ההחלטה של פיפ"א לאפשר לחלוץ נבחרת ארה"ב לשחק בשמינית הגמר נגד בלגיה אף על פי שקיבל כרטיס אדום במשחקו האחרון, והחשד למעורבות של הבית הלבן ונשיא הארגון במהלך, הפכו לכותרות הראשיות בבלגיה ביממה האחרונה. ה"סטנדרד" הבלגי אמר כי להחלטה - ההופכת את ההשעיה האוטומטית להשעיה על תנאי בלבד למשך שנה - כמעט ואין תקדים בכדורגל העולמי. "בדיוק לפני המשחק המכריע, כל המסכות ירדו", כתב העיתון הבלגי, כשהוא מציג שורת גינויים מצמרת הכדורגל העולמי למהלך. "נבחרת השדים האדומים היא הקורבן של המהלך", הוסיף העיתון הבלגי ניוזבלאד.

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נכון להיום (ב') בצהריים, התקשורת הבלגית דיווחה כי בניסיון להדוף את הביקורת העולמית, מינתה פיפ"א "מגשר" שיבדוק את טענות הבלגים בנושא, אך כי להתאגדות הכדורגל הבלגית אין הרבה תקוות להפוך את ההחלטה. המגשר הוא בכיר קטארי הנחשב למקורב לנשיא פיפ"א גי'אני אינפנטינו, שנחשב לידידו של טראמפ ולמי שהינדס את המהלך הנוכחי. הצד הבלגי כלל לא קיבל עד כה את דו"ח השיפוט מהמשחק בין ארה"ב לבוסניה שבו הוצא הכרטיס האדום, או את פרטי ההחלטה לאפשר לחלוץ האמריקאי פולרין באלוגון לשחק, אף שהחוקים דורשים השעיה אוטומטית למשחק אחד לפחות אחרי שקיבל כרטיס אדום. המשחק יתקיים בלילה שבין שני לשלישי בסיאטל, ב-03:00 שעון ישראל.

"אסור שכרטיסים אדומים יבוטלו על ידי שיחות טלפון פוליטיות"

ההתאחדות הבלגית רשאית להגיש את עתירתה למגשר עד 18:00 (שעון ישראל) היום. היא מתכוונת להתבסס על חוזר שהופץ פומבית לפני המשחקים, שקובע כי במקרה של הרחקה אחרי שני כרטיסים צהובים או כרטיס אדום, השחקן יושעה לפחות למשחק אחד נוסף אחרי זה שבו קיבל את הכרטיסים "באופן אוטומטי", וייתכן שאף יותר מכך על פי החלטה מאוחרת ובהתבסס על אופי התקרית. עם זאת, כלי התקשורת אמרו כי לפיפ"א יש אכן סמכות בלתי מוגבלת להשעות את ההחלטה. זו הפעם השנייה בלבד במשחקי גביע העולם שהמהלך מבוצע. מתוך 189 כרטיסים אדומים, רק ב-1962 היתה החלטה דומה, לאפשר לחלוץ הברזליאי גארינצ'ה לשחק.

המאמן הבלגי אמר בציניות אחרי ההחלטה כי "לא ידעתי שזה ה-1 באפריל" ואמר כי העתירה נגד ההחלטה "לא נועדה להגן על בלגיה, אלא על הכדורגל". באלוגון פגע מאחור בשחקן בוסני במשחק שבו ניצחה ארה"ב 2-0 וקיבל כרטיס אדום אחרי שהשופטים זיהו את העבירה ב-VAR. הוא נחשב לאחד הכוכבים הגדולים של הכדורגל האמריקאי. נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בירך על ההחלטה של פיפ"א.

מי שהתייצבה לצד הבלגים, ונגד פיפ"א, היא התאגדות הכדורגל האירופי ("אופ"א"). "ההחלטה אתמול להשעות לתקופת ניסיון של שנה את יישום ההשעיה האוטומטית למשחק אחד בעקבות הכרטיס האדום שניתן לשחקן פולרין באלוג'ון חצתה קו אדום", נכתב בהודעה. הארגון יצא נגד אי אכיפת הכללים שכבר נאכפו על שחקנים אחרים, ואמר כי "עצם הקיום והאמינות של המשחק מוטלים בספק". אפילו נשיא פיפ"א לשעבר ספ בלאטר, הנחשב לדמות שהשחיתה את הכדורגל העולמי בעסקאות אפלות, אמר היום כי "אסור שכרטיסים אדומים יבוטלו על ידי שיחות טלפון פוליטיות". לפי הדיווחים, טראמפ הפעיל את השפעתו אצל אינפנטינו. הנשיא האמריקאי בירך על ההחלטה וכתב "תודה לפיפ"א שעשיתם את הדבר הנכון".