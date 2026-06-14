מה צפוי מחר בנתוני האינפלציה, ואיך זה ישפיע על הריבית?

מדד המחירים לצרכן לחודש מאי, שיפורסם מחר (ב'), עשוי להיות גורם מכריע בהחלטת הריבית הקרובה של בנק ישראל, הצפויה ב-6 ביולי. רוב החזאים מעריכים ירידה של כ-0.1% עד 0.2% במדד, על רקע התחזקות השקל, ירידה במחירי הטיסות וקיפאון במחירי הדיור. זאת אחרי שמדד אפריל הפתיע לשלילה והיה גבוה מהתחזיות (זינוק של 1.2%). קצב האינפלציה השנתי עמד על 1.9% באפריל.

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מדד חודש מאי מגיע על רקע אי-ודאות מקרו-כלכלית נרחבת. כל הפתעה כלפי מעלה שתסיט את האינפלציה מיעד בנק ישראל מהמסלול שנע בין 1% ל-3% - עלולה להגדיל את הסיכוי להחלטה שמרנית של הנגיד אמיר ירון, כלומר שלא להפחית את הריבית. עמידה בתחזיות השוק, לעומת זאת, עשויה לתמוך בהפחתת ריבית ב-0.25% ל-3.5%, ולסייע למגמה חיובית בשוק ההון.

מה חושבים האנליסטים?

יונתן כץ, הכלכלן הראשי של לידר שוקי הון, מעריך שהמדד ירשום במאי ירידה של 0.2%, "על רקע ירידה במחירי הטיסות, קיפאון במחירי הדיור וירידה מתונה במחירי המזון". כץ ציין כי הייסוף החד בשקל תרם להוזלת מחירי היבוא, וצפוי למתן את אינפלציית המוצרים הסחירים גם בתקופה הקרובה, אף שהירידה בשער הדולר טרם התגלגלה במלואה לצרכן.

גם אסטרטג ראשי שווקים פיננסיים בבנק הפועלים, מודי שפריר, מצטרף לתחזית. שפריר מעריך ירידה של 0.2%, המשקפת עלייה שנתית במדד של כ-2%. לדבריו, תחזית זו נמוכה מעט מממוצע החזאים, לדבריו, שמעריכים בממוצע ירידה בשיעור 0.1%, אך עולה בקנה אחד עם הציפיות הגלומות בשוק הפיננסי. שפריר צופה אינפלציה שנתית (12 חודשים קדימה) של כ-1.7%, ובשנה הקלנדרית 2026 הוא מעריך עליית מחירים שתנוע בין 1.9% ל-2%.

עוד מעריך שפריר כי הירידה האחרונה במחיר הנפט צפויה להפחית 0.1% ממדד חודש יולי, שיפורסם בעוד חודש. לדבריו, מחיר חבית נפט מסוג ברנט תגיע לכ-80 דולר בעוד שנה, לעומת כ-87 דולר כיום. בד בבד, ציין כי התייקרות מוצרי התעשייה בסין - שעלו ב-3.9% בחישוב שנתי - בשילוב התחזקות ניכרת של היואן הסיני בשנה האחרונה (כ-6%), מהווים גורם תומך בעליית סביבת האינפלציה הגלובלית. לדבריו, השוק מתמחר כיום הסתברות של 95% להפחתת ריבית בהחלטה הקרובה לרמה של 3.5%, ורמת ריבית חזויה של כ-2.9% בעוד שנה.

מי שמעריך ירידה מתונה יותר במדד הוא רונן מנחם, הכלכלן הראשי של מזרחי-טפחות. לדעתו צפויה ירידה של 0.1% במדד מאי. לדבריו, הקצב המתגלגל של האינפלציה ביחס לחודש מאי אשתקד יעלה מעט - מ-1.9% ל-2.1% - וישאר סביב אמצע יעד האינפלציה. לדבריו, המדד יושפע כלפי מעלה מסעיפים עונתיים כמו הלבשה והנעלה, אך התחזקות השקל תמתן את המדד, בעיקר במוצרים הסחירים ואולי גם בסעיף הטיסות.

מנחם הוסיף כי "זה יהיה המדד האחרון שיפורסם לפני הודעת הריבית ביולי והתחזית הכלכלית החדשה של בנק ישראל. בסך הכל עדיין רואים מגמות מנוגדות - האינפלציה בארה"ב מזנקת לאזור 4% ויותר וכאן היא באזור 2%. סביר להניח שהפער הזה יישאר גם בחודשים הקרובים".

"הסעיף שצפוי לבלוט לשלילה במדד מאי ולתמוך בירידה הוא תחבורה ותקשורת", אומר מתן שטרית, הכלכלן הראשי של חברת הביטוח הפניקס. הוא מעריך ירידה של 0.1% במדד. הירידה מגיעה לדברי שטריץ "על רקע ירידה עונתית בטיסות לחו"ל. מנגד, מחירי הפירות והירקות צפויים לעלות ולקזז חלק מהירידה הצפויה. בכל הנוגע לתמחור הריבית, המשקיעים נותנים הסתברות מלאה להפחתת ריבית בהחלטה הקרובה שתתקיים ביולי, ובמבט שנה קדימה מעריכים שלוש הפחתות ריבית במצטבר (ריבית גלומה של 3.0%)".

כלכלני בנק דיסקונט סבורים כי המדד ירד ב-0.2% בין היתר בשל התחזקות השקל שתומכת בירידה במחירי המוצרים המיובאים, למרות שהיא לא מגולגלת במלואה לצרכנים. במקביל, אומרים בבנק כי "סעיף הדיור, שלו משקל משמעותי במדד, צפוי להציג יציבות, לאור הגידול בגמר בנייה בחודשים האחרונים. קיפאון בסעיף זה מהווה גורם חשוב התומך בהתמתנות האינפלציה".

"המדד השלילי מחזק את הציפיות שמדד אפריל הגבוה היה חד פעמי והאינפלציה בישראל תישאר בסביבות אמצע היעד. גורם שיאפשר לבנק ישראל להפחית ריבית ב-25 נ"ב נוספות בישיבה הקרובה ביולי".