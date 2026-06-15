לפני כ-6 שנים נחתמה עסקה למכירת גילת לקומטק (Cometech) מארה"ב ב-577 מיליון דולר, שבוטלה בצל מגפת הקורונה. היום גילת מודיעה על רכישה בכיוון ההפוך: גילת תרכוש מקומטק את חטיבת הלוויינים והחלל שלה ב-157.5 מיליון דולר במזומן.

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גילת נסחרת בנאסד"ק ובת"א בשווי כ-1.1 מיליארד דולר, ובסוף הרבעון הראשון היו לה בקופה כ-171 מיליון דולר. היא תממן את העסקה ממקורותיה הקיימים, כלומר מדובר על הוצאת רוב הסכום שבקופה. גילת ביצעה גיוס הון לפני מספר חודשים ובמקרה הצורך תשקול גיוסים בעתיד.

גילת מייצרת ציוד המיועד לתקשורת לוויינית, כגון תחנות לוויין זעירות, מודמים, מגברים ואנטנות. לפי הודעתה, העסקה תאיץ את הפיכתה לספקית מובילה של פתרונות תקשורת לוויינית קריטית בתחום הביטחוני, עם יכולת התרחבות מהירה בשוק זה המתפתח במהירות, ותוך יותר מהכפלת הכנסותיה של החטיבה הביטחונית שלה. בגילת מציינים שהעסקה תייצר חברה עם צפי הכנסות שנתיות של למעלה מ-700 מיליון דולר עם EBITDA מתואם (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) של 80 מיליון דולר, מה שיחזק את יכולתה להתחרות ולהתמודד על פרויקטים גדולים ומורכבים יותר בתחומי הביטחון והחלל.

תגדיל את ה"חלק הצבאי"

עדי צפדיה, מנכ"ל גילת, אומר בשיחה עם גלובס כי החטיבה שנרכשת ייצרה הכנסות של כ-195 מיליון דולר ו-EBITDA מתואם בסך כ-17 מיליון דולר ב-12 החודשים שהסתיימו בסוף ינואר. "הפוקוס המרכזי של קומטק הוא ציוד לתקשורת לוויינית בעיקר לצבא האמריקאי", אומר צפדיה. "מעל 70% מהביזנס שלה הוא למוסדות ממשלתיים וצבאות, בדגש על הצבא האמריקאי. זה יהפוך את החלק הצבאי של גילת למעל 40% מההכנסות, לעומת קצת פחות מ-25% כיום".

החברה צופה סינרגיות, שיכללו גם התייעלות מסוימת אך צפדיה מציין שקומטק הפחיתה את מצבת העובדים שלה בשנים האחרונות.

צפדיה מספר שקומטק נקלעו בשנים האחרונות למצוקה פיננסית, עם חובות גדולים. "זה גרם להם להפסיק להשקיע בשוטף, ורק לשמור על הקיים. אנחנו מאמינים על בסיס הבדיקות שעשינו שיש פה פוטנציאל גדול לצמיחה מואצת. שוק הדיפנס מקבל הזרמת כספים מסיבית על רקע המלחמה באוקראינה והמצב במזרח התיכון, בעיקר בארה"ב שם יש תקציבי ענק שחלק ניכר מהם הולך ללוויינים וחלל. אנחנו רואים גידולי תקציבים ונוכל להיכנס לפרויקטים שלא יכולנו להיכנס אליהם בעבר".

לדבריו, כדי להיכנס לשוק הצבאי האמריקאי צריך נוכחות אמריקאית גדולה ואישור ספציפי, וב-2023 גילת רכשה את חברת DataPath האמריקאית לצורך זה. עם זאת, המוצרים הישראלים של גילת רק בתחילת הדרך בשוק הזה, ורכישת החטיבה מקומטק אמורה לקדם את גילת במהירות רבה יותר. "לא תהיה לגילת בעיה להשקיע בצמיחה, ונוכל לפרוץ", הוא אומר.

בין הפעילויות של החטיבה הנרכשת צפדיה מציין טכנולוגיית טרופוספרה, שיטת תקשורת שמאפשרת העברת אותות למרחקים של מאות קילומטרים ללא תלות בקו הראייה הישיר. לדבריו זו טכנולוגיה ישנה אך קומטק הפכה אותה לנגישה מאוד, והיא פופולרית באירופה בעיקר בתחום הצבאי, אך פונה גם לשוק האזרחי, למשל בהגנה על אסדות נפט. "יש פה פוטנציאל נחמד, ביזנס של 30-40 מיליון דולר עם רווחיות מאוד יפה", הוא אומר.

עוד פעילות מעניינת של קומטק - בעיקר על רקע ההתעניינות הגוברת בכלכלת החלל על רקע הנפקת הענק של SpaceX - היא של רכיבים לחלל. "רכיבים על לוויינים וטילים צריכים לעבור אישור מסוים, והחברה יודעת לעשות ולמכור. היא חלק מהפרויקט של סוכנות החלל היפנית, ועובדת גם עם NASA", מציין צפדיה.

מחיר אטרקטיבי

כאמור, קומטק תכננה בעבר לרכוש את גילת, והשתיים קיבלו אז אישור רגולטורי לעסקה בארה"ב, כך שצפדיה מעריך שלא תהיה בעיה להשיג אישור לרכישת החטיבה כיום, מה גם שמאז היו בשוק מיזוגי ענק והנפקת ענק של SpaceX.

איך עברתם ממצב של הליכים משפטיים על ביטול רכישה להסכם על רכישת חטיבה של קומטק?

"ההיגיון האסטרטגי היה קיים מאז ומעולם, אלה חברות שדי משלימות אחת את השנייה, עם פתרון דומה שמגיע דרך עבודה טכנולוגית שונה. הפוקוס שלהם היה יותר צבאי ושלנו יותר אזרחי, אם כי בשנים האחרונות אנחנו מכוונים גם יותר לדיפנס. קומטק עשו המון רכישות ממונפות, וגילת יותר שמרנית. הם רצו לקנות את גילת, ואז הגיעה המגיפה, המניה שלהם קרסה, גילת גם חוותה בעיות בגלל הקורונה. הייתה להם בעיה לגייס כספים ולכן ביטלו את העסקה ושילמו לנו קנס של 70 מיליון דולר. היו להם עוד בעיות פנימיות שלהם, ובשנים האחרונות הם במוד הישרדותי. היינו איתם בקשר לאורך השנים. הם החליטו בשלב מסוים למכור את אחת החטיבות שלהם - השנייה קשורה לשירותי מיקום לחירום (911 בארה"ב), הם שכרו בנקאי ופנינו אליהם. התהליך היה ארוך כי בהתחלה הם לא הסכימו להתפשר על המחיר. בסופו של דבר הסכמנו על הסכום, הם רצו סכומים הרבה יותר גבוהים".

לדבריו, מדובר על רכישה במכפיל EBITDA של 9-9.5 על 12 החודשים האחרונים, "ובסך הכול אין עוד נכסים כאלה עם חשיבות לגילת, בטח לא במחיר הזה. השילוב של העסקה והמחיר שלה - מאוד אטרקטיביים לגילת", אומר צפדיה.

רכישה גדולה קודמת של גילת הייתה של Stellar Blu, חברה שמספקת פתרונות קישוריות בטיסות. גילת שילמה ב-2025 כ-98 מיליון דולר עבורה והסכום היה עשוי לגדול עד כרבע מיליארד דולר, אך היעדים שהחברה הנרכשת הציבה לא התממשו. עם זאת צפדיה אומר שהיעדים של גילת ברכישה הושגו.