רכבת ישראל חוותה השבוע תקלה מהגדולות שידעה, שהשביתה מספר תחנות וקווים ברחבי הארץ. למרות כל זה, המנכ"ל בפועל אבי אלמליח לא מאוד מתרגש. בראיון לגלובס הוא מתעקש שהאמון של הנוסעים גבוה, ומסרב לתת פרטים נוספים על התקלה: "יש ועדת בדיקה חיצונית, מה שאענה לא רלוונטי". בנוסף, הוא נותן צפי לחזרה לשגרה: יום שלישי הקרוב למקטע הדרומי, ולקראת סוף השבוע הבא למקטע הצפוני.

איך קרתה התקלה, ומתי הבינו את הגודל שלה?

"על פי התוצאות הראשוניות של ועדת הבדיקה הפנימית, מטען חריג ברכבת משא פגע ברשת החשמל העילית, וגרם לה נזק. התקלה התחילה בחמישי בערב, ואז רק קיבלנו עדכון על אינדיקציה לקצר חשמלי ברשת, שזה אירוע שקורה מדי פעם. מאז האירוע התפתח, וכרגע הפרטים תחת בדיקה. אבל כמובן, יש עוד שאלות, ולכן השרה הנחתה את הדירקטוריון להקים ועדת בדיקה חיצונית שתבדוק את כלל ההיבטים. יש כרגע הרבה שאלות שצריך לענות עליהן, וככל שהוועדה לא סיימה לא אחראי להגיד דברים לא בדוקים. כל מה שאענה לא רלוונטי".

המנכ"ל אלמליח מסרב לענות מה היה אפשר לעשות טוב יותר ואיך נימנע מאירועים כאלה בעתיד, ומתעקש: "בשביל זה הקמנו את ועדת הבדיקה. המטרה שלה היא ללמוד מה היה ולהבין את הפערים ולגשר עליהם".

מתי החזרה לשגרה

יש כרגע צפי מתי נחזור לשגרה?

"הנזק הוא בשני אתרים, בת"א-דרום (באזור גנות, ע"א) ובין נתניה ולחדרה. לגבי ת"א-דרום, כבר לקראת יום שלישי נחזור לשגרה ונחדש את הנסיעות לכיוון דרום. לגבי המקטע הצפוני, החל מיום ראשון הקרוב נתחיל לחדש נסיעות בהדרגה עד לחזרה מלאה לשגרה בסוף השבוע הבא".

התקשור לציבור היה לוקה בחסר: היה צריך להתקשר כדי להבין איך מגיעים לעדים, והמפות לא היו מספיק טובות. איך משפרים את התקשורת מול הציבור?

"אולי מלבד האירוע הנקודתי שאירע מספר דקות (נפילת האתר, ע"א), רכבת ישראל מפעילה מוקד ואתר אינטרנט והמידע לציבור זרם באופן מלא. כשיש אירועים קיצוניים כמות הפניות גדלה משמעותית".

לדבריו, הפעם היה מדובר בכמעט תנאי חירום, "המידע היה במוקד הלקוחות שנתן שירות מצוין. המידע היה במוביט, היו באנרים באתר, ודיילים בתחנות".

ולמרות דבריו של אלמליח, המידע עצמו היה רחוק מנגיש וברור.

"קרתה תקלה לא טובה"

העבודות תוכננו במקור לספטמבר. למה הן לא פורסמו עוד קודם?

"הציבור שרוצה לנסוע לא מחפש רכבות שבועיים קודם. אנחנו מסיימים את התכנון ממש סמוך לאירוע, ולפני כן אין טעם לפרסם. אבל מעבר לזה, השקענו מאמצים רבים כדי להקדים את העבודות, מה שמאפשר לנו לא לסגור שוב בספטמבר. זה גם התחבר עם הסגירה הכללית שהיה צריך לבצע ממילא בתיקון של מערכת החשמל, ככה שבסגירה אחת אפשר לעשות את כל הפעולות".

אתה לא חושש שכל הסיפור עכשיו ייתפס כחוסר אמינות, ויעודד אנשים לחזור לרכב הפרטי?

"רכבת ישראל נמצאת בביקושים עודפים של 140-150 אחוז. אנחנו מסיעים מדי יום בין 270 ל-300 אלף נוסעים, נמצאים בגידול, הרכבות עמוסות. הרכבת היא מערך תחבורתי שחשוב לציבור. היא מקצרת מרחקים ומבטלת את הפריפריה. היא מאפשרת למי שגר בנתיבות, באשקלון ובאשדוד לעבוד ולבלות בת"א. הנוסעים מצביעים ברגליים".

לדבריו "נכון שקרתה לנו תקלה לא טובה, תקרות לצערי קורות. אבל בראשון הסענו 244 אלף נוסעים. אתמול 260 אלף, האמון של הציבור ברכבת נשמר. אני מאמין שכשנחזיר את תנועת הרכבת בשבוע הבא בע"ה, הנוסעים ימשיכו להצביע ברגליים".

לדבריו, לפני הקורונה "הפעלנו 250 אלף נוסעים ביממה. היה לנו קורונה, חרבות ברזל, הרבה עובדים היו במילואים, ובכל זאת אנחנו מסיעים 280 אלף נוסעים. מאז הקורונה ועד היום חישלמנו את המסילות ואנחנו מוסיפים בכל חודש 2,500 מקומות ישיבה ביום".

המנהל הוותיק שיחקור את התקלה יהודה בר און, שמונה לראשות ועדת הבדיקה החיצונית לתקלת הענק ברכבת, הוא אחד ממנהלי התחבורה הוותיקים והמנוסים ביותר היום - וכזה שלא מהסס להביע את דעתו ואף להתנגח מול אחרים. התפקיד החשוב ביותר שמילא בשנים האחרונות הוא מנכ"ל נת"ע, האחראית על הקמת הרכבת הקלה בתל אביב. הוא מילא את התפקיד בין 2014 ל-2019, אז התפטר על רקע חילוקי דעות מול יו"ר החברה רם בלניקוב. לפני כן גם שימש כמנכ"ל דן, מנכ"ל החברה הלאומית לבטיחות בדרכים ועוד. מינויו למנכ"ל נת"ע זכה לביקורת בזמנו בשל אזכורים שליליים שלו בדוחות מבקר המדינה לפני כעשור, אך בסופו של דבר קידם משמעותית את נת"ע. לפני מספר חודשים גם פורסם שהוא מועמד ראשי לפרויקטור "שער המפרץ", שיכפיל את העיר חיפה על חשבון אזורי התעשיה הרבים שיש באזור. מעבר למועמדות הרשמית, רמ"י כבר היום משתמשים בשירותיו כדי לקדם את הפרויקט. בר און נחשב מנהל מקצועי ומנוסה, ובנוסף לכך גם דעתן וביקורתי וכזה שלא מהסס לעמוד על שלו ולהיכנס להתנגשויות. בכך, הוא מועמד טבעי יחסית לקחת על עצמו את ועדת הבדיקה החיצונית לכשל הגדול ברכבת. יהודה בר און, שמונה לראשות ועדת הבדיקה החיצונית לתקלת הענק ברכבת, הוא אחד ממנהלי התחבורה הוותיקים והמנוסים ביותר היום - וכזה שלא מהסס להביע את דעתו ואף להתנגח מול אחרים. קראו עוד

היה נכון לנסוע לגליל לטקס על הרכבת לקרית שמונה כשיש כזה משבר ענק?

"אני חושב שכן. יש לנו תקלה במערך החשמול שלנו, ונדאג לתקן, אבל אנחנו עושים דברים גדולים במדינה הזאת. אנחנו מחברים את ישראל מקרית שמונה ועד אילת, מתכננים רכבת 290 קמ"ש מב"ש וחיפה לת"א. נרשת את המדינה במסילות לאורך ולרוחב. האירוע הזה תוכנן עוד לפני התקלה. גם ביום שאנחנו מטפלים בתקלה אנחנו לא יכולים להזניח את העתיד. מגיע לאנשים גם בקרית שמונה ובערבה לקבל רכבת".

המנכ"ל הקודם-קודם מייקסנר התלונן על מינויים פוליטיים ברכבת. לתחושתך יש כאלה?

אלמליח מסרב להתייחס במפורש ואומר שהוא "לא רוצה לדבר על דברים לא ענייניים. אני רוצה להודות לעובדי הרכבת שמאז יום חמישי עובדים לילות כימים ללא לאות וה-DNA הזה זורם לכולנו בדם. הנהלת החברה והגורמים המקצועיים הם בעלי ניסיון שעושים עבודה טובה. גם היום כשקרה האירוע הזה, אנחנו מתפקדים בצורה מיטבית. יש לנו תכנית סדורה לאירועים כאלה. במקום אחר בעולם היה לוקח חודשים לעשות את זה. עצרנו את כל הפיתוח ואגמנו את כל המשאבים כדי לטפל באירוע כמה שיותר מהר".