מינוי שני תוך שעות ספורות: זה מי שצפוי להתמנות ליו"ר המטרו

לאחר תשעה חודשים, כיום (ב') הוחלט בועדת האיתור במשרד התחבורה למנות את אבי חליבה ליו"ר רשות המטרו. המינוי מחכה כעת לאישור הממשלה, אך לא צפוי להיתקל בקשיים.

בתפקידו הנוכחי, חליבה הוא יו"ר האגף הבכיר למשרדי הממשלה ויחידות הסמך - שאחראי על הנחייה ובקרה של כ-50 משרדי ממשלה ויחידות סמך.

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כזכור, באוקטובר 2025 החליט עוזי יצחקי לעזוב את תפקידו כיו"ר הרשות, לאחר חמישה חודשים בלבד. מאז לא מונה יו"ר, כשבין השמות המועמדים היה חליבה, מנכ"ל משרד התחבורה לשעבר עופר מלכה וסגנית החשב הכללי אושרת דוד.

למעשה, זהו המינוי השני שקודם היום במשרד התחבורה. מוקדם יותר היום פורסם בגלובס כי שרת התחבורה מירי רגב מקדמת את מינויו של אבנר פלור לתפקיד יו"ר רכבת ישראל. כזכור, אלו ימים אחרונים לפני פיזור הכנסת, כך שנראה שהשרה ממהרת לסגור מינויים אחרונים.