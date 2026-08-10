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אינטל

אחרי זינוק של כמעט פי 3 במניה: אינטל מגייסת 15 מיליארד דולר

ענקית השבבים מנצלת את הזינוק במניה כדי לגייס הון ולממן את הזדמנויות הצמיחה בעידן הבינה המלאכותית • המנייה יורדת במסחר בוול סטריט

בועז בן נון פורסם: 15:14 עודכן: 16:40
ליפ בו טאן, מנכ''ל אינטל / צילום: Reuters, Laure Andrillon
ליפ בו טאן, מנכ''ל אינטל / צילום: Reuters, Laure Andrillon

אינטל מתכננת לגייס 15 מיליארד דולר באמצעות הנפקת מניות, תוך ניצול ההתעוררות המחודשת באמון המשקיעים בסיכויי החברה על רקע בום הבינה המלאכותית ומרכזי הנתונים. כך לפי פרסום בלומברג.

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מניית החברה יורדת במסחר במעל 4% כפי שקורה בדרך כלל בגיוס באמצעות הנפקת מניות שמדללת את המשקיעים ומן הסתם מקטינה את הרווח למניה.

החברה מסרה כי כספי הגיוס ישמשו לצרכים עסקיים כלליים, ויאפשרו לה לממן הזדמנויות צמיחה תוך שמירה על מאזן חזק ודירוג השקעה.

מניית אינטל כמעט שילשה את ערכה מתחילת השנה, לרמה של 101.65 דולר, על רקע מאמצי החברה לשקם את פעילותה. אף שאינטל אינה מובילה בתחום שבבי ה־AI הייעודיים, הביקוש הגובר למרכזי נתונים מגדיל את מכירות המעבדים שלה: הכנסות חטיבת מרכזי הנתונים זינקו ב־59% ברבעון האחרון, יותר מפי שניים מקצב צמיחת ההכנסות הכולל של החברה.

עם זאת, אינטל עדיין מתמודדת עם אתגר משמעותי במאמציה להפוך את פעילות הייצור שלה למנוע צמיחה מרכזי: החברה מתקשה עד כה לגייס מספר משמעותי של לקוחות חיצוניים שייצרו את השבבים שלהם במפעלי אינטל. הצלחה בתחום זה חיונית לאסטרטגיית המפנה של החברה, שמבקשת להפוך את חטיבת הייצור שלה לעסק עצמאי שיתחרה ביצרניות שבבים עבור חברות אחרות, ובראשן TSMC.