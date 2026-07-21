“מלכודת מס”: תביעה חוזרת בסכסוך המיליונים של מנכ"ל וויקס

אבישי אברהמי, ממייסדי ומנכ"ל וויקס, עולה למתקפה ותובע את רואה החשבון שלו, גיל סולטן, בטענה כי סולטן ייעץ לו לבצע השקעות בחברות סטארט-אפ באמצעות חברה שבבעלותו, קלובר, במקום לבצע אותן באופן אישי, ונמנע מלהזהיר אותו מפני השלכות המס הכרוכות בכך. לטענת אברהמי, כתוצאה מהייעוץ, בעת מכירת המניות בחברות שבהן השקיע, חבות המס שלו הייתה גבוהה מהנדרש, והוא חויב במיסוי דו-שלבי (מס חברות ומס דיבידנד על היתרה), במקום במיסוי חד-שלבי שהיה נמוך יותר.

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מנגד, סולטן טוען כי הוא והחברה שבבעלותו לא נשכרו לצורך מתן ייעוץ מס, אלא לצורך מתן שירותי ראיית חשבון במסגרת הסכם שכר טרחה, שכללו דיווחים לרשויות והכנת דוחות כספיים. עוד נטען כי אברהמי קיבל ייעוץ מס ממשרד ארנסט אנד יאנג בנוגע להשקעותיו עוד לפני שביצע אותן, כי היה מודע למיסוי הדו-שלבי בזמן אמת, וכי במרבית ההשקעות בחר להשקיע באופן אישי - באופן שאינו מתיישב עם הייעוץ שלטענתו קיבל מסולטן.

לא מדובר בהליך הראשון בין הצדדים. קדמו לו שני הליכים: האחד, תביעה בסך 23 מיליון שקל שהגישו רואה חשבון ועורך דין נוסף נגד האחים אברהמי, המתנהלת תחת חיסיון; והשני, תביעה שהגיש אברהמי נגד סולטן לבית המשפט המחוזי באותו עניין, אשר נמחקה, בין היתר משום שבאותה עת טרם התגבש נזק. כעת סבור אברהמי כי הנזק התגבש, ולכן הוא עותר לסעדים כספיים ולא רק לסעדים הצהרתיים, ומגיש את התביעה מחדש. "עקב מעשי ומחדלי הנתבעים, רו"ח והחברה בבעלותו", טוען אברהמי, "נגרמו לו נזקים".

מס עודף של 111 אלף שקל

וויקס נוסדה בישראל בשנת 2006, הונפקה בנאסד"ק בשנת 2013 ונסחרת שם כיום. בין השנים 2010 ל-2021 העניק סולטן לאברהמי ולחברה שבבעלותו שירותי ראיית חשבון וייעוץ מס. עניינה של התביעה, כך נטען, הוא ב"מלכודת מס" שאליה נקלע אברהמי בעקבות ייעוץ מס שגוי ורשלני. לטענתו, עד היום שילם מס עודף בסכום של 111 אלף שקל, והוא צפוי לשלם מס עודף נוסף בהיקף של עשרות מיליוני שקלים.

בשנת 2010 התכוונה וויקס להקצות לאברהמי חבילת אופציות משמעותית הניתנת להמרה למניות. לשם כך הקים אברהמי חברה בשם קלובר אחזקות, שמניותיה נרשמו על שמו, והחל להעניק לוויקס שירותים באמצעותה במקום כעובד החברה.

אברהמי טוען כי לאחר ששכר את שירותיו של סולטן כרואה חשבון וכיועץ מס לטיפול בענייניו האישיים ובענייני קלובר, התייעץ עמו בשאלה קריטית מבחינת מיסוי: האם עדיף לבצע את השקעותיו בחברות סטארט-אפ באמצעות קלובר או באופן אישי. לטענתו, סולטן המליץ לבצע את ההשקעות באמצעות קלובר ואף ייעץ להזרים אליה כספים באמצעות הלוואות חיצוניות והלוואות בעלים שהעמיד אברהמי מכספו האישי.

לטענת אברהמי, ההסבר שניתן לו היה שבקלובר הצטברו כספים ששולמו על ידי וויקס כדמי ייעוץ, ולכן עדיף להשקיע אותם באמצעות החברה במקום למשוך אותם ולשלם עליהם מס דיבידנד. לדבריו, גם אם היה היגיון מסוים בהסבר זה ביחס לכספים שהתקבלו מוויקס כדמי ייעוץ, הוא אינו מתיישב עם ההמלצה להזרים לקלובר כספים מבחוץ, באמצעות הלוואות בעלים והון אישי, שכן על כספים אלה שולם, לטענתו, מס מיותר.

סולטן דוחה טענה זו ומסביר כי סך הכספים שהיו בקלובר הספיק לביצוע כלל ההשקעות, ולכן לא היה צורך להזרים אליה כספים נוספים ממקורות חיצוניים.

תגובות

ממשרדו של אבישי אברהמי נמסר: "התביעה שהוגשה לבית משפט השלום בתל אביב מבוססת על עובדות חד-משמעיות ומסמכים המוכיחים, כך לטענתו, כי מר אברהמי נפל קורבן לייעוץ מס רשלני ושגוי מצידו של מר גיל סולטן. כפי שעולה מכתבי הטענות, הנחיותיו של מר סולטן להזרמת כספים פרטיים לצורך השקעות דרך חברה פרטית יצרו ‘מלכודת מס’, שמשמעה חבות מס עודפת ומיותרת בהיקף של עשרות מיליוני שקלים. מחיקת ההליך הקודם נבעה אך ורק מסיבה פרוצדורלית. כעת, לאחר שהתביעה הוגשה מחדש, היא תתברר לגופה. ניסיונותיו של מר סולטן להתנער מאחריותו המקצועית באמצעות טענות סרק לא יועילו. אנו סמוכים ובטוחים כי בית המשפט יבחן את מכלול הראיות, ירד לעומקם של דברים, ויחייב את מר סולטן לשאת באחריות המלאה לנזקים הכבדים שגרם".

מטעם עורכי הדין בעז בן צור ותומר שקרצי, המייצגים את סולטן בתביעה, נמסר: "מדובר בתביעה המהווה ניסיון שני ולא מוצלח, בדומה לניסיון קודם שכשל בצורה נחרצת, שבסופו חויב מר אברהמי גם בהוצאות משפט. בית המשפט המחוזי כבר אמר את דברו ביחס לתביעה קודמת דומה, אשר הוגשה ונמחקה בפסק דין המדבר בעד עצמו, וזאת לאחר שמר אברהמי מכר מניות בחברות שבהן השקיע באופן מלאכותי, כדי לנסות לייצר לעצמו נזק נטען, בתקווה שהדבר יאפשר לו להגיש תביעה - וכאמור, בית המשפט לא התיר זאת.

"למעשה, מטרתה של התביעה, כמו גם מטרתה של התביעה הקודמת, שלא בכדי נמחקה, היא לנסות באופן כושל להלך אימים על מי שהגיש תביעת עתק קודמת נגד מר אבישי אברהמי ונגד אחיו, מר נדב אברהמי - תביעה המתבררת בבית המשפט המחוזי ואשר, למצער לעת הזו, חל עליה חיסיון. נוכח התביעה האמורה, מר אברהמי החליט לנסות לייצר יש מאין תביעת סרק בתקווה שהדבר ירתיע מפני התביעה נגדו, אך רצון ומשאלת לב זו של מר אברהמי יישארו בגדר משאלת לב. כתב ההגנה מדבר בעד עצמו וממחיש עד כמה מדובר בתביעת סרק, לא מבוססת, אשר דינה להידחות משורה ארוכה של טעמים".