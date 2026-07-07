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סוריה

מנהיג מערבי ראשון בדמשק שאחרי מלחמת האזרחים: נשיא צרפת מקרון מבקר בסוריה

הביקור של עמנאול מקרון מחזק את מעמדה האזורי של סוריה, ושל נשיא המדינה א-שרע, לקראת הדיונים על האזור כחלק מוועידת נאט"ו ביומיים הקרובים • בחודשים האחרונים הציע נשיא ארה"ב כי סוריה תהיה זו שתהיה אחראית ל"טיפול" בחיזבאללה, וצרפת מעורבת עמוקות בעתיד של המדינה המפולגת

אסף אוני 09:09
נשיא צרפת, עמנואל מקרון / צילום: Associated Press, christophe Simon
נשיא צרפת, עמנואל מקרון / צילום: Associated Press, christophe Simon

נשיא צרפת עמנואל מקרון הפך אתמול (ב') למנהיג האירופי הראשון לבקר בסוריה שאחרי מלחמת האזרחים, עם ביקור רשמי שבו נפגש עם מנהיג סוריה אחמד א-שרע. מקרון צפוי לעזוב היום את המדינה, כדי להשתתף בפסגת נאט"ו שתפתח באנקרה בירת טורקיה.

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לפי הדיווחים, גם א-שרע יהיה נוכח ביום הדיונים העיקרי של הוועידה, מחר. צרפת מנסה לחדש את הקשרים ההדוקים שהיו לה בעבר עם המדינה. הביקור האחרון של נשיא צרפתי היה ב-2009, אז ביקר במדינה הנשיא לשעבר ניקולא סרקוזי.

הביקור מחזק את מעמדה האזורי של סוריה, ושל א-שרע, לקראת הדיונים על האזור כחלק מוועידת נאט"ו ביומיים הקרובים. א-שרע הוא "בן-חסות" של נשיא טורקיה רג'אפ טאייפ ארדואן, שיארח את הוועידה. בחודשים האחרונים הציע נשיא ארה"ב כי סוריה תהיה זו שתהיה אחראית ל"טיפול" בחיזבאללה, וצרפת מעורבת עמוקות בעתיד של המדינה המפולגת. פריז קראה לנסיגה מיידית של כוחות צה"ל מאזור דרום לבנון ודורשת את הפסקת הלחימה מהצד הישראלי, כמו גם להפסקת התקפות חיזבאללה.

לוח הזמנים של הביקור נשמר בסוד עד הרגע האחרון, ורק לאחר שמקרון הגיע לדמשק פירסם ארמון האליזה את הדבר. "באתי כדי להביע את מחויבותה של צרפת לעם הסורי", כתב מקרון ברשת X, והוסיף כי צרפת תקדם ותתמוך ב"סוריה חופשית ופלורליסטית, המכבדת כל אחד מחלקיה" ובסוריה ה"ממלאת תפקיד ממתן במתיחות האזורית". לפני כשנה הזמין מקרון את א-שרע לביקור ממלכתי בצרפת.

מקרון הודיע כי במהלך הביקור ישיב לסוריה פריטים ארכיאולוגיים שנשמרו בצרפת על ידי המכון הערבי הצרפתי מאז 2010. הם הושאלו למכון לפני שפרצה מלחמת האזרחים ב-2011, "ועד כה מסיבות ברורות לא היה ניתן להשיבם", נכתב בהודעת ארמון הנשיאות.