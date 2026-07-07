ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
שוק ההון והשקעות בעקבות התקיפות בהורמוז: ארה"ב מחזירה את הסנקציות על איראן
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
מצר הורמוז

בעקבות התקיפות בהורמוז: ארה"ב מחזירה את הסנקציות על איראן, הנפט מזנק

גורם אמריקאי הזהיר כי פעולותיה של איראן במצר הורמוז הן "בלתי מתקבלות על הדעת" וכי הן ייענו בצעדי תגובה • הנפט מזנק ב-4% • "צעד לא רציונלי מצד ארה"ב", אמר ברט אריקסון, שותף ב־Obsidian Risk Advisors, חברת ייעוץ סיכונים

שירות גלובס 22:00
כלי השיט חזרו לנוע במצר הורמוז / צילום: Reuters, Stringer
כלי השיט חזרו לנוע במצר הורמוז / צילום: Reuters, Stringer

הממשל האמריקאי סוגר את הברז לנפט האיראני. המשרד האמריקאי לבקרת נכסים זרים (OFAC) הודיע הערב כי החל מ־ 7 ביולי לא יותרו עוד עסקאות חדשות למכירת נפט איראני.

המהלך מגיע לאחר שבימים האחרונים דיווחו שלוש מכליות נפט כי נפגעו מקליעים או חימוש בלתי מזוהה במצר הורמוז ובסמוך לו, כך לפי United Kingdom Maritime Trade Operations, הגוף המסונף לצי הבריטי העוקב אחר איומים על כלי שיט באזור.

המשמעות היא שוושינגטון ביטלה את הפטור מוקדם מהמתוכנן, עוד לפני מועד פקיעתו ב־21 באוגוסט - צעד שמאותת על הקשחת המדיניות כלפי איראן לאחר האירועים במצר הורמוז. הגרסה הקודמת של ההיתר, שכונתה General License X, הונפקה לאחר הסכם הפסקת האש הזמני ואפשרה לבצע עסקאות בנפט איראני למשך 60 יום, עד 21 באוגוסט.

ההודעה הקפיצה את מחירי הנפט: חוזי ברנט זינקו מעל 75 דולר לחבית, בעוד חוזי WTI טיפסו לכ־ 72 דולר לחבית לאחר סיום המסחר.

נכון לעכשיו, לא התקבלה תגובה רשמית מטהרן, ואף גורם לא קיבל אחריות על התקיפות.

אם אכן ארה"ב מבטלת את ההיתר למכירת נפט איראני, מדובר בהקשחה משמעותית של מדיניות הסנקציות, שעלולה להגביר את המתיחות באזור ולתמוך בעליית מחירי הנפט.

הנשיא האמריקני דונלד טראמפ עושה כעת בטורקיה לקראת כינוס פסגת נאט"ו באנקרה, והתקבל על ידי הנשיא ארדואן. ברקע - הדיווחים שבכוונת ארצות הברית להחזיר את אנקרה לפרויקט המטוסים החמקנים, שממנו הוצאה ב-2019. "שוקלים לתת להם F-35", אמר טראמפ.

"צעד לא רציונלי"

כל שיבוש ממושך בזרימת הנפט עלול להוביל לעלייה במחירי האנרגיה ולהגביר את הלחץ על צרכנים וממשלות, שכבר מתמודדים עם עלויות דלק גבוהות.

יצוא הנפט הוא אחד ממקורות ההכנסה המרכזיים של איראן, ומספק למדינה מיליארדי דולרים במטבע חוץ המשמשים למימון הוצאות הממשלה ולתמיכה בכלכלה שנחלשה בעקבות שנים של סנקציות אמריקאיות.

למרות הסנקציות, טהרן הצליחה בשנים האחרונות להגדיל את משלוחי הנפט שלה, בעיקר לסין, מה שהפך את מכירות הנפט לאחד מעורקי החיים החשובים ביותר של הכלכלה האיראנית. כל ניסיון מחודש לצמצם את היצוא הזה צפוי להגביר את הלחץ על מצבה הפיננסי של איראן ולפגוע ביכולתה לממן תוכניות פנים־מדינתיות וכן את פעילותה האזורית.

"זהו צעד לא רציונלי מצד ארה"ב," אמר ברט אריקסון, השותף המנהל ב־Obsidian Risk Advisors, חברת ייעוץ סיכונים. "הפטור אפשר לאיראן ליהנות מהטבה כלכלית מוגבלת בלבד, אבל ביטולו עלול להביא לקריסת ההסכם כולו. זה אינו אמצעי לחץ - אלא פגיעה עצמית אסטרטגית."