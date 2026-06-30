עם נבחרת ששווה 448 מיליון אירו: מרוקו כובשת את המגרש

נבחרת מרוקו הביסה הלילה (בין שני לשלישי) את הולנד והעפילה לשמיניית גמר המונדיאל, אך למי שעוקב באדיקות אחרי הכדורגל העולמי בשנים האחרונות קשה לומר שמדובר בהפתעה גדולה. רק לפני ארבע שנים, במונדיאל בקטאר, הגיעה מרוקו עד לחצי הגמר, לאחר שהדיחה את ספרד ופורטוגל וגם ניצחה את בלגיה. גם במשחק הפתיחה של המונדיאל הנוכחי, נגד ברזיל, היא לא הפסידה.

ההצלחה הזו לא הגיעה משום מקום. ב-2007 החליט מלך מרוקו, מוחמד השישי, להשקיע בכדורגל המקומי. זמן קצר לאחר מכן הוקמה במדינה אקדמיית הכדורגל מוחמד השישי, במטרה לפתח שחקנים ברמה בינלאומית. המתחם כולל מתקני אימון, מגרשים ושטחי מגורים בסטנדרטים גבוהים - וההשקעה החלה להשתלם עוד לפני המונדיאל.

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מאז 2014 עלה הכדורגל המקומי מדרגה: מרוקו שילבה שחקנים שנולדו מחוץ למדינה, וגם כיום רבים משחקני הנבחרת לא נולדו בה; היא ביקשה לאמץ סטנדרטים אירופיים; ופעלה לאיתור כישרונות צעירים באמצעות סקאוטים אירופים.

בד בבד החלה מרוקו להשקיע גם בכדורגל נשים, בפיתוח מתקנים בבתי ספר ובליגה המקומית. ההשקעה הזו, בסופו של דבר, תרמה גם לזכייתה באירוח מונדיאל 2030, יחד עם ספרד ופורטוגל.

עם השנים, על פי מאמרם של אופיר וינטר ואיפראן בן עומר מה- INSS , הפך הכדורגל לחלק בלתי נפרד ממדיניות החוץ והפנים של מרוקו. תהליך דומה עבר על מדינות ערביות נוספות, כמו קטאר וערב הסעודית, שראו בכדורגל ביטוי של "עוצמה רכה" ודרך לחדור לתודעה העולמית באופן שקט יחסית.

שגריר מרוקו בארה"ב אמר בעבר כי הכדורגל הוא "כלי מרכזי של עוצמה רכה ומעורבות בינלאומית. 90 דקות של כדורגל שוות יותר משנתיים של דיפלומטיה".

עם זאת, בניגוד לערב הסעודית למשל - שבנתה את התדמית שלה בייבוא שחקנים זרים וגדולים לליגה המקומית, דוגמת כריסטיאנו רונאלדו, אך לא תרגמה זאת להישגים משמעותיים במונדיאל - ההשקעה במרוקו התמקדה בעיקר בבניית תשתית מקומית.

מרוקו נחשבת כבר שנים לאחת הנבחרות המצליחות באפריקה, אך מה שקרה במונדיאל הקודם טרף את הקלפים: ברגע אחד נפרצו כל התקרות, והיא הפכה לנבחרת הערבית והאפריקאית הראשונה שמגיעה לחצי גמר. ההישג הוכיח לעולם שההשקעה של המדינה בכדורגל לאורך השנים השתלמה, וכשמרוקו העפילה למונדיאל 2026, כבר לא היה מדובר בהפתעה מוחלטת.

מקום 14 בשווי שחקנים

אחד הסימנים הבולטים להתקדמות המטאורית של המרוקאים הוא שווי השחקנים בנבחרת. על פי אתר Transfermar , שווי הסגל המרוקאי עומד על כ-447.7 מיליון אירו - מהגבוהים בעולם. בכך מקדימה מרוקו נבחרות כמו ארה"ב, דנמרק ואיטליה. ישראל, לשם השוואה, מדורגת נמוך בהרבה, עם שווי סגל של כ-68 מיליון אירו.

עם זאת, ביחס לנבחרות הגדולות באמת, מרוקו עדיין נמצאת מאחור. במקום הראשון ניצבת צרפת עם שווי סגל של כ-1.5 מיליארד אירו, אחריה אנגליה עם כ-1.3 מיליארד אירו, ולאחר מכן ספרד עם כ-1.2 מיליארד אירו.

הולנד, אותה מרוקו הדיחה במשחק האחרון, מדורגת גבוה ממנה מבחינת שווי הסגל. על בסיס הנתונים האלה קשה להאמין שמרוקו תזכה בגביע , אבל הנבחרת הזו כבר הוכיחה שהיא לא מפחדת להסתכל לאף יריבה בעיניים - ואף אחד כבר לא מעז לפקפק בה.

המונדיאל הנוכחי הוא אולי רק פרומו למונדיאל הבא, שאותו תארח מרוקו יחד עם ספרד ופורטוגל. שם, עם הדחיפה הביתית, השמיים באמת יהיו הגבול.