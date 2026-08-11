למשקיע הלונג'ביטי יש עצת זהב לאריכות ימים: שמרו על שגרה

אודות המדור "מדעי אריכות החיים" קליניקות לונג'ביטי נפתחות בקצב מסחרר, מיליארדרים משקיעים הון עתק בטיפולים חדשים, אבל מה המדע באמת יודע על אריכות ימים ועל איכות חיים?

מדור שבועי יעסוק בתעשייה הזאת על כל היבטיה - מהמחקר ועד הכסף שמניע אותה

לפני ארבע שנים, כשאמיר אלרואי הביא לישראל את Global Wellness Summit, כנס שנתי שמפגיש אנשי עסקים, ממשל, אקדמיה ומדע העוסקים באיכות חיים, הדיון באריכות ימים ובהארכת שנות החיים הבריאות תפס רק חלק קטן ממנו. לפני שנה, הנושא הזה כבר השתלט על הכנס כולו. נדמה שהמושג הלונג'ביטי תפס את מקומו של הוולנס. המטרה כבר אינה רק לחיות טוב עכשיו, אלא לחיות טוב עמוק לתוך העתיד.

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"הרעיון היה ונשאר להסתכל על הבריאות של הבריאים", מבהיר אלרואי בראיון לגלובס. "פעם היה לזה שם עוד פחות סקסי - רפואה מונעת. הרעיון הוא לפעול באופן פרו־אקטיבי לאופטימיזציה של הבריאות בכל גיל, אבל בהדרגה אנחנו מבינים שכדי להשיג איכות חיים והרגשה טובה עכשיו, ובריאות טובה עמוק לתוך העתיד, אנחנו צריכים להשתמש לא רק בכלים של עולם הרפואה".

אלרואי היה מהמשקיעים הראשונים בישראל שהתמקדו בוולנס. הוא התחיל כמאמן ספורט אישי בארה"ב ובהמשך מייסד רשת כושר של מאמנים אישיים לאוכלוסייה מבוססת. בהדרגה, זלגה פעילות המכונים לתחום הבריאות. ב־2018 הוא הקים את Wellness Ventures. "התחלנו כחממה לחברות שפועלות בתחום שבין איכות חיים לבריאות. השקענו ב־15 חברות ובהדרגה הפכנו לקרן הון סיכון".

אמיר אלרואי אישי: בן 50, נשוי ואב לחמישה מקצועי: מייסד שותף בקרן Welltech Ventures, שותף במיזם The Wellness Collection, דירקטור ב־Global Wellness Summit ובחברות בתחום הבריאות ואיכות החיים. מנהל במשרה חלקית את הקרן המשפחתית AYRAD Investments, המשקיעה בחברות הייטק עוד משהו: היה בעבר מאמן כושר אישי

במקביל לעבודתו בקרן, הוא חבר בדירקטוריון Global Wellness Summit ומכהן כמנכ"ל The Wellness Collection, חברה שהוקמה השנה והיא מעין סוכנות נסיעות מקוונת המאתרת ריזורטים וחוויות וולנס ולונג'ביטי בעולם.

היוקרה החדשה

"בריאות היא סמל סטטוס", הוא אומר, "והיום הדאגה הפרו־אקטיבית לבריאות היא היוקרה החדשה. ללכת עם מד גלוקוז רציף, טבעת אורה או צמיד של Whoop - זה נהיה קצת קטע".

לפני כעשור פרחה אופנת ה־Quantified Self. הרעיון היה שמדידה רציפה של ביצועים גופניים תוביל לתובנות בריאותיות מרחיקות לכת. נשארנו עם שעוני הספורט, אך זו לא בדיוק המהפכה שחלמו עליה אז. האם כעת אנחנו חוזרים אליה?

"היום גברה התקווה שהבינה המלאכותית תוכל להפוך את המידע הזה להמלצות מותאמות אישית משמעותיות לחיים. זה כבר מתחיל לקרות בתחומים כמו שינה ובריאות הנפש, לצד כושר כמובן. אני דירקטור בחברה בשם Longevity.Ai, שפועלת לאסוף מגוון נתונים כדי להציע רפואה מותאמת אישית, ויש להם כמה שותפויות מרשימות עם קופות חולים וחברות ביטוח. חברת המכשור הרפואי אבוט השקיעה ב־Whoop, מתוך הבנת הערך של המידע הזה".

אילו טרנדים נוספים אתה מזהה כמשקיע לונג'ביטי?

"במסגרת הגלישה של התחום מעבר לבריאות הקלאסית, אנחנו רואים את הממשק שלו עם העולם הפיזי, עם הסביבה שלנו. האם הבית שלנו מעודד בריאות? האם הבית מרגיע, האוויר נקי? האם השכונה מעודדת תנועה?

"טרנד נוסף הוא השימוש במוזיקה כממשק שדרכו אנחנו יכולים להשפיע על הבריאות שלנו - להרגיע, לעורר, לתת מוטיבציה. אני מושקע בחברה ישראלית שחיברה בין מזרן למערכת מוזיקלית, והיא מתאמת בין התדרים המוזיקליים לתדרים שעוברים במזרן כדי ליצור רגיעה בזמן שינה וערות.

"עוד טרנד הוא לונג'ביטי לחיות מחמד. האמריקאים משתגעים על זה. לצד ההשפעה של הקשר עם חיות מחמד על הבריאות שלנו, אנחנו מדברים על אריכות הימים של בעל החיים עצמו, והתחום הזה כולל מזון מיוחד, התעמלות לבעלי החיים, מכשירי ניטור ובעצם כל מה שאנחנו עושים עבור עצמנו".

האם אתה מזהה תחומים שעדיין לא הפכו לחמים אך להערכתך צפויים להפוך לכאלה?

"אני מזהה הזדמנויות בשני ממשקים. אחד הוא הממשק בין תחום הלונג'ביטי לפיננסים. ברור שדרוש הרבה כסף ותכנון פיננסי מוקפד כדי לאפשר לנו איכות חיים עמוק בתוך הגיל השלישי, אבל השאלה היא גם איך אנחנו יכולים לעסוק בניהול הפיננסים שלנו בצורה שמרגיעה אותנו ולא פוגעת באיכות החיים שלנו. אלה שאלות שאולי צריך לגשת אליהן לא רק מנקודת מבט של אנשי כספים, אלא בשיתוף פעולה של אנשי כספים ובריאות.

"ממשק נוסף הוא המשפחה. מדברים הרבה על קשרים חברתיים בגיל השלישי ועל יצירת קהילות חיוניות ומניעת בדידות. מה תפקיד המשפחה במארג הזה? איך ננהל את היחסים במשפחה באופן שמגביר את איכות החיים ואת אריכות הימים של כולנו? משום מה על זה פחות מדברים".

אימון בבית עם פידבק

לדברי אלרואי, המגמות החדשות האלה אינן צפויות להסיט את תשומת הלב מהמלך והמלכה של התחום - ספורט ותזונה. "אנחנו רואים גל של השקעות במכשירים שנותנים את הנוחות של האימון בבית יחד עם החוויה הקהילתית. החלוצה הייתה פלוטון, שצמחה בקורונה ואחר כך דעכה, אבל עדיין חברת ענק. אליה הצטרפו חברת Mirror, שמאפשרת להתאמן מול מראה ולקבל פידבק, או Amp, שמחברת מכשירי אימון כוח למערכת פידבק שיש בה גם בני אדם".

בתחום המזון, קמות חברות המציעות תזונה מותאמת אישית על בסיס ניטור גופני רציף.

איזו המלצה לאורח חיים בריא למדת ואנשים בדרך כלל לא מכירים?

"שמירה על שגרה. זו ההמלצה הלא־אינטואיטיבית. המוח שלנו אמנם אוהב לראות אותנו יוצאים מאזור הנוחות, והגוף אוהב שמאתגרים אותו בכושר, אבל הוא גם מאוד אוהב שגרה: שינה בשעות קבועות, אימון בשעות קבועות. אם אתם טסים הרבה וסובלים מג'ט לג ומתנודות גדולות בין אורח החיים הביתי לאורח חיים אחר לגמרי בנסיעות, אני ממליץ להכניס את כל המידע הזה לבינה המלאכותית, והיא תוכל להמליץ איך להיערך לנסיעה ואיך להתאושש ממנה".

בין הייפ למה שאמיתי

אלרואי מבקש להצביע גם על מגמות שליליות. "כאנשי תעשיית הוולנס והלונג'ביטי, אנחנו נתקלים ממש בגרוטסקות, שאפשר להשתגע. אנשים שלוקחים עוד ועוד תוספים, ופפטידים, וכל דבר שיש סביבו באזז. חייבים להבדיל בין מה שהייפ למה שאמיתי, ובכל מקרה לא תהיה תועלת אם מנסים לשפר יותר מדי דברים בבת אחת ובקיצוניות".