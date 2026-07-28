דקות ספורות לאחר תחילת המשימה, כל צוות מאבד אחד מחבריו. ההנהלה זקוקה לו לטובת פרויקט אחר. עצבו לוגו. אסור להשתמש בצבע כחול. רק מתמחים בכירים רשאים להשתמש במספריים. אלא שכל המתמחים הבכירים חולים היום. הלוגו צריך להיות בעל חיים המזוהה עם אחד ממייסדי KPMG. ודאו שהאריה או הינשוף לבושים בלבוש עסקי.

כך נראתה אחת ממשימות ההכשרה של מתמחי הקיץ ב־KPMG.

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במסגרת תוכנית חדשה שהשיקה הקיץ, הביאה KPMG קרוב ל־1,000 מתמחים מחטיבות הביקורת וההבטחה שלה למתחם ההכשרה רחב־הידיים שלה, שנבנה בהשקעה של 450 מיליון דולר סמוך לנמל התעופה באורלנדו, פלורידה. במשך כמה ימים הם עברו הכשרה בחשיבה ביקורתית ובשיקול־דעת. אתגר עיצוב הלוגו היה אחד מכמה תרגילים שנועדו לפתח מיומנויות אלה, לצד משחק "חפש את המטמון" ותרגיל לפיענוח פרשת הונאה.

המטרה אינה שעשוע. משרות בתחום ראיית החשבון נמנות עם הפגיעות ביותר להשפעתה של הבינה המלאכותית. KPMG מעריכים שבתוך שנתיים עד שלוש בני אדם כבר לא יבצעו בדיקות שגרתיות בתחומים כמו שכר וחוזי הכנסות.

תובנות של KPMG לעבודה בעידן ה-AI ■ לעבוד עם ה-AI, לא לתת לו לעבוד לבד - שמירה על שיקול דעת ופיקוח אנושי על התוצרים ■ להרגיש בנוח עם עמימות - להתרגל לחוסר ודאות לגבי איך AI ישפיע על מקום העבודה ■ הכשרה חשובה - ככל שיותר משימות הופכות אוטומטיות, כך גדלה חשיבות הדרכה ■ קידום לפי מיומנות - מי שבקיא בטכנולוגיה יכול לעקוף עמיתים ותיקים ממנו

הפירמה צמצמה השנה ב־10% את מספר שותפי הביקורת שלה בארה"ב, ובמקביל היא בוחנת מחדש מן היסוד את תפקידם של רואי החשבון הזוטרים - בוגרי מכללות ואוניברסיטאות, שמתחילים את דרכם בשכר של כ־80 אלף דולר בשנה. במקביל, KPMG מקבלת מלקוחותיה היקף הולך וגדל של עבודות ביקורת.

סוגיה קיומית

השאלה כיצד להכשיר עובדים צעירים הפכה לסוגיה קיומית עבור חברות רבות המשתמשות בבינה מלאכותית כדי לעצב מחדש את אופן ביצוע העבודה. יש מנכ"לים המשתמשים בכלי בינה מלאכותית כדי לצמצם את כוח־האדם שלהם, ואף צופים שמשרות משרדיות ייעלמו. אחרים, ובהם סיילספורס, IBM ומקינזי, דווקא מגבירים את גיוס העובדים לתפקידי כניסה, בטענה שעובדים שגדלו בעידן הבינה המלאכותית יכולים לסייע לקדם את החברה. אלא שהעבודה היומיומית שלהם משתנה במהירות.

פירמות ראיית החשבון כבר אינן זקוקות לעובדים הזוטרים ביותר שהן מגייסות כדי לבצע משימות שגרתיות שניתן להפוך לאוטומטיות בקלות. מדובר בטלטלה משמעותית עבור מקצוע שהתאפיין לאורך השנים במסלול קידום מקצועי ברור.

"לא מעט אנשים בגילי מתקשים לקבל את הרעיון שמיומנויות טכניות הן כבר לא הדבר היחיד שנדרש כדי להצליח", אומרת רייצ'ל ראיין, מתמחה בת 22 בביקורת ב־KPMG, הלומדת באוניברסיטת מיאמי שבאוהיו. היא קיפלה את דף הנייר וניסתה לקרוע אותו בצורה מסודרת ככל האפשר, לאחר שנאסר עליה להשתמש במספריים כדי להכין את הלוגו.

יותר מ־60 קבוצות של מתמחים התגודדו סביב שולחנות ועברו על דוחות רווח והפסד, כתבות בעיתונים ותרשים ארגוני. הם נדרשו לקבוע אם עובד במאפייה ביצע מעילת כספים.

בעל המאפייה, שתכנן להרחיב את העסק ופיטר עובדי ייצור, נראה תחילה כחשוד אפשרי. אבל גם מנהלת החשבונות עוררה חשד. היא הייתה הראשונה להגיע לעבודה והאחרונה לעזוב מדי ערב.

התרגיל בן השעתיים, שבמרכזו פיענוח פרשת ההונאה, נועד לעודד את הסטודנטים להימנע מהטיות ולהפעיל שיקול־דעת מקצועי כדי לפתור בעיה חשבונאית מורכבת.

המיומנויות של העתיד

לפני כשנה, עם התרחבות השימוש בבינה מלאכותית והאוטומציה של יותר ויותר משימות, מנהלי KPMG החלו לבחון אילו מיומנויות יידרשו מעובדים זוטרים בעתיד.

הם הגדירו שש קטגוריות. אחת מהן היא מיומנויות טכניות, כלומר ידע בביקורת ובמיסוי. חמש האחרות הן חשיבה ביקורתית, גמישות, הבנה עסקית, מיומנויות בין־אישיות והתנהלות מקצועית.

כדי לפתח את תוכנית ההכשרה החדשה, בחנו מנהלי הפירמה את המשימות שעובד זוטר עשוי לבצע, כמו בדיקת תוצרים של סוכני בינה מלאכותית או הצגת ממצאים לממונים עליו.

פירמות ראיית חשבון נוהגות לגייס מדי שנה מחזורים גדולים של עובדים לתפקידי כניסה, משום שרבים מהם עוזבים בתוך השנים הראשונות. KPMG, הקטנה מבין ארבע פירמות ראיית החשבון הגדולות, מעסיקה כ־35 אלף עובדים בארה"ב, ובקיץ הזה יש לה 2,100 מתמחים, מהם 950 בחטיבת הביקורת. יותר מ־90% מהמתמחים בחטיבות הביקורת וההבטחה מקבלים הצעה למשרה מלאה.

בעבר, מקצוע הביקורת התבסס על ההנחה ש"פשוט משבצים אותך לפרויקט, ובתוך חמש שנים, עד שאתה מתקדם לתפקיד מנהל, כבר צברת מספיק ניסיון כדי להיות מוכן", אומרת שרי שוסטר, מנהלת בכירה ב־KPMG שהובילה את העיצוב מחדש של תוכנית ההכשרה. "אנחנו כבר לא יכולים להרשות לעצמנו להניח שזה יקרה מעצמו".

"משימת KPMG"

הרחק ממטה החברה בניו יורק, שוכן מתחם לייקהאוס של KPMG, מתחם סגור הכולל 800 חדרי מלון ליחיד, חדר אוכל בשירות מלא, בר יין, בר ספורט ומסלול מיני גולף בן 18 גומות. נהג אובר שהגיע לאסוף נוסעים מהמקום כינה אותו "פורט נוקס".

לפירמות המספקות שירותים מקצועיים יש כל־כך הרבה ימי עיון והכשרות מחוץ למשרד, כך שמתקן כזה אינו חריג. לדלויט, למשל, יש מרכז מנהיגות סמוך לדאלאס, שאותו היא מכנה "אוניברסיטת דלויט". במקום להטיס עובדים מרחבי המדינה לישיבות ולאירועי הכשרה ופיתוח, KPMG בחרה להפנות את התקציב להבאתם למתחם לייקהאוס שבאורלנדו.

בקיץ הזה הסטודנטים חולקו לארבעה "בתים", שכל אחד מהם נקרא על שמו של אחד ממייסדי KPMG. לאורך שמונת שבועות ההתמחות הם צברו נקודות עבור "הבית" שלהם באמצעות אתגרים שנועדו לחזק את ההכשרה שעברו.

המתמחים השתתפו במשך שעתיים במתחם לייקהאוס ב"משימת KPMG" - משחק "חפש את המטמון" שכלל שמונה משימות, ובהן הבחנה בין עובדות למידע כוזב שנוצר בידי בינה מלאכותית, וכן התאמת כלי הבינה המלאכותית של הפירמה לשימוש המתאים ביותר. נקודות הוענקו על מהירות ויצירתיות.

פגישה עם אחד השותפים הקנתה לברנדון פדייה 15 נקודות מוקדם יותר הקיץ. הסטודנט בן ה־22 מאוניברסיטת נורת'רן אילינוי העביר את ההתמחות שלו במשרדי KPMG בשיקגו, שם עבד על פרויקטים עבור לקוחות ועל משימות צד שנועדו לאתגר אותו להשתמש בכלי הבינה המלאכותית של הפירמה. לדבריו, המשימות האלה סייעו לו ולמתמחים אחרים להישאר פרודוקטיביים, וגם מנעו מהם להטריד עובדים בכירים יותר כשהייתה הפוגה בעומס העבודה שלהם.

פדייה, שמגדיר את עצמו כמופנם מטבעו, מספר שנהנה מהמפגש במתחם לייקהאוס שעסק ביצירת קשרים מקצועיים, מיומנות שלדברי הפירמה תהיה חשובה אף יותר עבור עובדים צעירים.

מודל פירמידה משתנה

ככל שיותר משימות הופכות לאוטומטיות, האינטראקציה עם הלקוחות נעשית חשובה עוד יותר. לדברי מנהלי הפירמה, לעובדים צעירים נפתחות יותר הזדמנויות להסביר ללקוחות את העבודה שבוצעה ואת הסוגיות שעולות ממנה.

פירמות המספקות שירותים מקצועיים הסתמכו לאורך השנים על מודל פירמידה, שבו עובדים זוטרים רבים מעבירים את עבודתם לעובדים בכירים יותר, עד שהיא מגיעה לשותפים, שקודמו לאורך השנים על בסיס הוותק שלהם.

לדברי טים וולש, יו"ר ומנכ"ל KPMG בארה"ב, המודל הזה עשוי להשתנות. וולש החל את דרכו בפירמה כמתמחה ב־1992, ובתפקידו הראשון הופקד על מכונת הצילום. הוא אינו יודע כיצד ייראה כוח העבודה בעתיד, אך סבור כי KPMG מתקדמת לעבר מודל קידום המבוסס יותר על מיומנויות, שבו עובדים צעירים עשויים אף לעקוף עובדים בכירים מהם בזכות כישורי הטכנולוגיה שלהם.

עם זאת, שיקול־הדעת נותר גורם מכריע. "לא פשוט נגייס עובדים חדשים וניתן להם לעבוד באופן עצמאי", אמר וולש. "המשמעות היא גם שהפיקוח, ההכשרה והחניכה יהיו חשובים אפילו יותר".

גם המתחרות ביצעו התאמות בתוכניות ההכשרה שלהן. PwC תחייב השנה את העובדים הזוטרים שלה לעבור הכשרה מעשית בבינה מלאכותית. אם עובד ישתמש בסוכן בינה מלאכותית כדי לבצע משימה, תופיע בפניו הודעה שתשאל כיצד הוא מתכנן לבדוק את התוצר.

ארנסט אנד יאנג מציעה בקמפוסים של מכללות ואוניברסיטאות סימולציה חשבונאית במתכונת משחק, המאפשרת למועמדים להתמחות לבחון את כישורי קבלת ההחלטות שלהם ולקבל משוב. בשנה הבאה הפירמה צפויה להשיק תוכנית התמחות מורחבת. דלויט מעניקה למתמחים גישה לסוכני הדרכה, המספקים הכשרות קצרות לפי דרישה.

"הרבה יותר קשה ממה שחשבתי"

ראיין, הסטודנטית מאוניברסיטת מיאמי, חשבה בתחילה שתסיים את לימודיה במסלול קדם־רפואה. היא שינתה כיוון משום שרצתה קריירה המבוססת יותר על עבודת צוות. KPMG זו ההתמחות הראשונה שלה.

"אני חושבת שכולנו היינו בטוחים שזה יהיה טכני, טכני, טכני, ולהזין מספרים לאקסל", היא אומרת על תפקיד המבקרת.

במהלך אתגר עיצוב הלוגו, כשההוראות השתנו מדי שלוש דקות, ראיין חשבה לעצמה: זה הרבה יותר קשה ממה שחשבתי. במבט לאחור היא הבינה שהמטרה היא ללמוד כיצד לתקשר היטב עם האנשים שסביבך, גם כשהיעדר הבהירות מתסכל.

לאורך הקיץ היא שיפרה את כישוריה בתחום הבינה המלאכותית. היא השתמשה בה כדי לאתר שגיאות באקסל, ואף בנתה סוכן בינה מלאכותית משלה.

"כפי שאנחנו צריכים להרגיש בנוח במצבים לא נוחים", אומרת ראיין, "כך אנחנו צריכים להרגיש אי־נוחות לנוכח חוסר הוודאות סביב האופן שבו הבינה המלאכותית תשפיע על העבודות שלנו בעתיד".

כתבה זו תורגמה על־ידי גלובס באופן בלעדי מתוך The Wall Street Journal. לינק לכתבה המקורית באנגלית.