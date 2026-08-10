לקראת השלמת מכירתה לפאוורג'ן, מבקשת שוב אנרגיה להעניק למנהליה הבכירים מענק של כמעט 7 מיליון שקל במטרה שיישארו בחברה עד להשלמת המהלך. בנוסף, היא תבקש להקדים את מועד הבשלת האופציות שניתנו להם, כך שיוכלו לממש אותן במסגרת המכירה.

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במסגרת המהלך, שזקוק לאישור אספת בעלי המניות, תעניק שו"ב אנרגיה למנהליה הבכירים (שאינם המנכ"ל) מענק חד-פעמי של עד 5 מיליון שקל. זאת, לצד הענקת מענקים דומים לעובדים נוספים בחברה בסכומים נמוכים יותר, שאינם מהותיים. בחברה מציינים, כי המענק "נועד לתמוך ביציבות הניהולית והארגונית של החברה, לשמר נושאי משרה, לחזק את תמריציהם ללוות את העסקה עד להשלמתה ולאפשר העברה סדורה, רציפה ויעילה של השליטה בחברה".

ליובל סקורניק, מנכ"ל שו"ב בשנתיים האחרונות, מבקשת החברה לאשר מענק של 1.8 מיליון שקל עבור התקופה שעד להשלמת המכירה. בנוסף, החברה תאיץ את ההבשלה של האופציות שהוענקו לסקורניק כמו גם ליתר מנהלי ועובדי החברה, כך שיוכלו לממשן במסגרת המכירה.

האופציות שהוענקו לסקורניק בעת שהחל לכהן בתפקיד, והיו אמורות להבשיל במלואן רק בסוף שנת 2028, שוות בהתאם למחיר המניה כיום כ-7.7 מיליון שקל (3.1 מיליון שקל, בניכוי מחיר המימוש). זאת לאחר זינוק של כמעט 50% במניה בשנה האחרונה.

לצד זאת, החליטה ועדת התגמול ודירקטוריון שו"ב אנרגיה לאשר הגדלה של תקרת המענק לסקורניק, כך שהיא תעמוד על 10.5 משכורות (במקום 9 משכורות). מענקים אלו, יחד עם הקדמת מועד הבשלת האופציות שניתנו לו יקפיצו את עלות שכרו השנתית לכ-4.8 מיליון שקל.

המענקים למנהלי החברה מגיעים כאמור על רקע עסקת הענק לרכישת פעילות שיכון ובינוי אנרגיה לידי פאוורג'ן (חברה בת של קרן התשתיות ג'נריישן) בתמורה ל-4.45 מיליארד שקל, אשר נחתמה בסוף החודש שעבר. העסקה מול ג'נריישן, שגברה על ההצעה המתחרה מצד קרן התשתיות קיסטון, תובא גם היא לאישור אסיפת בעלי המניות.

בשו"ב אנרגיה מציינים בזימון לאספה, כי העסקה עם פאוורג'ן "מגשימה בצורה מיטבית את טובת החברה ובעלת פוטנציאל להשיא את הערך הכלכלי של החברה עבור כלל בעלי המניות שלה". זאת בין היתר לאור העובדה שתמורת המיזוג משקפת פרמיה של כמעט 13% ביחס למחיר הממוצע של מניית החברה בבורסה בחודש שלפני אישור המיזוג.