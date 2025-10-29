ורוניס הורידה תחזיות, והמניה נפלה ב-30% במסחר המאוחר

מניית ורוניס צנחה אמש (ג') במסחר המאוחר ב-30%, אחרי שחברת אבטחת הסייבר איכזבה את המשקיעים כשהפחיתה את התחזית השנתית שלה. ורוניס, המנוהלת על-ידי יקי פייטלסון, מספקת פתרונות להגנה וניהול של דאטה בארגונים. בסוף המסחר אתמול שווי החברה עמד על מעל 7 מיליארד דולר, אך במסחר המאוחר, לאחר שפרסמה דוחות, השווי נפל לכ-5.1 מיליארד דולר.

ברבעון השלישי, הכנסות החברה הסתכמו בכ-162 מיליון דולר, צמיחה של 9.1% מהרבעון המקביל אשתקד - אך נמוכה מתחזיות האנליסטים ומהתחזית שהחברה עצמה פרסמה. ההכנסות מתחום ה-SaaS צמחו מ-57.8 מיליון דולר ברבעון המקביל לכ-126 מיליון דולר.

לפי כללי החשבונאות המקובלים (GAAP), ורוניס רשמה הפסד נקי של 29.9 מיליון דולר, גידול לעומת הפסד של 18.3 מיליון דולר ברבעון המקביל. על בסיס Non-GAAP, בנטרול הוצאות חשבונאיות שונות, נרשם רווח נקי רבעוני של 8.4 מיליון דולר שהם 6 סנט למניה, גבוה בסנט אחד מתחזיות האנליסטים.

ורוניס ייצרה מתחילת השנה תזרים של 123 מיליון דולר מפעילות, ובסיום הרבעון היו לה בקופה 1.1 מיליארד דולר במזומנים והשקעות לטווח קצר וארוך.

התחזית ל-2025 עודכנה כלפי מטה

במבט קדימה, ורוניס צופה ברבעון הרביעי הכנסות של 165-171 מיליון דולר (צמיחה של 4%-8%) עם רווח נקי Non-GAAP של 2-4 סנט למניה. התחזית לשנת 2025 מתעדכנת כלפי מטה: בעוד שקודם לכן החברה ציפתה ל-ARR (הכנסות חוזרות שנתיות) של 748-754 מיליון דולר, כעת היא צופה ARR של 730-738 מיליון דולר, צמיחה של 14%-15% מ-2024. ההכנסות יצמחו ב-12%-13% לעומת השנה הקודמת ויסתכמו ב-615.2-621.2 מיליון דולר, נמוך מעט מהתחזית הקודמת.

בתחזית הקודמת ורוניס ציפתה לרשום רווח תפעולי Non-GAAP, והתחזית הנוכחית מדברת על הפסד תפעולי של 5.2-8.2 מיליון דולר, ובשורה התחתונה יירשם רווח נקי Non-GAAP של 12-13 סנט למניה, לעומת 16-18 סנט שציפתה קודם.

כדי להמתיק את החדשות המאכזבות, ורוניס הודיעה במקביל על תוכנית לרכישה עצמית של מניות (Buy Back) בהיקף של עד 150 מיליון דולר. במחיר שאליו המניה נפלה במסחר המאוחר, מדובר על רכישה של עד כ-3% מהון המניות של החברה.

"ביקוש בריא"

המנכ"ל יקי פייטלסון מסר: "המשכנו לראות ביקוש בריא לפלטפורמת ה-SaaS שלנו, המהווה כיום 76% מסך ה-ARR של החברה. האימוץ של הפלטפורמה נובע מהתוצאות האוטומטיות שהיא מספקת, כמו גם מהעניין של לקוחות מהטמעת יוזמות AI ואבטחת מידע בענן".

עם זאת, פייטלסון הוסיף כי בשבועות האחרונים של הרבעון, קצב החידושים של חוזי מנויים (on-prem) היה נמוך מהצפוי, מה שהוביל לתוצאות נמוכות מהציפיות.

בתגובה לדוחות, בבנק ההשקעות ג'פריס הורידו את מחיר היעד למניית ורוניס מ-75 דולר ל-60 דולר (ימים ספורים לאחר שהמחיר עלה מ-65 ל-75 דולר), תוך השארת המלצת "קנייה". האנליסט ג'וזף גאלו ציין כי לפי החברה אין שינוי בסביבה התחרותית, והעריך כי המעבר של ורוניס לתחום ה-SaaS ייצר ערך, אך זה ייקח זמן.