פיפ"א הפריזה במחירים, והבוננזה של העסקים המקומיים לא מתממשת

אמ;לק המונדיאל בצפון אמריקה הובטח כמהדורה שוברת שיאים עם המספר הרב ביותר של נבחרות, מדינות וערים מארחות - אך מסתמן בעיקר כשובר שיאי מחיר. פיפ"א אימצה תמחור דינמי שהקפיץ מחירים למאות ואלפי דולרים והוביל לזעם אוהדים וחקירות בארה"ב. הארגון שואף להכנסות שיא של 11 מיליארד דולר ואומר כי כך יוכל גם לחלק סכומים חסרי תקדים. גם מחירי הלינה והנסיעות הרחיקו רבים מהאוהדים הממוצעים, ועסקים לא ממש חווים את הזינוק בביקוש שהובטח.

גביע העולם בכדורגל שנפתח בצפון אמריקה היה אמור להיות המהדורה המרהיבה ביותר עד כה של אירוע הספורט הפופולרי בעולם. הוא הבטיח מספר חסר תקדים של 48 נבחרות, שישחקו ב־16 ערים 104 משחקים, שכל אחד מהם מקביל לסופרבול.

המשמעות הייתה יצירתו בן לילה של שוק עצום למכירת יותר מ־6 מיליון כרטיסים לאוהדים מכל רחבי העולם. האוהדים נותרו באפלה באשר למחירי הכרטיסים הצפויים ולמספר שיוקצה להם. אך דבר אחד התברר במהירות: הם עומדים לחוות את גביע העולם היקר ביותר בכל הזמנים.

מלבד מספר מצומצם של כרטיסים, מחירי הכניסה לרוב משחקי המונדיאל מתחילים במאות דולרים ומטפסים לאלפי דולרים. האחראית המרכזית לכך היא שיטת התמחור הדינמי על בסיס ביקוש שנוקטים בפיפ"א (הפדרציה הבינלאומית לכדורגל), הגוף המנהל של הכדורגל העולמי. השיטה הפכה את רכישת הכרטיסים לחוויה מלחיצה ובלתי צפויה.

הצטברות הדיווחים מצד אוהדים זועמים אף הובילה את התובעים הכלליים של מדינות ניו יורק וניו ג'רזי להוציא בחודש שעבר צווי זימון לפיפ"א, המחייבים אותה לחשוף מידע על שיטות המכירה שלה.

"איש אינו אמור להיות נתון למניפולציה שתגרום לו לשלם מחירים מרקיעי שחקים עבור מושבים, והאוהדים צריכים להיות מסוגלים להיות בטוחים שהכרטיסים שרכשו הם אכן הכרטיסים שיקבלו", אמרה התובעת הכללית של מדינת ניו יורק, לטישיה ג'יימס.

בפיפ"א סירבו להגיב על צווי הזימון.

מי שמכיר את פיפ"א לא אמור להיות מופתע ממחירי הטורניר הנוכחי. כבר מהרגע ב־2018, שבו זכויות האירוח של המונדיאל הוענקו לארה"ב, קנדה ומקסיקו - 75% מהמשחקים בארה"ב - פיפ"א ראתה באמריקה פרה חולבת.

מונדיאל בגישה שונה בתכלית

כוח הקנייה של המדינה העשירה בעולם רק גדל מאז אירחה את גביע העולם ב־1994, והביקוש האמריקאי, בפרט לאירועים יוקרתיים, זינק בצורה משמעותית מאז מגפת הקורונה. פיפ"א מצדה הגיעה מוכנה לנצל את ההזדמנות הרווחית הזאת. בשנים שהובילו לטורניר היא אימצה גישה שונה בתכלית מהאופן שבו היא מייצרת הכנסות ומשתמשת בהן.

עד לא מזמן היא הקפידה לשמור על מחירים נגישים יחסית של כרטיסים לגביע העולם מתוך התחשבות באוהדים המושבעים. כיום היא ממנפת את השילוב העוצמתי בין מונדיאל המתקיים בארה"ב לבין כוח הקנייה האמריקאי, כדי להזרים מיליארדי דולרים לקופתה. את הכסף הזה היא מתכננת לחלק בהמשך ל־211 ההתאחדויות החברות בה ברחבי העולם.

היעד הרשמי של פיפ"א הוא הכנסות שיא צפויות של 11 מיליארד דולר.

"פיפ"א לקחה את המונדיאל מהאוהד הפשוט ומוכרת אותו לכל המרבה במחיר", אמר דייווי הוד, אוהד נבחרת סקוטלנד, ששילם 1,800 דולר עבור שלושה כרטיסים, אחד לכל משחק של נבחרתו בשלב הבתים.

קופת הכרטיסים באצטדיון סיאטל / צילום: Reuters, ZUMA Press Wire

אלא שזו הייתה רק תחילת ההוצאה שלו לקראת המונדיאל. הוא ואלפי אוהדים נוספים של סקוטלנד הזדעזעו כל כך ממחירי הלינה בבוסטון, עד שבחרו להזמין חדרים בפרובידנס שברוד איילנד. הם אף שכרו צי של אוטובוסים צהובים להסעת תלמידים כדי להגיע לאצטדיון בפוקסבורו שבמסצ'וסטס וכך להימנע מתשלום של 95 דולר לאדם עבור שירות הסעות מיוחד מבוסטון.

"עדיף שההכנסות יגיעו אלינו"

נשיא פיפ"א ג'אני אינפנטינו טוען כי הפדרציה פשוט מתמחרת את כרטיסי המונדיאל בהתאם למחיר שהשוק מוכן לשלם. לדבריו, עדיף שההכנסות יגיעו לפדרציה מאשר לכיסיהם של סוחרי כרטיסים בשוק המשני. פיפ"א מסרה כי מכרה 90% מתוך כ־6 מיליון הכרטיסים שהוקצו למונדיאל.

הודות להכנסות הללו היא צפויה לחלק סכום שיא של 2.7 מיליארד דולר ברחבי העולם במהלך ארבע השנים הקרובות. הסכום המחולק גדל פי שמונה במהלך עשר שנות כהונתו של אינפנטינו, ואין ספק שנדיבותה של פיפ"א סייעה לבצר את כוחו.

הנשיא נבחר פעם בארבע שנים בידי 211 ההתאחדויות החברות, שלכל אחת מהן קול אחד. אינפנטינו מתכוון להתמודד על כהונה נוספת בשנה הבאה.

"פיפ"א פשוט ממלאת את מטרותיה כפי שנקבעו בתקנון, ובראשן השקעה בפיתוח הכדורגל", אמר דובר פיפ"א. "כל טענה אחרת היא חסרת בסיס".

בתגובה לזעם העולמי על מחירי הכרטיסים הודיע הארגון בסוף השנה שעברה כי יקצה לכל משחק מספר מוגבל של כרטיסים במחיר 60 דולר. הכרטיסים הועמדו לרשות התאחדויות הכדורגל של הנבחרות המשתתפות, כדי שיחלקו אותם לאוהדים המסורים ביותר.

אלא שהיצע הכרטיסים הללו זעום במיוחד: רק 1,000 לכל משחק או 104 אלף כרטיסים סך הכול מתוך 6 מיליון הכרטיסים שהוצעו למכירה.

מניו יורק לניו ג'רזי ב-150 דולר

בשבועות שלפני שריקת הפתיחה החלו להידלק נורות אזהרה בקרב העסקים המקומיים שהובטחה להם בוננזה. לעשרות משחקים עדיין נותרו כרטיסים פנויים, מחירי הכרטיסים למשחקים הפחות מבוקשים צנחו, ורבים מהמבקרים שקיוו שיגיעו טרם הופיעו.

כ־80% מבתי המלון בערים המארחות דיווחו כי קצב ההזמנות נמוך מהתחזיות הראשוניות, כך לפי סקר שפרסם לאחרונה איגוד המלונות והאירוח האמריקאי (AHLA). המצב מסתבך עוד יותר משום שהמונדיאל הזה, שנערך באירוח משולש, מתפרס על פני השטח הנרחב ביותר בתולדות הטורניר, מוונקובר, דרך בוסטון ועד מקסיקו סיטי.

בעלי מלונות החלו לחשוש מעט כאשר הבינו עד כמה רחוק יידרשו האוהדים לנסוע כדי לעקוב אחר נבחרותיהם, אמר סטיב ניקולס, שותף מנהל ב־Noble Investment Group, המחזיקה בבתי מלון בשבע מהערים האמריקאיות המארחות את המונדיאל (נבחרת גרמניה, למשל, צפויה לשחק את משחקי שלב הבתים שלה ביוסטון, טורונטו וניו ג'רזי).

גם קשיים בקבלת ויזות ושיקולים גיאופוליטיים רחבים יותר "מדכאים באופן משמעותי" את הביקוש הבינלאומי, לפי איגוד המלונות.

ברמת הערים המארחות חוזי המונדיאל מטילים את מרבית העול הכספי על המארגנים המקומיים, תוך סיוע מוגבל מצד פיפ"א. הדבר הביא לזינוק במחירים בניסיון לקזז את עלויות התפעול. המהלך שעורר את הזעם הרב ביותר בקרב האוהדים היה העלאת מחיר הנסיעה ברכבת מניו יורק לאצטדיון מטלייף שבניו ג'רזי. מחיר הכרטיס, שבימים כתיקונם הוא 12.90 דולר, הוקפץ ל־150 דולר בימי משחק, לפני שהרשויות בניו ג'רזי התפשרו לבסוף על 98 דולר.

"פיפ"א עבדה בשיתוף פעולה עם הערים המארחות כדי להפחית עלויות ולהעניק גמישות רבה יותר, כולל ויתור על חלק מחובות האירוח", אמר דובר פיפ"א.

חורקים שיניים ופותחים ארנק

בשנת 1994 היו אלה דווקא אנשי פיפ"א שבלמו את העלאת מחירי הכרטיסים. נשיא התאחדות הכדורגל של ארה"ב באותה התקופה, אלן רותנברג, שפיקח על ההיערכות למונדיאל במדינה, הציע למכור את כל הכרטיסים למשחק הגמר באצטדיון רוז בול במחיר של 1,000 דולר לכרטיס.

אך בפיפ"א דחו את ההצעה. "הם אמרו שאינם רוצים להרגיז את האוהדים שלהם", סיפר רותנברג.

הפעם, לעומת זאת, נראה שחלק מהאוהדים האמריקאים השלימו עם העובדה שיידרשו לשלם מחירים מנופחים במונדיאל הזה.

"זו הזדמנות של פעם בדור מבחינתם להרוויח כמה שיותר כסף", אמר ריי לויולה, אוהד מאזור סיאטל, שהוציא 3,000 דולר על ארבעה כרטיסים למשחק בין ארה"ב לאוסטרליה ב־19 ביוני.

"אבל זה לא הופך את זה לקל יותר לעיכול".