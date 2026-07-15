ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
שוק ההון והשקעות קצב האינפלציה ביוני ירד לשפל של 5 שנים; מחירי הדירות צנחו בחדות
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
מדד המחירים לצרכן

קצב האינפלציה ביוני ירד לשפל של חמש שנים; מחירי הדירות נחתכו בחודש ב-1%

מדד המחירים לצרכן נותר ללא שינוי ביוני, בהתאם לציפיות הכלכלנים, כך שקצב האינפלציה השנתי ירד לרמה של 1.6% • ירידות בולטות נרשמו בסעיפי פירות וירקות טריים, הלבשה והנעלה ותחבורה; מחירי הדלק והנסיעות לחו"ל הוזלו במיוחד • מחירי הדירות רשמו את שיעור הירידה החודשי הגבוה מזה שמונה השנים האחרונות

רם מוריאריק מירובסקי 18:30
שיעורי האינפלציה / צילום: Shutterstock
שיעורי האינפלציה / צילום: Shutterstock

מדד המחירים לצרכן בחודש יוני 2026 נותר ללא שינוי בהשוואה לחודש מאי 2026. ב-12 החודשים האחרונים (יוני 2026 לעומת יוני 2025) עלה מדד המחירים לצרכן ב-1.6%.

ירידות מחירים בולטות נרשמו בסעיפים: ירקות ופירות טריים, שירד ב-5.2%; הלבשה והנעלה שירד ב-2.7%, תחבורה שירד ב-0.7% וריהוט וציוד לבית שירד ב-0.5%. כמו כן, הוזלו במיוחד סעיפי דלק, הטענה ושמנים לכלי רכב וסעיף הנסיעות לחו"ל, שירדו בכ-3.1% ובכ-1.6%, בהתאמה.

מנגד, עליות מחירים נרשמו בסעיפים: תרבות ובידור שעלה ב-1.0%, דיור שעלה ב-0.7%, בריאות שעלה ב-0.6% ומזון שעלה ב-0.4%.

בשוק השכירות למגורים, בשכר הדירה עבור השוכרים אשר חידשו חוזה, נרשמה עלייה של 2.6% ועבור השוכרים החדשים (דירות במדגם בהן הייתה תחלופת שוכר) נרשמה עלייה של 6.6%.

מדד המחירים לצרכן / עיצוב: הלמ''ס
 מדד המחירים לצרכן / עיצוב: הלמ''ס

מחירי הדירות ירדו בחדות

מחירי הדירות רשמו את שיעור הירידה החודשי הגבוה ביותר שלהם בתוך שמונה השנים האחרונות - כך עולה מנתוני הלמ"ס על מדד מחירי הדירות, שבחודשים אפריל-מאי ירד ב-1%, לעומת מדד מארס-אפריל. האזורים שמשכו את המדד כלפי מטה היו מחוז תל אביב, בו נרשמה ירידה חדה של 2.3% ומחוז ירושלים שבו הירידה הגיעה ל-1.8%.

מדד מחירי הדירות באפריל-מאי 2026 / צילום: למ''ס
 מדד מחירי הדירות באפריל-מאי 2026 / צילום: למ''ס

בחישוב שנתי, ירידת המדד הגיעה ל-2%, והיא מזכירה עד כה את הירידות שנרשמו בשנים 2018 ו-2023. המחוזות שבלטו בירידות מחירים בשנה האחרונה היו מחוז המרכז, בו נרשמה ירידת מחירים של 3.2% ומחוז חיפה שבו המחירים ירדו ב-2.6%; במחוז תל אביב, הם ירדו ב-2.5% ובדרום במחצית האחוז. לעומתם, מחוזות הצפון וירושלים רשמו עלייה: בצפון המחירים עלו ב-1.4% ובירושלים הם טיפסו ב-0.3%.

מדד מחירי הדירות החדשות, לעומת זאת, עלה בחודש הנסקר ב-0.1%, אך ברמה שנתית הוא ירד ב-3.9%.