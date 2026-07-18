פי 2 מהציפיות: בכמה נמכר מעיל עור של מנכ״ל אנבידיה

מעיל עור של מנכ"ל אנבידיה ג'נסן הואנג, נמכר אתמול בקרוב למיליון דולר. המעיל שהפך לסימן ההיכר של הואנג, הוא פרי עיצוב של המעצב טום פורד והואנג לובש מעילים מהסדרה הזו כבר כמעט 20 שנה.

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כעת, אחד ממעיליו המשומשים והחתוכים של הואנג נמכר בבית המכירות סות'ביס תמורת 960,000 דולר - סכום הגבוה בהרבה מההערכה המוקדמת שעמדה על 60-40 אלף דולר. המחיר הזה גבוה משמעותית גם ממחיר הקמעונאות של המעיל שעומד על 10,000 דולר. הואנג לבש את המעיל הספציפי הזה בשנת 2023, במהלך אירוע של חברת פוקסקון בטאיפיי, טאיוואן.

המחיר הגבוה ששולם עבור פריט הלבוש, מהווה סימן לכך שאספנים מחפשים להמר ולרכוש פריטים היסטוריים ומזכרות מתקופת פריחת הבינה המלאכותית.

"התגובה למכירה הזו עלתה אפילו על הציפיות הגבוהות ביותר שלנו", מסר בהצהרה בראהם וכטר, ראש תחום פריטי האספנות המודרניים בסות'ביס. מבית המכירות נמסר כי 45 אספנים שונים הגישו הצעות מחיר על המעיל.

עוד צוין בהצהרה מטעם סות'ביס כי ההכנסות מהמכירה יועברו ליוזמה פילנתרופית התומכת ב-Edge Institute - ארגון ללא מטרת רווח המוקדש לחדשנות. כספי המכירה ישמשו למימון מלגות, מענקים ותוכניות ויזה.

הואנג התבדח לאורך השנים על "מדי המייסד" שלו - בשנת 2023 הוא סיפר בפודקאסט כי אשתו ובתו הן אלו שמלבישות אותו, ובדיון ברשת רדיט בשנת 2016 הגדיר את עצמו כ"הבחור במעיל העור".