חברת האנרגיה המתחדשת דוראל מגדילה עוד יותר את הפוזיציה שלה בארה"ב, באמצעות השקעה של 415 מיליון דולר במזומן והקצאת מניות של חברת האם הישראלית. בכך, דוראל הישראלית תגיע להחזקה של 53.3% בדוראל LLC האמריקאית, לעומת 26% לפני מספר חודשים בלבד. בדוראל אומרים כי כך הם יבטיחו לעצמם גידול ב-EBITDA השנתי ב-620 מיליון שקל בשנה.

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השותפות הנוספות של החברה יהיו ענקית הפנסיה ההולנדית APG שתחזיק ב- 35.3% ומגדל, שתחזיק ב-11.4%. הכסף שנכנס לחברה האמריקאית ישמש למימון הפיתוח שלה בארה"ב ללא צורך בגיוסי הון נוספים.

מדובר למעשה במהלך משולש, שבו 400 מיליון שקל, שדוראל גייסה לתוך חברת האם ממשקיעים ישראליים, יושקעו ישירות בחברת הבת האמריקאית, תוך דילול של שאר השותפים. מהלך זה, אומרים בדוראל, נעשה תוך עסקה מולם ובהסכמתם.

בנוסף, דוראל משלימה את הרכישה של כל המניות של ניק כהן, מנכ"ל דוראל LLC והשותף המקורי שלה בארה"ב. כהן יקבל בתמורה עשרות מיליונים במזומן ומאות מיליונים במניות חברת האם הישראלית דוראל. בכך, הוא יקבל החזקות בחברה נסחרת בבורסה במקום החזקות בחברה פרטית.

"מי שעוד צפוי להרוויח מהמהלך הוא יוסי כהן, ראש המוסד לשעבר, שמשמש כדירקטור בחברה האמריקאית ומחזיק באופציות למניות החברה. בעבר הוא האופציות שלו היו שוות 3% מהחברה האמריקאית, אך הוא דולל מאז, והמידע על שווי האופציות הנוכחי שלו טרם פורסם פומבית. ובכל זאת, המהלך האחרון כנראה מיטיב איתו".

בנוסף, דוראל מבטלת מנגנוני עבר של מעין הלוואות שהם קיבלו, ובכך מפשטת את מבנה ההון שלה.

יכולת לבצע השקעות אגרסיביות בשוק האמריקאי הצמא לחשמל

השוק האמריקאי נחשב צמא לאנרגיה, בשל הצפי להקמת חוות שרתים רבות ותיעוש-מחדש של הכלכלה. על פי תחזיות שדוראל פרסמו במקביל לדוח שלהם, הביקוש לחשמל בשוק האמריקאי צפוי לזנק ב-178% עד 2050, והאנרגיה הסולארית היא זו שמובילה את תחום האנרגיה המתחדשת שנכנס לשוק האמריקאי. פרויקטי הענק שהחברה מובילה בארה"ב צפויים אם כן להיות רווחיים במיוחד. כמו כן, עם הבשלת הטכנולוגיה של פאנלים סולאריים משולבי אגירה - האנרגיה הסולארית מצליחה להתגבר בהצחה רבה יותר על הבעיות הקלאסיות שהעיבו עליה בעבר, כמו קושי בהתאמה בין שעות השמש לשעות שיא הצריכה בהן החשמל הוא היקר ביותר.

הגדלת ההחזקה בשוק האמריקאי צפויה להניב לחברה רווח חשבונאי ישיר, שמוערך בין 80 ל-120 מיליון שקל, שיתבטא כבר בדוח הרבעון השני של 2026. בנוסף, דוראל תוכל כאמור להגדיל את ה- EBITDA שלה מהצבר הבשל בארה"ב ב-620 מיליון שקל. הכסף שייכנס לחברה ישמש לבניה של צבר סולארי ואגירה עצום, שכולל יכולת ייצור של עד 7.4 ג'יגהוואט, ועוד אגירה בקיבולת של 1.1 ג'יגהוואט-שעה.

השקעות אלו זכו ל"סייף הארבור", כלומר לזכאות להטבות המס בארה"ב שביטל ממשל טראמפ - בתנאי שהבנייה תחל עד ה-4 ביולי 2026 או שהפרויקט יחובר לחשמל עד דצמבר 2027. בנוסף, הכסף ישמש לפדיון מלא של הלוואת אפולו שהועמדה בעבר לדוראל LLC האמריקאית, מה שישחרר את החברה לבצע השקעות אגרסיביות במיוחד בשוק האמריקאי הצמא לחשמל זמין.

יוני חנציס, מנכ"ל דוראל, אמר בעקבות העסקה ש"המהלך להגדלת החזקותיה של דוראל בדוראל LLC הוא מהלך אסטרטגי להעמקת אחיזתה של דוראל במנוע הצמיחה המרכזי שלה. העסקה תוביל לחיזוק האיתנות הפיננסית של החברה, לפישוט מבנה הבעלות שלה ולסלילת הדרך לביצוע מגוון מהלכים פיננסיים נוספים בשווקי ההון והחוב".