלות תיקון הנזק. כמה הציבור, דרך קופת החברה הממשלתית רכבת ישראל, ישלם על מה שמסתמן כרשלנות? על פי המנכ"ל אלמליח, "עוד לא גיבשנו את הממד הזה. מתמקדים בטיפול ברשת כדי לחזור להפעלה מקסימלית".

5 מי ישלם על זה

השאלה מנין יגיע הכסף לתיקון תונח אף היא על שולחן רשות החברות. כאמור, מדובר ככל הנראה בנזק משמעותי שיצריך שיפוץ מורכב לתשתיות בעלות כספית שעלולה להיות גבוהה מאוד. ההערכות כרגע הן שהסכם ההפעלה של הרכבת מול משרד התחבורה לא מכסה תקלות מסוג זה. בנוסף, לא ברור עדיין האם ישנה פוליסת ביטוח על התקלה, כאשר בהקשר הביטוחי שאלה פתוחה היא האם מדובר באירוע של רשלנות או לא.

רכבת ישראל היא חברה שנשענת בכבדות על תקציב המדינה למרות הכנסותיה מלקוחות, ולא מן הנמנע שיפנו בהמשך לבקשת תוספת תקציבית עבור הטיפול בתקלה.

לסיכומו של דבר, התקלה שהביאה לכאוס תחבורתי באחד החודשים העמוסים ביותר בשנה, מעלה שורה של שאלות קשות שבינתיים - לרובן אין תשובה. ייתכן שהתנהלות אחראית יותר הייתה יכולה למנוע את התקלה או לפחות לצמצם את היקף הנזק לצד אחד בלבד של גוש דן. גם תקשור התקלה והשלכותיה של הציבור הייתה יכולה להתבצע בצורה טובה הרבה יותר.