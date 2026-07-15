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מענקים

כ-260 מיליון שקל: מענקי עבודה יועברו מחר לכ-130 אלף זכאים

רשות המסים תחל מחר בהעברת התשלום הראשון של מענק העבודה לשנת 2025 לזכאים, בסכום כולל של כ־260 מיליון שקל • הזכאות למענק נקבעת לפי מבחני הכנסה ונתונים משפחתיים, והבקשות ממשיכות להיות מוגשות באופן מקוון באתר הרשות

אלה לוי-וינריב 19:04
תשלום ראשון של מענק העבודה יועבר מחר לכ־130 אלף זכאים / צילום: Shutterstock
תשלום ראשון של מענק העבודה יועבר מחר לכ־130 אלף זכאים / צילום: Shutterstock

רשות המסים תעביר מחר (ה') לכ-130 אלף זכאים למענק עבודה את התשלום הראשון בגין שנת הזכאות 2025, בסכום כולל של כ-260 מיליון שקל.

מענק עבודה משולם על ידי הרשות ישירות לחשבונות הבנק של הזכאים, עובדים בעלי הכנסה נמוכה העומדים בתנאים הקבועים בחוק, ומטרתו לשפר את מצבם הכלכלי, לצמצם פערים כלכליים-חברתיים ולהוות תמריץ להשתלבותם בשוק העבודה.

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המענק משולם במספר פעימות בהתאם למועד הגשת הבקשה, כאשר הפעימה הראשונה משולמת ב-15 ביולי של שנת הזכאות.

למענק זכאים שכירים ועצמאיים מגיל 21 ומעלה, שהם הורים לילדים או מגיל 55 ומעלה, גם ללא ילדים שהכנסתם עומדת בקריטריונים המופיעים במדריך מענק עבודה עבור שנת המס 2025. החל משנת 2024, ניתן מענק עבודה נוסף לעובד שהוא הורה לפעוט.

בנוסף, נשים שכירות יכולות להגיש גם בקשה למענק עבודה וגם לקבלת מקדמה על חשבון שנת הזכאות 2026, אם הן נולדו לאחר ה-1 בינואר 1960, גילן מעל 60 ועומדות ביתר הקריטריונים.

את הבקשות למענק עבודה מגישים באתר רשות המסים. ניתן להגיש עדיין בקשות למענק עבודה עבור שנת 2024 באופן מקוון באמצעות אתר רשות המסים, עד ליום 31 בדצמבר 2026. הגשת בקשה למענק עבור שנת המס 2025 באופן מקוון החלה ב- 1.1.2026 וניתן להגיש עד ל-31.12.2027.

סכום המענק לזכאים מושפע מגובה הכנסת העבודה, הכנסות מעסק ומשלח יד, הכנסות נוספות (שאינן ממשכורת), וכן מהכנסות בן הזוג מעבודה, מעסק ומשלח יד והכנסות נוספות. בנוסף מושפע הסכום ממספר ילדים, גיל ומצב משפחתי ("הורה יחיד" וכו'). גובה מענק עבודה חודשי מינימאלי לתשלום עומד על סך 20 שקלים.