טעות אנוש פשוטה בהגדרות השרת של ענקית הבינה המלאכותית אנתרופיק חשפה לעולם את ״קלוד מיתוס״, המודל העוצמתי ביותר של החברה עד כה, והציתה גל ירידות חריף בסקטור הסייבר העולמי.

המודל החדש, המכונה פנימית גם "קפיברה", הציג בטיוטות שדלפו יכולות פנומנליות בכתיבת קוד מורכב ובאיתור אוטומטי של חולשות אבטחה בתוכנה, מה שגרם למשקיעים בנאסד"ק לחשוש מפני שינוי דרמטי במאזן הכוחות המסורתי לטובת האקרים - או הכוחות התוקפים בעולם הסייבר.

החשש המרכזי בשוק נובע מהאפשרות שכלי כזה ישחק את היתרון התחרותי של חברות האבטחה הגדולות, שכן הוא מאפשר להאקרים לייצר ״נשק סייבר״ בקנה מידה רחב ובמהירות שתקשה על מערכות ההגנה הקיימות להגיב בזמן אמת.

בעוד שאנתרופיק מיהרה לחסום את הגישה למאגר הקבצים הפתוח ולהבהיר כי מדובר בכשל נקודתי בניהול התוכן ולא בפריצה לתשתיות הליבה שלה, התגובה בשווקים הייתה מיידית וחדה: מניות סייבר מובילות כמו קראודסטרייק ופאלו אלטו נטוורקס רשמו צניחה חדה של כ-6% עד 7% היום.

במקביל, קרן הסל איי-האק (IHAK), המשמשת כמדד הייחוס המרכזי למגזר כולו, צללה במהלך המסחר ביום שישי לרמה של כ-42.5 דולר, השלמה של ירידה דרמטית של כ-19% בשישה החודשים האחרונים ומרחק של דולר וחצי בלבד מהשפל השנתי שלה - כך בין היתר לפי גוגל סטוק.

התמונה הישראלית: ירידות מתונות בצ'ק פוינט לעומת יתר החברות

בתוך הירידות שנרשמו בסקטור הסייבר, מניית צ'ק פוינט בלטה בירידה מתונה יחסית, בשיעור נמוך משמעותית מזה שנרשם אצל חלק מהחברות המתחרות בארה"ב. לפי אנליסטים, ההבדלים בתגובה בין החברות משקפים, לפחות בחלקם, את הפיזור הרחב של תחומי הפעילות בתוך ענף הסייבר.

צ'ק פוינט מתמקדת לאורך שנים באבטחת רשתות, חומות אש ותשתיות ארגוניות, תחומים שבהם מחזורי האימוץ של טכנולוגיות חדשות נוטים להיות איטיים יותר, והלקוחות נוטים להעדיף יציבות על פני שינוי מהיר. מנגד, חברות כמו סנטינל וואן וזיסקלר פועלות בעיקר בעולמות של הגנה על נקודות קצה, זהויות ואבטחת יישומים, תחומים שמושפעים באופן ישיר ומהיר יותר מהתקדמות בכלי בינה מלאכותית, ולכן גם רגישים יותר לשינויים בסנטימנט סביב הטכנולוגיה.

עוד לפי אנליסטים, גם לפערי תמחור עשויה להיות השפעה על עוצמת התגובה. חברות שמזוהות יותר עם צמיחה מהירה ועם שילוב עמוק של בינה מלאכותית במוצרים שלהן נוטות להגיב בעוצמה רבה יותר לאירועים שנתפסים כמאיימים על היתרון הטכנולוגי שלהן. לעומת זאת, חברות שנתפסות מבוססות יותר, עם מודל עסקי יציב והכנסות חוזרות, מגיבות לעיתים בתנודתיות נמוכה יותר.

פאלו אלטו נטוורקס, שנרשמה לאחרונה למסחר דואלי בתל אביב, ממשיכה להיסחר בעיקר לפי הדינמיקה של וול סטריט, ולכן הירידות בה היו דומות לאלו של יתר החברות האמריקאיות בענף. גם סנטינל וואן, שלה פעילות משמעותית בישראל, נסחרת כחברת צמיחה אמריקאית לכל דבר, והתגובה במניה משקפת בעיקר את הסנטימנט בשוק האמריקאי