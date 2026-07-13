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רכב ותחבורה מינוי שני תוך שעות ספורות: זה מי שצפוי להתמנות ליו"ר המטרו
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רשות המטרו

מינוי שני תוך שעות ספורות: זה מי שצפוי להתמנות ליו"ר המטרו

אחרי תשעה חודשים ללא יו"ר קבוע, ועדת האיתור במשרד התחבורה בחרה באבי חליבה לעמוד בראש רשות המטרו, הגוף שאחראי על קידום פרויקט התשתית הגדול בתולדות המדינה • המינוי מצטרף לקידום מינויו של אבנר פלור ליו"ר רכבת ישראל מוקדם יותר היום, ימים ספורים לפני פיזור הכנסת הצפוי

אלון פרל 19:35
עבודות המטרו בתל אביב / צילום: בר לביא
עבודות המטרו בתל אביב / צילום: בר לביא

לאחר תשעה חודשים, כיום (ב') הוחלט בועדת האיתור במשרד התחבורה למנות את אבי חליבה ליו"ר רשות המטרו. המינוי מחכה כעת לאישור הממשלה, אך לא צפוי להיתקל בקשיים.

בתפקידו הנוכחי, חליבה הוא יו"ר האגף הבכיר למשרדי הממשלה ויחידות הסמך - שאחראי על הנחייה ובקרה של כ-50 משרדי ממשלה ויחידות סמך.

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כזכור, באוקטובר 2025 החליט עוזי יצחקי לעזוב את תפקידו כיו"ר הרשות, לאחר חמישה חודשים בלבד. מאז לא מונה יו"ר, כשבין השמות המועמדים היה חליבה, מנכ"ל משרד התחבורה לשעבר עופר מלכה וסגנית החשב הכללי אושרת דוד.

למעשה, זהו המינוי השני שקודם היום במשרד התחבורה. מוקדם יותר היום פורסם בגלובס כי שרת התחבורה מירי רגב מקדמת את מינויו של אבנר פלור לתפקיד יו"ר רכבת ישראל. כזכור, אלו ימים אחרונים לפני פיזור הכנסת, כך שנראה שהשרה ממהרת לסגור מינויים אחרונים.