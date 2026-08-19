שר ההגנה האמריקאי פיט הגסת', שמעדיף לקרוא לעצמו "שר המלחמה", הכריז לפני כחודש על תוכנית חדשה: כל חייל בצבא האמריקאי, שהוא מעל גיל 30, יעבור בדיקה לגילוי רמות הטסטוסטרון שלו. לדבריו, הוא רוצה שלחיילים יהיו "רמות הטסטוסטרון המתאימות לתפקוד שיא", וטוען כי תיסוף במקרה הצורך יאפשר "כוח לחימה בריא ודומיננטי בבירור".

הגסת' אינו היחיד בממשל טראמפ שפיתח עניין בטסטוסטרון. רוברט פ. קנדי ג'וניור, שר הבריאות, מעוניין להקל את הנגישות להורמון והודה שהוא בעצמו לוקח (גם) את זה.

מלכתחילה, הנגישות גבוהה. ההורמון משווק היום באופן חוקי או לא חוקי בחדרי כושר, במרפאות "איכות חיים" וברשת. מדובר כיום בשוק של כ־2 מיליארד דולר.

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גם בישראל ניתן להשיג גרסאות לא רשמיות ולא מפוקחות של ההורמון. "אני פוגשת מטופלים שפשוט קנו את זה באינטרנט", אומרת ד"ר ליאת ברזילי־יוסף, מומחית לרפואה פנימית ולאנדוקרינולוגיה, ומנהלת המרפאה לטיפול בהשמנה במרכז הרפואי מאיר מקבוצת כללית.

פרופ' צבי נאור, מומחה לביוכימיה ולביולוגיה מולוקולרית מאוניברסיטת תל אביב, מוסיף כי "רואים עניין בעיקר בקרב גברים עשירים, בני 60 ומעלה".

העניין בטסטוסטרון תואם שתי מגמות תרבותיות בארה"ב, שזולגות לעולם. האחת היא עניין מוגבר באשרור הגבריות, והשנייה היא טשטוש הגבולות בין מוצרים רפואיים למוצרי איכות חיים ואריכות ימים. הפיתוי ברור: אם רמת ההורמון יורדת עם הגיל, אולי החזרתה לימינו כצעירים תחזיר גם את הגוף לאחור. המציאות מורכבת יותר.

גיל המעבר של הגברים

"אנדרופאזה, גיל מעבר של גברים, הוא תופעה אמיתית", אומרת ברזילי־יוסף. "הירידה בהורמונים הגבריים מתחילה בגיל 30, אך היא הדרגתית עד סוף החיים. רמת טסטוסטרון מתחת לנורמה מקושרת עם ירידה בתפקוד ובחשק המיני, באנרגיה, במאסת השריר והשמנה בטנית. רואים ירידה בשיעור הגוף, לפעמים אנמיה, ולפעמים ירידה בצפיפות העצם עד כדי אוסטיאופורוזיס".

רמות נמוכות מחייבות תיסוף?

ברזילי־יוסף: "תלוי בסיבה. האשכים מפרישים טסטוסטרון בתגובה לסימן מהמוח, כך שיש להבין אם הבעיה מקורה במוח, למשל בגלל גידול או תרופות אחרות, או שמקורה באשך. אם שללנו סיבות אחרות, אפשר להוסיף טסטוסטרון בג'ל או בזריקות".

אנטי אייג'ינג? אולי להפך

הבעיה מתחילה כשגברים מבקשים טסטוסטרון גם אם רמתו בגדר הנורמה. "אנשים מעוניינים בטיפולי איכות חיים כאלה, אך המחקר ממש בתחילת דרכו", אומרת בריזלי־יוסף. "למשל, אין לנו רמות טסטוסטרון נורמליות מתוקננות לפי גיל, אלא רק רמת חוסר ממוצעת. בעיקר, אין לנו מידע שמראה חד־משמעית שתיסוף במצב שמעל הנורמה משפר את איכות החיים".

מחקרים הראו תרומה ברורה של טסטוסטרון למסת השריר, אבל התיסוף לא תמיד תורגם לשיפור המהירות או הכוח, ולא הוכח שיפור החיוניות או הקוגניציה כשאין מחסור. אצל כל המתספים כן נרשם שיפור בחשק המיני.

לדברי נאור, ייתכן שההשפעה על אריכות חיים היא בכלל בכיוון ההפוך. "גברים חיים פחות שנים מנשים, ויש השערה שזה בגלל הטסטוסטרון. בנוסף, מחקר על נערי מקהלה באיטליה שעברו סירוס בסוף המאה ה־19 הראה שהם חיו יותר מהממוצע הגברי". ייתכן כי הטסטוסטרון פוגע בגברים בדרכים שעדיין אינן ידועות.

טרנד שדעך וחזר

ויש גם תופעות לוואי ידועות. לדברי ברזילי־יוסף, גם כאשר הטסטוסטרון נמוך מהנורמה לא מקובל לתת טיפול למי שסובלים מדום נשימה חמור בשינה, כי הטסטוסטרון עלול לגרום להתעבות הרקמה באזור דרכי הנשימה.

נאור מוסיף כי ההורמון עלול להאיץ תהליכים סרטניים בערמונית, גם אצל מי שאינם יודעים שיש להם סרטן. "הוא גם יכול להאיץ גדילה לא־סרטנית של הערמונית. אם רמות ההורמון נורמליות, לא צריך תיסוף. יש דרכים אחרות להפחית שומן בטני, לבנות שריר ולשפר את התפקוד המיני".

מחקרי עבר הראו עלייה קלה גם בשכיחות לאירועי לב, מה שהוביל לדעיכת טרנד הטסטוסטרון שהחל ב־2013. עכשיו הוא חזר, בין היתר בעקבות מחקרים חדשים שלא הראו את הקשר הזה. בכל מקרה, גם היום לא נהוג לתת את התרופה למי שעבר אירוע לב בחצי השנה האחרונה.

ברזילי־יוסף מזהירה שהנזקים עלולים להיות משמעותיים במיוחד בצעירים עם רמות הורמון נורמליות. "בגיל צעיר, אם מתספים טסטוסטרון, המוח מקבל שדר שיש מספיק, והוא מפסיק את הייצור העצמאי. ואז נראה לפעמים התכווצות של האשכים, ירידה בייצור זרע, המטולוגיה לא תקינה. לצערנו, הבעיות לא תמיד הפיכות".