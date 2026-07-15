מדד המחירים לצרכן בחודש יוני 2026 נותר ללא שינוי בהשוואה לחודש מאי 2026. ב-12 החודשים האחרונים (יוני 2026 לעומת יוני 2025) עלה מדד המחירים לצרכן ב-1.6%.

ירידות מחירים בולטות נרשמו בסעיפים: ירקות ופירות טריים, שירד ב-5.2%; הלבשה והנעלה שירד ב-2.7%, תחבורה שירד ב-0.7% וריהוט וציוד לבית שירד ב-0.5%. כמו כן, הוזלו במיוחד סעיפי דלק, הטענה ושמנים לכלי רכב וסעיף הנסיעות לחו"ל, שירדו בכ-3.1% ובכ-1.6%, בהתאמה.

מנגד, עליות מחירים נרשמו בסעיפים: תרבות ובידור שעלה ב-1.0%, דיור שעלה ב-0.7%, בריאות שעלה ב-0.6% ומזון שעלה ב-0.4%.

בשוק השכירות למגורים, בשכר הדירה עבור השוכרים אשר חידשו חוזה, נרשמה עלייה של 2.6% ועבור השוכרים החדשים (דירות במדגם בהן הייתה תחלופת שוכר) נרשמה עלייה של 6.6%.

מדד המחירים לצרכן / עיצוב: הלמ''ס

מחירי הדירות ירדו בחדות

מחירי הדירות רשמו את שיעור הירידה החודשי הגבוה ביותר שלהם בתוך שמונה השנים האחרונות - כך עולה מנתוני הלמ"ס על מדד מחירי הדירות, שבחודשים אפריל-מאי ירד ב-1%, לעומת מדד מארס-אפריל. האזורים שמשכו את המדד כלפי מטה היו מחוז תל אביב, בו נרשמה ירידה חדה של 2.3% ומחוז ירושלים שבו הירידה הגיעה ל-1.8%.

מדד מחירי הדירות באפריל-מאי 2026 / צילום: למ''ס

בחישוב שנתי, ירידת המדד הגיעה ל-2%, והיא מזכירה עד כה את הירידות שנרשמו בשנים 2018 ו-2023. המחוזות שבלטו בירידות מחירים בשנה האחרונה היו מחוז המרכז, בו נרשמה ירידת מחירים של 3.2% ומחוז חיפה שבו המחירים ירדו ב-2.6%; במחוז תל אביב, הם ירדו ב-2.5% ובדרום במחצית האחוז. לעומתם, מחוזות הצפון וירושלים רשמו עלייה: בצפון המחירים עלו ב-1.4% ובירושלים הם טיפסו ב-0.3%.

מדד מחירי הדירות החדשות, לעומת זאת, עלה בחודש הנסקר ב-0.1%, אך ברמה שנתית הוא ירד ב-3.9%.