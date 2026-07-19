מניות השבבים נכנסו לשוק דובי. אבל האנליסט הזה לא מודאג

מדד השבבים של פילדלפיה (SOX) רשם ירידות חדות בסוף שבוע המסחר, ונכנס רשמית לטריטוריה של שוק דובי לאחר שצנח ב-20.2% משיא כל הזמנים שנקבע ב-22 ביוני. את עוצמת הטלטלה מרגישים היטב בקרן הסל המובילה של הסקטור, iShares Semiconductor ETF (SOXX), שנפלה ביותר מ-20% בחודש האחרון - עדות חותכת למהירות שבה התרוקן האוויר מהריצה המטאורית של תחילת השנה.

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הלחץ על הסקטור הגיע משני כיוונים מרכזיים. מצד אחד, חששות גלובליים מאינפלציית עלויות בשבבי הזיכרון. מצד שני, איום טכנולוגי ממשי מכיוון סין: השקתו של המודל הסיני Kimi K3 מבית Moonshot AI - מודל בקוד פתוח בעל 2.8 טריליון פרמטרים שמציג ביצועים שווים למודלים המובילים במערב (כמו GPT-5.6 Sol), אך בתמחור זול בהרבה שמאיים לחתוך את שולי הרווח של הענקיות האמריקאיות.

עם זאת, בוול סטריט יש מי שמבקש להרגיע את הרוחות. ויווק אריה, אנליסט בנק אוף אמריקה, אמר בראיון למרקטואץ' כי "הלחץ הנוכחי על הסקטור הוא בסך-הכול אתחול קיצי, ולא היפוך מגמה פונדמנטלי". אריה הסביר כי הירידות נובעות בחלקן מ'מצבי רוח עונתיים' של מדד ה-SOX, וציין כי "המדד הציג ביצועי חסר בהשוואה ל-S&P 500 ברבעון השלישי ב-10 מתוך 16 השנים האחרונות", במיוחד כשהוא מגיע מיד לאחר הזינוק הפנומנלי של המחצית הראשונה.

פרופורציה של 250%

למרות התיקון החד של החודש האחרון, המבט ארוך הטווח על תעודת הסל SOXX מספק למשקיעים את הפרופורציה הנדרשת ומראה שמנועי הצמיחה של עולם ה-AI רחוקים מלהיעלם. גם לאחר הנפילה הנוכחית, ביצועי היתר ההיסטוריים של הסקטור מול השוק הרחב מדברים בעד עצמם. מתחילת השנה, תעודת הסל של SOXX מציגה תשואה מרשימה של 66.35%, לעומת עלייה של 8.7% בלבד במדד ה-S&P 500. בשנה האחרונה, תעודת הסל רשמה זינוק של 111.3%, בעוד מדד ה-S&P 500 הסתפק בתשואה של 18.3%. ב-5 השנים האחרונות, מדובר בזינוק פנומנלי של 251.8% בתעודת הסל של השבבים, מול עלייה של 69% בלבד במדד הייחוס.

המגמה הזו מקבלת גיבוי ברור מהשטח. אריה מעריך כי ההוצאות העולמיות על תשתיות בינה מלאכותית רחוקות מלהיעצר, וקובע: "אנו צופים כי ההשקעות בסקטור יותר מישולשו ויחצו את רף ה-1.7 טריליון דולר עד סוף העשור". האופטימיות הזו מתכתבת עם המהלכים האחרונים של השחקניות הגדולות. יצרנית השבבים הטאיוואנית, TSMC, הגדילה את התחייבויות ההשקעה שלה בארה"ב ל-265 מיליארד דולר, וענקית הליתוגרפיה ההולנדית,ASML צופה צמיחה שנתית של מעל 30% במשלוחי המכונות המתקדמות שלה לשנים 2027-2028. השוק אמנם חווה זעזוע עמוק בטווח הקצר, אך נראה שמנועי המאקרו של הסקטור נותרים איתנים מתמיד.