איפה קונים בזול יותר את ההמבורגר המפורסם של מקדונלד'ס, כמה ימי עבודה נדרשים כדי לרכוש את האייפון החדש, ואיך דווקא רכישת מוצרי איפור קטנים יכולה לנבא מיתון מתקרב? בעולם הכלכלי מקובל למדוד את יוקר המחיה באמצעות מדדים רשמיים של סטטיסטיקאים, טבלאות אקסל מורכבות ועוד. בתוך שלל הנוסחאות המתמטיות, צצו לאורך השנים דרכים פשוטות יותר להבין לאן הולך השוק ועד כמה רמות המחירים מכבידות על הצרכנים, דרך מוצרים שכולם מכירים.

● סקר ענק מגלה: אלה 100 המותגים המובילים לשנת 2026

● אוהב במבה, סומך על גוגל וחושד ב־AI: מה אפשר ללמוד מתוצאות המדד על הצרכן הישראלי

● אילו מותגים הכי מעדיף הצרכן הערבי?

ממדד הביג מק המיתולוגי, דרך מחיר הלאטה של סטארבקס ומדף הספרים של איקאה, ועד לאייפון החדש או שפתון היוקרה: הצצה לחמישה מדדים אלטרנטיביים שמגלים כמה שווה הכסף שלנו.

1. מדד הביג מק והעיוות במיקום של ישראל

לפני 40 שנה, במסדרונות מערכת המגזין הכלכלי האקונומיסט, עיתונאית בשם פאם וודל ניסתה לחשוב על דרך להנגיש לציבור תיאוריה כלכלית מורכבת. במקום להתיש את הקוראים בהסברים על שוויון כוח הקנייה (PPP) היא הציגה להם את המשמעות של התאוריה בחיים עצמם - באמצעות המחיר של הביג מק במדינות שונות.בהתחלה, גם המגזין עצמו התייחס לכך בתור חצי בדיחה ובאתר הרשמי צוין כי נאמר במערכת שהמדד "יהפוך את התאורייה לקלה לעיכול". אלא שבתוך זמן קצר המדד הזה הפך לסנסציה גלובלית, שעד היום מלמדים בבתי ספר לכלכלה.

המדד המבוסס על הקציצה המפורסמת של מקדונלד'ס משווה את מחיר המוצר במדינות השונות בערכים דולריים. לפי התאוריה שעמדה בבסיס המדד בתחילת דרכו, מוצרים זהים אמורים לעלות אותו הדבר במדינות שונות, אם ממירים אותם למטבע זהה ואם אותו המוצר יקר יותר במונחים דולריים בישראל למשל לעומת בארה"ב, אזי שהשקל חלש מידי ביחס לדולר.

אלא שבפועל, מה שאמור היה לשקף תאוריה על שערי חליפין, הפך למיקרוקוסמוס של כוח הקנייה. רמות המס המשתנות בין מדינות, גובה השכר במשק, עלויות הייבוא, רמת התחרות בשוק ועוד אינספור גורמים מתגלגלים כולם בסוף לאותו הביג מק שנמכר פחות או יותר במתכונת דומה בניו יורק ובתל אביב. במקום סלי מוצרים מורכבים כמו של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מוצר אחד הצליח לספק מבט רוחבי שכלכלנים יכלו רק לחלום עליו.

אז איפה הביג מק היקר בעולם וכמה הוא עולה בישראל ביחס לעולם? על פי הנתונים שפורסמו בינואר האחרון, ובהתבסס על שערי החליפין באותה התקופה, שוויץ היא המדינה היקרה ביותר לפי מדד הביג מק, ואחריה אורוגוואי ודנמרק. ישראל במקום החמישי, עם תג מחיר של 6.36 דולר להמבורגר, קצת יותר מאשר ארה"ב. סוגרות את הרשימה מדינות המזרח אינדונזיה, הודו וטיוואן.

אבל המדד הזה, כמו גם אחרים המבוססים על אותה שיטה, עלולים גם להטעות: המיקום הגבוה של ישראל נובע בין היתר מהשקל החזק, המנפח את המחיר בחישוב דולרי ומציג את המדינה כיקרה במיוחד. בפועל, עבור הצרכן המקומי שמשלם בשקלים, שום דבר לא השתנה, ואם הוא טס לחו"ל וצורך שם את הביג מק שלו, הוא אפילו משלם הרבה פחות.

2. הבדיחה שהתפשטה: מדד הלאטה של סטארבקס

האקונומיסט, שהביא לעולם את מדד הביג מק, עשה זאת בשנת 2004 גם דרך מוצר פופולרי אחר - כוס קפה לאטה הנמכרת ברשת סטארבקס. השם הרשמי שניתן לכך היה "לאטנומיקס" (lattenomics). גם הפעם הנוסחה פשוטה: השוואת עלויות של כוס קפה סטנדרטית בנקודות שונות ברחבי הגלובוס באמצעות המרתן לדולר האמריקאי. באקונומיסט עצמם אמנם ציינו באותה תקופה כי המדד הוא "קצת בשביל השעשוע", אך למרות האזהרות, לאורך השנים המדדים הללו סיפקו אינדיקציות לא רעות בכלל לכוח הקנייה, לשערי החליפין וליוקר המחיה ברחבי העולם.

אמנם באקונומיסט לא המשיכו בפרסום הקבוע של המדד, אך יוזמות שונות ברשת עדיין עושות כן. נולדו לו אף מודלים מורחבים המודדים את מחירה של כוס הלאטה העולמית, בין היתר כנגזרת של השכר הממוצע או התוצר המקומי בכל מדינה.

3. מדד האייפון: איזו מדינה הכי זולה באירופה?

מכשיר הדגל של אפל מהווה גם הוא נקודת ייחוס להשוואה גלובלית ליוקר המחיה. בנוגע לאייפון, בעולם ישנן מספר דרכים לערוך את ההשוואה. הפשוטה ביותר היא מחיר בדולרים, בדומה למדד הביג מק.

על פי נתוני דויטשה בנק, שפורסמו באתר visualcapitalist, טורקיה היא המדינה היקרה ביותר למי שמחפש לרכוש אייפון 16 פרו עם 128 ג'יגה בייט זיכרון. הצרכנים שם משלמים את המחיר הגבוה ביותר מבין המדינות שנבדקו - 2,182 דולר. הסיבה: מסים כבדים, כולל מס מוצרי יוקרה בגובה 50% בנוסף למס ערך מוסף (מע"מ). ברזיל מדורגת במקום השני, שם אייפון עולה 1,835 דולר - כ־70% יותר מאשר בארה"ב. כמו בטורקיה, מכסים ומסים דוחפים את המחירים כלפי מעלה. כשמסתכלים על אירופה, בשוודיה העלויות הגבוהות ביותר, בעוד ששוויץ - המדינה שבה הביג מק הכי יקר - האייפון דווקא הכי זול. ומה עם ישראל? היא אינה מופיעה בבדיקה.

נוסף על כך, מופיעים ברשת מדדים נוספים הנוגעים לאייפון המודדים כמה ימי עבודה נדרשים לרכישתו. על פי נתוני חברת המחקר סטטיסטה, נכון ל־2024 בטורקיה נדרשו לא פחות מ־73 ימי עבודה לרכוש את האייפון המדובר. בפיליפינים ובברזיל המספר היה קטן רק במעט ועמד על 69 ימים. מנגד, בשוויץ נדרשו 4 ימי עבודה בלבד עבור האייפון החדש בממוצע.

4. המדד של איקאה: מדף הספרים של בילי

אלמנט נוסף שמהווה ברמוטר ליוקר מחיה מגיע מעולם הריהוט דרך רשת איקאה. בשנת 2009 השיקו בבלומברג את מדד מדף הספרים "בילי" (The Billy Bookcase). הבחירה בכוננית הפשוטה לא הייתה מקרית: היא מיוצרת במפרט אחיד בכל העולם, מה שהופך אותה לנקודת ייחוס המאפשרת השוואה. מאחר שהמודל של איקאה מבוסס על ייצור המוני ואריזות שטוחות, האחריות לפערי המחירים נובעת בהכרח מתנאים ייחודיים לכל משק.

הפעם האחרונה שבה פרסמו בבלומברג את ההשוואה הייתה לפני כעשור, ב־2016. אז, ישראל תפסה את המקום השלישי והלא מחמיא, אחרי מצרים והרפובליקה הדומיניקנית. חרף העובדה שבבלומברג לא עושים כן בצורה עקבית, ברחבי הרשת ממשיכים לאמץ את המודל שיישמו באמצעות השוואות המחירים המופיעים בקטלוגים שמפרסמת ענקית הריהוט השבדית.

5. מדד הליפסטיק: מה הקשר בין שפתון למיתון?

בשונה מקודמיו, למדד הליפסטיק יש פונקציה כלכלית אחרת מאשר השוואת כוח קנייה. התפקיד שלו הוא לזהות מגמות מאקרו כלכלה - וליתר דיוק האטה כלכלית. לפני 25 שנה לאונרד לאודר, אחד היורשים המיליארדרים של אימפריית אסתי לאודר, שם לב לתופעה מפתיעה. בזמן שהכלכלה בארה"ב הייתה שרויה במיתון, מכירות השפתונים שלו לא רק שלא ירדו - אלא עלו. התיאוריה שלו הייתה שמכירות השפתונים והצמיחה הכלכלית נמצאות ביחס הפוך - ככל שהמצב הכלכלי מחמיר, כך מכירות השפתונים משתפרות.

המדד מגלם הנחה רחבה ועתיקה יותר, כי בזמנים של האטה, חל זינוק במכירות של פריטי יוקרה "ברי-השגה" כגון שפתונים, לק לציפורניים ובשמים. בתקופות של קושי כלכלי, צרכנים כנראה ידחו רכישת מכונית חדשה או יוותרו על החופשה, אך "יפצו" את עצמם בקניית פריט איפור קטן של מותג יוקרה. בג'י.פי מורגן, הבנק הגדול בארה"ב, מסבירים את הפסיכולוגיה מאחורי התופעה: רכישות מסוג זה יכולות לגרום לנו להרגיש ולהיראות טוב יותר בתקופה המתאפיינת במתח ובחרדה. כך, המדד משמש עד היום לחיזוי טלטלות בשווקים ותקופות של מיתון.

למרות שהקדיט שמור ללאודר, מדד הליפסטיק מגלם הגיון כלכלי עתיק בהרבה שהבינו לפניו בתי אופנה כמו שאנל ודיור. אחרי מלחמת העולם השנייה, הם החלו לנתב את המאמצים השיווקיים שלהם מהאליטה לדור חדש של נשים, שאולי לא יכלו להרשות לעצמן פריטים יקרים כמו חליפות או תיקי מעצבים, אך לגמרי נהנו ממוצרי מעצבים זולים יותר כמו בשמים וקוסמטיקה.

ומה אומר המדד על התקופה הנוכחית? קשה לבסס תשובה חד משמעית אבל נתון אחד עשוי לספק רמז: במאי האחרון ענקית הביוטי אסתי לאודר, שמשווקת מותגים כמו קליניק ומאק, דיווחה על מכירות רבעוניות של 3.71 מיליארד דולר וציינה כי המכירות האורגניות השתפרו זה הרבעון השלישי ברציפות. היכונו לתקופה של הידוק חגורה?