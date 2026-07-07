הוועידה ה־36 של ברית נאט"ו תיפתח היום (ג') באנקרה בירת טורקיה. כל 32 המנהיגים של חברות הברית הצפון־אטלנטית צפויים להשתתף בפסגה בת היומיים, וכלי התקשורת באירופה כבר מכנים אותה "המופע של ארדואן".

נשיא טורקיה בן ה־72 מתכוון לנצל את הבמה הנדירה כדי לחזק את כוחה הבינלאומי של טורקיה, לשפר את מעמדה האזורי ואולי גם לפתוח דלתות חדשות ליצוא הביטחוני הטורקי. אבל רוב העיניים יהיו נשואות לנשיא ארה"ב דונלד טראמפ, שלפני פחות מחודש התארח בפסגת ה־7G בצרפת, ופתח את הדיונים (אחרי איחור משמעותי) עם ההכרזה החד־משמעית "אני הבוס".

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איך התכוננו בטורקיה?

זו הפעם השנייה בלבד שבה הפסגה מתכנסת בטורקיה בהיסטוריה בת ה־77 שנה של נאט"ו. בחודשים האחרונים, תושבי אנקרה נדהמו לראות כיצד חזות העיר עוברת שינוי: בורות בכבישים נסגרו, מזרקות שופצו, שלטים גדולים החוגגים את הכינוס נפרשים כדי לחסום את הנוף של שכונות עוני ומטה משרד ההגנה החדש (המכונה "הפנטגון של טורקיה" אך עוצב בצורת סהר) נחנך אחרי שנים של בנייה. גם "מתנגדי משטר", כהגדרת השלטונות, נעצרו מבעוד מועד ונאסר על קיום הפגנות.

מה על סדר היום?

ארדואן יקבל את טראמפ בעצמו בשדה התעופה ביום שלישי אחרי הצהריים, ולאחר הצגת משמר כבוד ופגישה בילטרלית ישתתפו שני המנהיגים בארוחת ערב עם יתר ראשי מדינות נאט"ו.

נשיא טורקיה ארדואן / צילום: ap, Markus Schreiber

המנהיגים גם יבקרו ביום זה בתערוכת נשק של יצרניות טורקיות, שנועדה לבסס את מעמדה של המדינה כספקית ביטחונית בעלת מעמד מועדף בתוך הברית. זו הפעם ראשונה שבה ביקור בתערוכת נשק הוא חלק מהתוכנית הרשמית של פסגת נאט"ו.

ביום רביעי יתקיימו הדיונים בין ראשי הברית, ובמהלכו גם יתנהלו "פגישות צד": עם נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי וככל הנראה עם נשיא סוריה ובן חסותו של ארדואן, אחמד א־שרע. שרי החוץ של מדינות המפרץ יגיעו גם הם להשתתף בדיונים בנושא איראן. ברביעי ינסו המנהיגים לשדר אחדות, עם התמונה המסורתית שלהם מצטופפים על במה אחת.

במה יעסקו בוועידה?

מאז שטראמפ שב לבית הלבן בתחילת השנה שעברה, נמצאות מדינות אירופה בנאט"ו תחת חשש מתמיד מנטישה אמריקאית וממתקפה רוסית עליהן בשל כך. טראמפ איים באופן ישיר לא לכבד את סעיף 5 של הברית, המדבר על הגנה הדדית במקרה של מתקפה, וטען כי מדינות אירופה הן "אוכלות חינם" שנהנות ממטריית ההגנה האמריקאית ללא השקעה עצמאית בביטחון. התמונה השתנתה ובוועידה הקודמת התחייבו מדינות אירופה להוצאה של 3.5% מהתמ"ג על ביטחון עד שנת 2035. ואולם כמה מדינות אינן מתיישרות לפי הדרישה האמריקאית או מתעכבות בתהליך. ספרד וראש הממשלה שלה, פדרו סנצ'ז, פתחו חזית גלויה מול טראמפ ומסרבת להגדיל את ההוצאה הביטחונית בהתאם. בריטניה תקצה רק 2.7% מהתמ"ג עד שנת 2030, סימן לכך שתתקשה לעמוד ביעדים.

מדינות אירופה, בהובלת מזכ"ל הארגון מארק רוטה, מגבשות יוזמה שעיקרה הוא להפוך את נאט"ו ל"אירופית יותר", כלומר יותר השתתפות במשימות, יותר חיילים בתרגילים ובשטח ויותר מערכות נשק, במטרה לרצות את הממשל האמריקאי. השאלה כיצד שינוי שכזה יתאים לחברות מחוץ לאיחוד, כמו טורקיה ובריטניה, עדיין פתוחה. ממשל טראמפ מאיים בהסגת כוחות נוספים מאירופה, אחרי קיצוץ של כ־5,000 חיילים מגרמניה לפני כחודשיים. לטורקיה יש את הצבא השני בגודלו בברית, אחרי ארה"ב, עם סד"כ של יותר מ־350 אלף חיילים.

לא חסרים גם חיכוכים אחרים בתוך הברית: טראמפ נמצא בעימות פומבי מול ראש ממשלת איטליה ג'ורג'ה מלוני, אחרי שטען כי "התחננה" לתמונה במחיצתו באוויאן. הוא גם עדיין מאיים, גם אם מאחורי הקלעים בשלב זה, לספח את גרינלנד מידי דנמרק;

הנושא האיראני

טראמפ גם שב ומזכיר לגרמניה ולצרפת את סירובן לסייע לארה"ב במהלך המלחמה באיראן. בהקשר זה, הכוח הימי הבינלאומי שהיה אמור לאבטח את השיט במצר הורמוז אחרי ההודעה על הפסקת האש לא התקדם הרבה. הספינות הצרפתיות האמורות להוביל את הכוח (לצד בריטניה), עדיין נמצאות בים התיכון, רחוק מהעניינים, ומדינות אחרות טרם שלחו ספינות או הגדירו מנדט למשימה. שר החוץ הגרמני, שטרם הבהיר אם גרמניה תשתתף במשימה כזו, אמר בראיון השבוע כי איראן "צריכה לשלם את החשבון" של משימות פינוי המוקשים. הנושא אמור לעלות לדיונים בפסגה.

ידברו על רוסיה?

לצד עמדה משותפת צפויה בנושא האיראני והפגנת לכידות של הברית, המלחמה של אוקראינה מול רוסיה אמורה לככב גבוה על סדר היום של הפסגה. טראמפ שוחח עם פוטין "באריכות" בימים האחרונים לקראת הפסגה. באירופה חשו בחודש האחרון כי חל מפנה בעמדתו של הנשיא בנוגע לאוקראינה, וכי ההצלחה הצבאית של אוקראינה בשטח והמשבר הכלכלי ומשבר האנרגיה ברוסיה הביאו אותו לתמיכה גדולה מבעבר בקייב. תחושות אלו ייבחנו בשלל ההצהרות לתקשורת ובמסיבת העיתונאים שטראמפ אמור לקיים ביום רביעי לפני עזיבתו.

ומה עם ישראל?

ישראל חוששת בין היתר כי הפסגה תשמש במה להכרזה של הנשיא טראמפ על הסכמה למכירת מטוסי F-35 מתקדמים לחיל האוויר הטורקי. הנשיא האמריקאי אמר לקראת הפסגה כי הוא מתכוון לומר דברים "שישמחו מאוד את הטורקים". ארדואן ניסה בעקביות לשוב לתוכנית מטוס הקרב המתקדם מאז שטורקיה סולקה ממנו אחרי שרכשה מערכות נ"מ מתקדמות מרוסיה. בנוסף, בימים האחרונים השתלח שר החוץ הטורקי בישראל ואמר כי "האנשים הללו (תושבי מדינת ישראל, א"א) הפכו לנטל שהאנושות אינה יכולה יותר לשאת". שר החוץ הגרמני יוהאן וואדפול שיגיע לאנקרה גינה את הדברים ואמר כי הם "לחלוטין אינם מקובלים".

עצם קיום הפסגה בטורקיה השנה, אחרי 22 שנה שבהן אנקרה מבקשת לארח אותה ונדחית, מהווה עדות לעוצמה הולכת וגוברת של המדינה. אם הפסגה תתנהל ללא תקריות מיוחדות, ללא פיצוץ ואפילו עם הודעה משותפת המוסכמת על כך הצדדים, הרי שהיא תיחשב כהישג לארדואן, ובמשתמע - כפגיעה אפשרית בכוחה של ישראל באזור.