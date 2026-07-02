אישי: בן 46, נשוי + 3, גר בתל אביב

מקצועי: מנכ"ל AION Labs

ילדות ומשפחה: נולדתי וגדלתי באוהיו במשפחה יהודית קונסרבטיבית. מעולם לא חבשתי כיפה, אבל אני מתפלל ולומד. אבא שלי היה ראש הפדרציה היהודית בקולומבוס ואמא מומחית לקידוד מסמכים רפואיים שעבדה במשרד הבריאות. אני בן בכור לשלושה אחים ושתי אחיות שצרפנו למשפחה, שעלו בעליית הנוער מבוסניה. אנחנו שבט קרוב.

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העלייה לארץ: כשהייתי בן 12, ההורים הודיעו לנו שעוברים לישראל לשנה. לא רציתי לעזוב את הסבים שלי ולהפסיד את בר-המצווה שלי בקהילה. אבל כשהגענו לישראל הכול מבחינתי השתנה. הרגשתי שייך. בארה"ב לא ידעתי לומר לעצמי שאני חי כמיעוט, אבל חג המולד ופסחא לא היו שלי, שמות הרחובות לא אמרו לי כלום, ופתאום אני גר בנביאים פינת השופטים, ויכול להתחיל כמעט עם כל נערה שאני פוגש, ולהניח שהיא יהודייה. בסוף השנה לא רצינו לחזור.

צבא: בגיל 16 ההורים קראו לי ואמרו: אם נישאר בארץ, תצטרך להתגייס לצבא. זו החלטה שלך. לי היה ברור שאתגייס, אבל ידעתי שלא אהיה קרבי, כי בעבר נפצעתי מפגיעה של כדור בייסבול ויש לי עיוורון בעין אחת. התגייסתי לחטיבת קשרי חוץ באגף המבצעים, והמשימה שלי הייתה תיאום מול כוחות זרים. עבדתי מול הצבא הירדני, מול כוחות האו"ם בלבנון, ולקראת מלחמת המפרץ השנייה סייעתי בתכנון ההגנה האווירית המשותפת מול הכוחות האמריקאים, כולל שילוב החץ לראשונה. יצאתי לקצונה ונשארתי בצבא עד גיל 24. השתחררתי בדרגת סרן.

הקמב"ץ של דיכטר: אחרי השחרור למדתי לתואר ראשון במשפטים ברייכמן, ובמקביל הייתי רכז בתנועת הנוער נוע"ם (נוער מסורתי) וגם יו"ר אגודת המשפטים בקמפוס. יום אחד התקשר אליי המפקד שלי בצבא וסיפר לי שראש השב"כ לשעבר אבי דיכטר עומד להיכנס לפוליטיקה ומחפש קמב"ץ לתקופת הבחירות. נפגשתי עם דיכטר במטה החדש של קדימה. עוד לא היה שם כלום, רק שולחן, וישבנו משני צדדיו אני וראש השב"כ לשעבר. הרגשתי כמו בחדר חקירות. דיכטר היה קשוח, אבל איש מקסים. אחרי הבחירות נשארתי רל"ש שלו.

הפציעה: ב-2008 הגעתי עם דיכטר לגבול עזה, לתדרך קבוצה מהלובי הפרו-ישראלי הקנדי. פתאום שמעתי יריות. הרגשתי משהו עובר דרכי, וראיתי שהמכנסיים שלי מלאים בדם. הכדורים המשיכו לשרוק, זחלנו לכיוון הרכב, ומשם אמבולנס פינה אותי. בבית החולים הרופאים אמרו לי שהכדור שפגע בי לווה דרך הגוף בידי מלאכים. עוד מילימטר אחד והוא היה פוגע בעורק ראשי. כששכבתי פצוע, הבנתי שעשיתי המון יחסית לילד בן 28, ושאם אמשיך בעבודה התובענית והמסוכנת הזאת - אני עלול להפסיד המון. החלטתי לתעדף זוגיות, הקמת משפחה ואת הבריאות, שהזנחתי בתפקיד. בתוך שנה מהפציעה רצתי מרתון.

טבע: החלטתי שאני לא רוצה להמשיך להיות שכיר חרב של שרים, ושאם אני רוצה ללכת בעתיד לפוליטיקה בעצמי חשוב שאגיע עם ניסיון רלוונטי. התחלתי התמחות במשפטים בחברת טבע. הם די מהר זיהו את היכולות שלי כקמב"ץ, ובתוך שנה וחצי מינו אותי ל-COO (מנהל תפעול - ג"ו) של המחלקה המשפטית. כשטבע נקלעה למשבר, בעקבות הפרסום שלפיו שילמה בישראל 0.3% מס בגלל המבנה של חוק עידוד השקעות הון, הצעתי למנכ"ל דאז ג'רמי לוין להפוך את המשבר להזדמנות ולקדם שינוי בחוק כך שיעודד מחקר ופיתוח. לוין ביקש שאוביל את המאמץ וכך הפכתי למנהל המדיניות הציבורית של טבע בעולם. במקביל עשיתיMBA ברייכמן.

קאר שולץ: אחרי שטבע רכשה את אקטביס, נכנסה לחוב וגייסה את קאר שולץ כמנכ"ל לקצץ בהוצאותיה, ניסיתי לשכנע אותו להשקיע בכל זאת במדע ישראלי. הוא אמר לי - אני מאמין מאוד בישראל כסטארט-אפ ניישן, אבל פחות בהשקעה כאן בחדשנות בפארמה. לקח זמן אבל שכנענו אותו שזה היתרון היחסי שלנו ושחייבים צנרת מוצרים לחברה.

AION Labs: ב-2019 החלטנו בטבע שאנחנו רוצים לרתום את הבינה המלאכותית כדי לפתור בעיות בתחום פיתוח התרופות, למשל לגלות בעזרת AI נוגדנים. רצינו לבנות חברות מאפס בתחום ולא להשקיע בחברות קיימות. ב-2020 זכינו במכרז של משרד החדשנות לחממת ביוטק בתמיכה מוגברת, וגייסנו את קרן הון הסיכון (IBF (Israeli Biotech Fund. הצלחנו לרתום גם חברות תרופות מובילות, וכך ב-2021 הפכנו לחברה עצמאית שבה שותפות טבע, מרק, פייזר ואסטרהזנקה. כשבנינו את פרופיל המנכ"ל הרצוי לחברה ראיתי שלא צריך מדען, אלא דווקא מנהל שיכול לתחזק קואליציית חברות. הבנתי שזה יכול להיות אני, ולשמחתי השותפים בחרו בי.

פעילות: הקמנו תשע חברות, שליש מהן גייסו מימון המשך, בטווח שבין מיליון ל-10 מיליון דולר. חברת קומביינאבל, שהקמנו, עשתה אקזיט לאינסיטרו, חברה שהקימה פרופ' דפנה קולר. היה גם פרויקט אחד שסגרנו: הצוות בא רק מתחום ה-AI, ללא רקע בביולוגיה, וזה לא עבד. עכשיו אנחנו רוצים להיכנס גם לתחום הקוונטום. בין הגוף לבין התרופות מתרחשים תהליכים קוואנטיים.