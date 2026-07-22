אלפאבית , חברת-האם של גוגל, מדווחת הלילה (רביעי) על הכנסות של 119 מיליארד דולר לרבעון השני של השנה, זאת בהשוואה לצפי הכנסות של 116.6 מיליארד דולר מצד האנליסטים בוול סטריט. הרווח למניה עומד על 9.11 דולר למניה, הרבה מעל הצפי ובזכות הכרה חשבונאית חד פעמית.

אלפבית דיווחה כי הכנסות חטיבת הענן Google Cloud הסתכמו ב־ 24.77 מיליארד דולר ברבעון שהסתיים ב־30 ביוני - זינוק של 82% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. הנתון עלה משמעותית על תחזיות האנליסטים, שעמדו על 22.46 מיליארד דולר, לפי נתוני בלומברג.

מנגד, הכנסות החברה מפרסום במנוע החיפוש הסתכמו ב־ 63.27 מיליארד דולר, מעט מתחת לציפיות השוק.

כעת, נשואות עיני המשקיעים לשיחה עם מנכ"ל החברה סונדר פיצ'אי וסמנכ"לית הכספים הישראלית ענת אשכנזי, כדי להעריך בכמה תגדל ההוצאה של גוגל השנה על שרתים שבבים וחוות שרתים. בעדכון האחרון, חזו בגוגל הוצאות הון בטווח של 180-190 מיליארד דולר ב- 2026, הכפלה ביחס לנתון המקביל ב- 2025.

אחרי צמיחה ניכרת במחיר המנייה בשנה שעברה, מאז תחילת 2026 מבצעת המנייה של ענקית החיפוש באופן פושר למדי, עם עלייה של 10% בלבד מאז תחילת ינואר, למרות נתוני שיא ומעבר לקצב הכנסות רבעוני של מעל ל- 100 מילארד דולר. גוגל סופגת ביקורת על איחור בהשקת מודלי שפה מתקדמים כמו ג'מיני 3.5 פרו, וסנטימנט שלילי לאחר השקת מודלי השפה הסינים המתקדמים של דיפסיק ו-"קימי".

בשיאה של הביקורת הציבורית, הודלפו לתקשורת האמריקאית תוכניותיה של גוגל לפתח שבב חדש בשם "פרוזן", שאמור לשפר את ביצועי העיבוד של מודלי ג'מיני ולעבד מספר גבוה יותר של אסימונים - יחידות עיבוד המידע של הבינה המלאכותית - לכל קילוואט של אספקת חשמל. גוגל.

למרות זאת, המשקיעים אופטימיים ברובם לגבי מניית אלפאבית: זו נסחרת לפני יום המסחר במחיר של 347 דולר, כאשר מחיר היעד של האנליסטים המסוקרים בוול סטריט ג'ורנל עומד על 438 דולר, כאשר 54 מתוך 72 מהם מנפקים המלצת קנייה למניה.