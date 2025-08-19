הכאוס ברכבת ישראל: הרכבת הודיעה היום (ג') כי החל ממחר ולמשך שבוע תיסגר תחנת תל אביב השלום, ולא יתאפשר מעבר ברכבת בין צפון העיר לדרומה, ולהפך. כל הקווים המגיעים מצפון לתל אביב יסתיימו בתחנת סבידור. הקווים מדרום לתל אביב יעצרו בלוד. רכבות מירושלים וממודיעין יגיעו עד נתב"ג בלבד. התחנות ייסגרו כדי לבצע "עבודות בטיחות".

● החרדים יצביעו נגד? האתגר של נתניהו באישור פתיחה נוספת של התקציב

● אזהרת ספקיות החשמל הפרטיות: לא נוכל להמשיך לגלגל הנחות לצרכנים

● אל על חוזרת להפעיל קו סדיר בין תל אביב לאילת. כמה תעלה הטיסה?

"על רקע השיבושים בתנועת הרכבות בשל תקלת החשמול, החליטה רכבת ישראל לנצל את ההזדמנות ולשלב כבר עכשיו עבודות בטיחות חיוניות שתוכננו במקור לחודש ספטמבר. המהלך נועד למנוע פגיעה כפולה בציבור הנוסעים - גם עתה וגם בעוד מספר שבועות", נמסר מהרכבת.

ברכבת הסבירו: " העבודות יבוצעו במרכז הרשת הרכבתית, בין תחנות תל אביב ההגנה ותל אביב סבידור מרכז, ויכללו טיפול ושדרוג של מרכיבי תשתית חיוניים, בהם 'שסתומי הלב' של המערכת המאפשרים מעבר רכבות בין מסילות ומשרתים את מרבית הביקושים לנסיעה".

רכבת ישראל תפעיל קווי אוטובוס ייעודיים בין תחנות תל אביב ההגנה, תל אביב השלום ותל אביב סבידור מרכז. הרכבת הבטיחה כי תדירות האוטובוס תהיה גבוהה, כל חמש דקות, וללא עלות נוספת.

שיבושי הרכבת / צילום: רכבת ישראל

השבתה ונזק של מיליונים: תקלת החשמול ברכבת

בשבוע שעבר, חלק עליון בקרון רכבת משא נפתח, נתפס בקווי החשמול - וקרע אותם, בשני מקטעים שונים. הדבר גרם לכאוס תחבורתי ולהשבתה מוחלטת של קווים רבים. עלות תיקון התשתית והנזק שנגרם מוערכים בעשרות מיליוני שקלים.

ב-N12 פורסם תיעוד מרגע הפגיעה, שממנו החלה תקלת הענק ברכבת ישראל. הרכבת בסרטון נעה על הפסים באזור המרכז כשאחד המדפים שלה נותר מורם כלפי מעלה. היא פגעה בקווי החשמול, ואז נראה עשן מיתמר. בין הקווים ש הושבתו: קו חיפה-ת"א, באר שבע-ת"א והרצליה-נתב"ג.