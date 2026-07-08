פסגת נאט"ו הופכת ליריד נשק: עסקאות ענק ותחרות על מיליארדים

עסקי הנשק תופסים את הבמה המרכזית בפסגת נאט"ו הנוכחית המתכנסת באנקרה. לראשונה אי פעם בוועידות נאט"ו, תערוכת סחר צבאית של יצרנים טורקיים היא חלק מסדר היום הרשמי. הנשיא ארדואן אינו מהסס לנצל את הפסגה כדי לנסות ולעודד את היצוא הצבאי הטורקי, תוך שימוש בעובדה כי ישנה עדיפות לרכש בתוך נאט"ו.

אחרי שבפסגות קודמות התחייבו 32 המדינות החברות בברית להוציא סכומי עתק על ביטחון, תוספות של מאות מיליארדי דולר בשנה, הוועידה הנוכחית אמורה לסמל את הפיכת ההבטחות למציאות.

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הנהנית הגדולה ממסע ההתחמשות חסר התקדים של אירופה (וקנדה) היא כמובן ארה"ב. יצרנים אמריקאים קיבלו הזמנות חדשות בשווי של 250 מיליארד דולר מלקוחות בנאט"ו בשנתיים האחרונות. אך מדינות נאט"ו פונות גם למדינות אחרות, ביניהן קוריאה הדרומית וישראל, כדי להתחמש במהירות וביעילות. נשיא קוריאה הדרומית אף הוזמן לפסגה ברביעי.

הפסגה השנה הפכה גם להזדמנות להכריז על עסקאות נשק בין מדינות. כך, למשל, הכריזה גרמניה ביום ג' כי סיכמה על עסקת ענק למכירת 12 צוללות מתקדמות לחיל הים הקנדה, בשווי כ-20 מיליארד אירו (23 מיליארד דולר) לפחות מחברת TKMS, בעסקת הרכש הגדולה ביותר בהיסטוריה של קנדה.

לפי הערכות, גם הולנד תכריז בפסגה על עסקאות בשווי שלושה מיליארד אירו לטובת הגנה אווירית וספינות קרב, ביחד עם בלגיה ובריטניה.

דונלד טראמפ ורג'פ טאיפ ארדואן באנקרה / צילום: Reuters

אוקראינה מחפשת רוכשים

אוקראינה צפויה לנצל את קשריה הענפים עם המדינות החברות בנאט"ו, לא רק לקבל או לקנות בכספים שנתרמו לה מערכות נשק, אלא גם למכור להן אמל"ח שהוכח בשדה הקרב.

לפי הגרדיאן, קייב מקווה לחתום על עסקאות לאספקת כטב"מים - חלק מרכזי מהלוחמה בשדה הקרב החדש כפי שהוכיחו המלחמה באוקראינה ובאיראן - עם שבע מדינות החברות בברית נאט"ו עד סוף השנה.

עד כה בין רוכשות הכטב"מים האוקראינים, המוכיחים את יכולותיהם בפגיעה בחודשים האחרונים בעורף הרוסי, נמצאות סעודיה, קטאר, איחוד האמירויות, אזרבייג'אן וכן חברות נאט"ו ליטא ולטביה.

האוקראינים רוצים "להראות שהם יכולים גם למכור ולא רק לקבל", ומכוונים לעסקאות עם מדינות נוספות בברית.

"אנחנו קוראים לזה עסקאות כטב"מים, אבל מדובר ביותר מזה", אמר לעיתון הבריטי סגן ראש מועצת הביטחון האוקראינית. הוא הבהיר כי מדובר בידע, המתבסס על מכ"מים, חיישנים וניסיון מבצעי.

בנוסף לכטב"מי תקיפה, האוקראינים שואפים למכור כטב"מים המיירטים כטב"מים, על סמך הניסיון שלהם מול אלו הרוסים.

במהלך תרגיל נאט"ו האחרון בגוטלנד, האי בים הבלטי שעשוי להפוך לזירת מלחמה עם רוסיה, הפגינו יחידות אוקראיניות יכולות פגיעה גבוהות בכוחות המערביים, כשהשתתפו כחלק מכוחות האויב המבוים בתרגיל.