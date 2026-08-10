לא מסתדרת בלי באפט? מייקל ברי מאבד אמון בברקשייר

ברקשייר אמנם החלה להשתמש בחלק ממאגר המזומנים העצום שלה תחת המנכ"ל החדש, אך בינתיים המניה מתקשה להדביק את השוק. מתחילת 2026 עלו מניות החברה בכ־ 3% בלבד, לעומת עליות גבוהות משמעותית ב־S&P 500 ובדאו ג'ונס.

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באפט פרש מתפקיד המנכ"ל בסוף 2025, לאחר עשרות שנים שבהן הפך את ברקשייר לאחת מחברות ההשקעות הגדולות והנעקבות בעולם. כעת, תחת ניהולו של גרג אבל, המשקיעים מנסים להעריך מחדש את יכולתה של החברה להמשיך לייצר תשואה עודפת ולבצע הקצאת הון מוצלחת ללא באפט.

אבל מייקל ברי אינו משתכנע מהכיוון החדש.

המשקיע, שהתפרסם בזכות הסרט "מכונת הכסף" (The Big Short), כתב כי החשש הגדול שלו היה שלאחר פרישת באפט יגיע יורש שיהיה "מבוגר מדי ולא וורן", ולכן לא יחזיק בסבלנות שהייתה לבאפט להמתין להזדמנות השקעה יוצאת דופן. "אני מאמין שהחשש הזה התממש", כתב ברי, שהוסיף כי הוא כבר אינו רואה בברקשייר השקעה אטרקטיבית קדימה.

ברי, שכתב את הדברים בפוסט ב־Substack, ציין כי ברקשייר אמנם החלה להשתמש בחלק ממאגר המזומנים שלה תחת גרג אבל, אך לדבריו, הצעדים הראשונים של המנכ"ל החדש הם יותר הצהרת כוונות מאשר מהלכי השקעה משמעותיים. לפי Yahoo Finance, הוא ציין כי וב מאגר המזומנים העצום של החברה עדיין נותר ללא שימוש.

פעם ראשונה שמאגר המזומנים הצטמצם מזה 4 שנים

הדברים מגיעים לאחר שברקשייר דיווחה בשבוע שעבר כי סיימה את הרבעון השני עם 365.5 מיליארד דולר במזומן ובאג"ח ממשלת ארה"ב קצרות, ירידה של כ־8% לעומת שיא של 397.4 מיליארד דולר ברבעון הקודם. זו הייתה הפעם הראשונה זה ארבע שנים שבה מאגר המזומנים של ברקשייר הצטמצם מרבעון לרבעון - סימן לכך שהחברה הפכה לראשונה זה זמן רב לקונה נטו של מניות.

ברקשייר רכשה מניות בהיקף של 23.5 מיליארד דולר, לעומת מכירות בהיקף של 3.7 מיליארד דולר בלבד. בין המהלכים הבולטים שלה הייתה השקעה של 10 מיליארד דולר באלפאבית, לצד רכישה עצמית של מניות ברקשייר בהיקף של 4.5 מיליארד דולר.