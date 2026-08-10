עוזי סופר מביא חברת ביומד חדשה לת"א: אלפא תאו תבצע רישום כפול

חברת ביומד חדשה בדרך לת"א. חברת אלפא תאו מדיקל הישראלית, שפיתחה טיפול בסרטן ונסחרת בנאסד"ק לפי שווי של כ-1.2 מיליארד דולר, החליטה לרשום את מניותיה גם למסחר בבורסה המקומית במסגרת הרישום הכפול.

● המניה הישראלית המנומנמת שעלתה ב־35% בתוך יממה

● המיליונים שתשלם שיכון ובינוי אנרגיה כדי שבכיריה לא יעזבו

אלפא תאו פיתחה שיטה חדשה של קרינה ממוקדת לטיפול בחולי סרטן. החברה פיתחה טכנולוגיה חדשנית המשתמשת בקרינת אלפא, שהיא שונה מהקרינה הקיימת לטיפול בסרטן ועשויה להיות ממוקדת יותר בגידול. הטכנולוגיה שלה נמצאת בניסויים מתקדמים לטיפול בסרטנים כמו סרטן מוח מסוג GBM, סרטן לבלב, סרטן ראש וצוואר וסוגים מסויימים של סרטני עור.

הפיתוח של החברה נולד באוניברסיטת תל אביב, מכאן התאו בשם החברה (Tel Aviv University). במשך השנים, עברה החברה תהפוכות רבות וכמעט נסגרה, עד שמצא אותה עוזי סופר, לשעבר מנכ"ל חברת בריינסויי, שהקים אותה מחדש בשנת 2016 מחדש אחרי שפעילותה הוקפאה בעבר בשל חיכוכים בין בעלי המניות.

בשנת 2022 התמזגה החברה לתוך חברת SPAC, ומניותיה נרשמו למסחר בנאסד"ק. בשנים שמאז ההנפקה, צנחה מניית החברה ביותר מ-80%, אלא שבשנה האחרונה חל מפנה, ומנייתה זינקה במעל 300% לשווי של 1.2 מיליארד שקל, הגבוה בכ-11% מרמות השיא בהן היא נסחרה בשבועות שלאחר המיזוג עם השלד.

ברקע, לפני כחודשיים, חתמה אלפא תאו על הסכם שיתוף פעולה אסטרטגי עם חברת Tolmar (טולמר) האמריקאית, למסחור הטיפול שפיתחה לתחום סרטנים אורולוגיים, ותחילה לטיפול בסרטן הערמונית. במסגרתה, טולמר תשקיע 15 מיליון דולר בהקמת מפעל ייעודי למוצר של אלפא תאו בארה"ב, כשעוד 20 מיליון דולר ישמשו לרכישת מניות החברה, בפרמיה של 25% על המחיר בחודש האחרון. בנוסף, היא תשלם לאלפא תאו עד 161 מיליון דולר בתשלומים עבור אבני דרך.