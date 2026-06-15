סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

08:00

1. שוק המניות

המסחר בת"א יפתח הבוקר על רקע ההצהרה על הסכם בין ארה"ב ואיראן. "העסקה עם הרפובליקה האסלאמית של איראן הושלמה כעת", כתב טראמפ בפוסט ברשת החברתית Truth Social. הנשיא הוסיף כי מצר הורמוז ייפתח ללא מערכת גביית אגרות, וכי ארה"ב תסיים את המצור הימי שלה על איראן. ההסכם ייחתם בשישי.

בבורסות בעולם מקבלים בברכה את ההסכם. החוזים העתידיים בוול סטריט מזנקים בעד 1.5%, באסיה הבוקר עליות שערים חדות. בורסת יפן קופצת 5% וכך גם הבורסה בדרום קוריאה.

מחירי הנפט יורדים בכ-5% לאחר שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע שמצר הורמוז צפוי להיפתח לתנועת כלי שייט מיידית. "ספינות העולם, הנעו מנועים", כתב טראמפ. "תנו לנפט לזרום!". הדולר בעולם יורד ומחירי הזהב מזנקים בכ-3%.

למרות האופטימיות סביב הסכם הפסקת האש, טראמפ אותת כי האיום הצבאי לא הוסר מהשולחן. בריאיון ל"ניו יורק טיימס" אמר הנשיא כי אם המגעים להסכם גרעין עם איראן ייכשלו, ארה"ב עשויה לשוב ולתקוף את טהרן.

חוץ מזה ארועי השבוע כוללים החלטות ריבית ביפן ובארה"ב. פתיחה מחדש של נתיבי יצוא הנפט מהמזרח התיכון עשויה להביא לשחיקת פרמיית הסיכון הגיאופוליטית שנבנתה במחירי הנפט בחודשים האחרונים, ולספק הקלה לבנקים המרכזיים המתמודדים עם לחצים אינפלציוניים.

אצלנו יפורסם אחר הצהריים מדד המחירים ומחר יפורסמו נתוני התוצר.

הבורסה תהנה הבוקר מרוח גבית נוספת של המניות הדואליות. בעקבות מגמת ההתאוששות בסקטור השבבים בוול סטריט מניות השבבים חוזרות לת"א בפערי ארביטרז' חיוביים. קמטק עם פער חיובי של 3.2%, נייס עם פער חיובי של 2.6%, נובה עם 2.2%, וטאואר בכ-0.5%. עוד יספקו רוח גבית אורמת תעשיות ואיי.סי.אל .

אלביט מערכות , שחוזרת עם פער ארביטראז' שלילי של 3.1% תאזן. טבע , עם פער שלילי מתון של 0.5%, גילת שחוזרת עם ארביטראז' שלילי של 3.7%.

הבורסה מגיעה לשבוע חדש אחרי שבוע חיובי למדי. מדד ת"א 35 סגר את השבוע בעלייה של 1.8% ות"א 125 ב־1.4%, זאת, בהובלת המניות הביטחוניות, ומניות הנפט והגז.

● חברת הביטוח הישראלית היחידה שהשתתפה, והמספרים מאחורי ההנפקה ההיסטורית

החוזים העתידיים בניו יורק נסחרים בעליות בפתיחת שבוע המסחר המקוצר, דאו ג'ונס עולה בכ־0.7%, S&P 500 בכ־0.9%, ונאסד"ק בכ־1.7%.

בשישי נרשם יום מסחר היסטורי - חווינו את ההנפקה הגדולה ביותר בהיסטוריה וקיבלנו את הטריליונר הראשון אי פעם. SpaceX של אילון מאסק החלה להיסחר וזינקה בבכ-30% בטרם נסוגה וננעלה בעלייה של כ-18% ובשווי שוק של מעל 2.1 טריליון דולר.

בשבוע הקרוב, תהיה SpaceX זכאית לצירוף מהיר למספר מדדים מרכזיים, מה שיאלץ קרנות פסיביות לרכוש את מניותיה. החברה עשויה להיות זכאית להתווסף למדד נאסד"ק 100 לאחר 15 ימי מסחר בלבד.

ההנפקה הובילה בשישי לגל מימושים במניות חלל ולוויינים, לאחר חודשים שבהם נהנו החברות מההתלהבות סביב ההנפקה הצפויה.עם תחילת המסחר ב-SpaceX, תשומת הלב של המשקיעים עברה לחברה של אילון מאסק והדגישה את פערי הגודל העצומים בינה לבין יתר החברות בענף ואת היקף ההשקעות הדרוש להמשך פיתוח התעשייה.

בין היורדות הבולטות: רוקט לאב , Redwire Corporation, ו- איי.אס.טי. ספייס-מוביל . עוד בולטות בירידות פיירפליי, אינטואיטיב משינס ווירג'ין גלקטיק הולדינגס .

"SpaceX פשוט שואבת אליה את כל החמצן בחדר", אמר ג'ו גילברט, מנהל תיקי השקעות ב-Integrity Asset Management. "היא מושכת אליה כמות עצומה של כסף ותשומת לב מצד המשקיעים. להערכתנו, היערכות המשקיעים לקראת ההנפקה יצרה לחץ גם על מניות מומנטום אחרות שנהנו מביצועים חזקים בתקופה האחרונה".

חוץ מזה גם היה מסחר בוול סטריט שננעלה בעליות מתונות על רקע דיווחים כי ארה"ב ואיראן מתקרבות להסכם ביניים. מדד דאו ג'ונס עלה ב-0.7%, מדד S&P 500 הוסיף 0.3% ומדד נאסד"ק התחזק בכ-0.2%.

בלטו שוב היום מניות השבבים. תעודת הסל SOXX עולה ב-2.5%, בתוכה בולטות מניות אינטל , AMD וווסטרן דיגיטל . הטריגר המרכזי לעליות של אינטל היה העלאת המלצה מצד האנליסט ויווק אריה מבנק אוף אמריקה ששדרג את מניית אינטל מ"תשואת חסר" ל"קנייה" והעלה את מחיר היעד ל-135 דולר מ-96 דולר.

2. שוק האג"ח

בישראל, איגרות החוב הממשלתיות נסחרו בשישי בעליות והתשואה לפדיון ירדה. אג"ח ממשלת ישראל ל-10 שנים עלתה ב-0.3% והתשואה לפדיון ירדה ל-3.6%. אג"ח ל-30 שנה עלתה אף היא ב-0.4% והתשואה לפדיון ירדה ל-4.22%.

בארה"ב, הירידה החדה במחירי הנפט, בשילוב עם העלייה המתונה מהציפיות באינפלציה (CPI) במאי, הובילו לירידת תשואות האג"ח הממשלתי לאורך העקום, ולהתמתנות קלה בציפיות להעלאת ריבית הפד ב- 2026 (השוק מתמחר לכך עתה סיכוי של 82% לעומת 100% טרם ההכרזה של טראמפ על הסכם קרוב). עם זאת, השווקים עדיין מתמחרים כ- 1.4 העלאות ריבית ב- 12 החודשים הקרובים.

מודי שפריר, אסטרטג ראשי בבנק הפועלים מציין שחרף העלאת הריבית באירופה בשבוע שעבר, תשואות האג"ח של גרמניה ירדו לאורך העקום, היות וההעלאה הייתה מתומחרת במלואה, ובשל הציפיות לתוואי העלאות ריבית מתון יותר בהמשך. השווקים מתמחרים עתה העלאה נוספת בספטמבר.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

בעקבות ההכרזה על ההסכם בין וושינגטון לאיראן השקל מתחזק בכ-0.5% ונסחר בפחות מ-2.9 שקלים לדולר. האחרון נחלש גם בעולם בשיעור דומה, כעת 1.16 דולר לאירו וכ-160 ין לדולר.

מחירי הנפט צונחים הבוקר - חוזי הנפט הגולמי האמריקאי (WTI) למסירה ביולי נפלו ביותר מ־5% לרמה של 80.25 דולר לחבית, בעוד שחוזי הברנט למסירה באוגוסט ירדו בכ־4.3% ל־83.31 דולר לחבית. בשני המקרים מדובר ברמות הנמוכות ביותר מאז 10 במרץ.

הירידות משקפות את הערכת המשקיעים כי פתיחתו מחדש של מצר הורמוז תפחית באופן משמעותי את הסיכון לשיבושים באספקת הנפט העולמית. במהלך החודשים האחרונים נסחר הנפט בפרמיית סיכון גבוהה בשל החשש מהמשך החסימה של הנתיב הימי, שדרכו עוברת כחמישית מצריכת הנפט העולמית.

בגולדמן זאקס רואים מעבר להסכם שהוכרז הלילה. לפי דיווח של רויטרס, תחזית הנפט המעודכנת של הבנק מרמזת שהשוק עשוי להתמקד יותר מדי בהשפעת המלחמה הנוכחית, ופחות מדי במה שעלול להגיע אחריה.

הבנק הוסיף כי חלק מהפגיעה בביקוש עשוי להיות קבוע, וציין כי הוא מניח ש"קצת יותר מ־10% מחולשת הביקוש תימשך" גם בעתיד.

האנליסטים של הבנק סברו מאז ומתמיד ששוק הנפט נותר פגיע לזעזוע היצע משמעותי כתוצאה מהמלחמה עם איראן ומשיבושים אפשריים במעבר הנפט דרך מצר הורמוז. הערכה זו עדיין עומדת בעינה, והבנק הותיר ללא שינוי את תחזיתו למחיר נפט ברנט ברבעון הרביעי של 2026 ברמה של 90 דולר לחבית, מה שמשקף את החשש המתמשך כי הסיכונים הגיאופוליטיים ימשיכו לתמוך במחירים.

השינוי נמצא בטווח הרחוק יותר. הסיבה לכך היא שלדברי הבנק, מאזן השוק השתנה.

גולדמן הצביע על גידול בהיצע הנפט מארה"ב, ברזיל, גיאנה, ונצואלה ואיחוד האמירויות, לצד חולשה בביקוש, בין היתר בשל המעבר המואץ של סין לכלי רכב חשמליים. כעת גולדמן מעריך שהסיכון המרכזי לשוק בשנת 2027 עשוי להיות דווקא עודף היצע וביקוש חלש יותר.

גולדמן הוריד את תחזית המחיר הממוצע של נפט ברנט לשנת 2027 ל־80 דולר לחבית, ירידה של 5 דולרים לעומת התחזית הקודמת. העדכון הזה מעיד כי הבנק אינו צופה ש"פרמיית המלחמה" הנוכחית תהפוך לעלייה ממושכת ומתמשכת במחירי הנפט. עם זאת, השוק הפיזי של הנפט עדיין נותר הדוק, ולכן גולדמן אינו צופה שמחירי הנפט יתחילו לצנוח.

4. מאקרו

לקראת פרסום מדד המחירים לצרכן לחודש מאי אחר הצהריים, יונתן כץ וכלכלני לידר שוקי הון מעריכים שהמדד יירד ב־0.2%, על רקע ירידה במחירי הטיסות, קיפאון במחירי הדיור וירידה מתונה במחירי המזון.

"הסעיף שצפוי לבלוט לשלילה במדד מאי ולתמוך בירידה הוא תחבורה ותקשורת", אומר מתן שטרית, הכלכלן הראשי של חברת הביטוח הפניקס. הוא מעריך ירידה של 0.1% במדד. הירידה מגיעה לדברי שטריץ "על רקע ירידה עונתית בטיסות לחו"ל. מנגד, מחירי הפירות והירקות צפויים לעלות ולקזז חלק מהירידה הצפויה".

כלכלני בנק דיסקונט סבורים כי המדד ירד ב-0.2% בין היתר בשל התחזקות השקל שתומכת בירידה במחירי המוצרים המיובאים, למרות שהיא לא מגולגלת במלואה לצרכנים. במקביל, אומרים בבנק כי "סעיף הדיור, שלו משקל משמעותי במדד, צפוי להציג יציבות, לאור הגידול בגמר בנייה בחודשים האחרונים. קיפאון בסעיף זה מהווה גורם חשוב התומך בהתמתנות האינפלציה".

ביום שלישי יתפרסמו נתוני התמ"ג הרבעוניים.

בשווקים הגלובליים, האירוע המרכזי יתרחש ביום רביעי עם החלטת הריבית הראשונה של יו"ר הפד החדש קווין וורש. הריבית צפויה להישאר ללא שינוי (3.75%), אך בשוק יעקבו בדריכות אחר דבריו בצל עליית האינפלציה בארה"ב לשיא של שלוש שנים (4.2%).

ביום שלישי, תפורסם החלטת ריבית ביפן. תחזית האנליסטים היא להעלאה לרמה של 1% הגבוהה ביותר מזה 30 שנה. אך אשפוזו של נגיד בנק יפן, קאזואו אואדה, מגביר את אי-הוודאות בקרב המשקיעים בנוגע למסרים שיישמעו בישיבת המדיניות המוניטרית של הבנק בשבוע הבא, אף שהשווקים עדיין משוכנעים כי הריבית צפויה לעלות.

בשווקים הפיננסיים בעולם עוקבים בחשש אחר ההתפתחויות הריבית ביפן בגלל גלי הדף שעלולים להכות בכל העולם . החשש המרכזי הוא מפני פגיעות פיננסיות דרמטיות שיצאו במהירות מטוקיו וינחתו על הבורסות בניו יורק, תוך שהן מטלטלות את מדדי המניות המובילים בעולם. הסיבה: העולם לווה כסף מיפן כדי להשקיע בוול סטריט (carry trade), העלאת הריבית ביפן עלולה להסית בחזרה הרבה כסף. החשש הוא שהמשקיעים נאלצים למכור במהירות נכסים בוול סטריט, להמיר את הדולרים חזרה לין, ולסגור את האשראי הפתוח ביפן.

עוד השבוע, נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ , צפוי להגיע לצרפת לקראת פסגת מדינות ה־G7, בעוד שארה"ב ואיראן עדיין לא השלימו את גיבוש ההסכם המיוחל שנועד להביא לסיום המלחמה במזרח התיכון, סכסוך שטלטל את הכלכלה והפוליטיקה העולמית.

הפסגה בת שלושה ימים תיפתח ביום שני בעיר Évian-les-Bains שבמזרח צרפת, על גדות נהר ג'נבה טראמפ הודיע כי ימריא לפסגה בראשון.

עם כניסתה של צרפת לתפקיד הנשיאה התורנית של ה־G7 בינואר, הנשיא מקרון הצהיר כי ברצונו להתמקד בצמצום אי־השוויון, חיזוק הרב־צדדיות ושיתוף הפעולה הבינלאומי, לצד טיפול במתיחויות הסחר והגיאופוליטיקה. סדר יום זה עשוי להתנגש עם מדיניות "אמריקה תחילה" של טראמפ, שבמסגרתה הטיל מכסים, תקף מנהיגים זרים ואף הוביל את ארה"ב לעימות צבאי.

מאז תחילת כהונתו השנייה, טראמפ הרחיק עוד יותר את ארה"ב מבעלות בריתה המסורתיות באירופה והעלה שוב ושוב ספקות לגבי מחויבותו ל־NATO, ברית ההגנה המרכזית בין ארה"ב לאירופה.

לצד המאמצים להגיע להסכם לסיום המלחמה מול איראן, מנהיגי ה־G7 צפויים לדון גם במלחמה בין רוסיה לאוקראינה הנמשכת במזרח אירופה. שבע המדינות החברות בקבוצה, יפן, בריטניה, איטליה, גרמניה, צרפת, קנדה וארה"ב ביחד עם האיחוד האירופי, צפויות לעסוק גם בנושאי בינה מלאכותית, בטיחות מקוונת והמאבק בפשיעה המאורגנת.

לדברי ויקטור צ'ה, מומחה אמריקאי בכיר ליחסים בינלאומיים ולמדיניות חוץ, ייתכנו "זיקוקים אמיתיים" סביב הדיונים על בינה מלאכותית, מה שעשוי להפוך את הסוגיה לאחת מנקודות המחלוקת המרכזיות בפסגה.

5. תחזית

בסוף השבוע החולף הושלמה בהצלחה הנפקת הענק של מניית SpaceX, שנהנתה מקפיצה של כ-19% ביום המסחר הראשון שלה בוול סטריט. אלא שבשוק יש גם מי שמסתייגים מההנפקה המתוקשרת ומהשלכותיה. כך למשל, בבנק ההשקעות לומברד אודייר, מציינים כי היסטורית, ביצועי חברות לאחר הנפקה אינם תמיד מצדיקים את "ההתלהבות הראשונית". לדבריהם, מאז 1980, החברה האמריקאית הממוצעת שהונפקה פיגרה אחרי השוק בשלוש השנים הראשונות למסחר, במיוחד בתקופות של עניין גבוה מצד משקיעים.

לכך, הם מצרפים את העובדה שהמלך של SpaceX צפוי להוות יריית הפתיחה, לגל הנפקות חריג בהיקפו של חברות ענק המזוהות עם תחום ה-AI בהן אנת'רופיק ו-OpenAI, אשר ישפיעו להערכתם בין היתר על ההשקעות הפאסיביות שהפכו לפופולאריות מאד בקרב המשקיעים בשנים האחרונות.

"השורה התחתונה למשקיעים היא שפיזור השקעות אינו דבר שניתן להניח כמובן מאליו, גם כאשר משקיעים במדד רחב. בעידן שבו טכנולוגיה ובינה מלאכותית תופסות משקל הולך וגדל במדדים, נדרשת בחינה מודעת של ריכוזיות, בחירת המדד המתאים, ולעיתים גם שילוב ניהול אקטיבי שיאזן את הסיכון", כותבים בבנק.