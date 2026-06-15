החשש של משקיעים מכך שהתפתחות ה-AI תפגע במודל העסקי של מאנדיי הפיל את המניה בחודשים האחרונים ומאז השיא של 2021 היא איבדה 82.6% מערכה, אם כי היא כבר התאוששה ועלתה בכ-32% מאז השפל של לפני כחודשיים.

● עם מייסדים ישראלים: שתי המניות החדשות שנכנסות לנאסד"ק 100

● חברת הביטוח הישראלית היחידה שהשתתפה, והמספרים מאחורי ההנפקה ההיסטורית

בחברה עצמה ממשיכים להשקיע ב-AI ולאחרונה היא הודיעה על שינוי אסטרטגי, שבמסגרתו השיקה סוכני AI בתוך הפלטפורמה כך שהיא יכולה להציע ללקוחות שלה לא רק ניהול של העבודה אלא גם ביצוע של העבודה, ושינתה בהתאם את מודל התמחור למודל מבוסס צריכה. במאנדיי מגדירים זאת כהפיכה "לפלטפורמת עבודה מבוססת בינה מלאכותית (AI Work Platform) - סביבת עבודה אחת שבה אנשים וסוכני AI עובדים ביחד כדי לבצע את העבודה בפועל בכל סדר גודל ארגון".

כעת מאנדיי מדווחת על צעד נוסף: הקמת זרוע השקעות בשם monday Ventures שנועדה לפי מאנדיי להאיץ את צמיחתן של חברות טכנולוגיה חדשניות בישראל, המפתחות טכנולוגיות AI חדשניות לעולם העבודה. היקף ההשקעה של הזרוע יגיע ל-200 מיליון דולר, כשבשלב הראשון יושקעו 50 מיליון דולר (הגדלת ההיקף מעבר לשלב הראשוני תהיה כפופה לאישור דירקטוריון מאנדיי).

במאנדיי מציינים שהזרוע תתמקד בחברות סטארט אפ בכל שלב - מחברות בתחילת דרכן (early-stage) ועד לשלב הצמיחה, וסכומי ההשקעות בהן ינועו בטווח של 1-5 מיליון דולר לכל השקעה.

במאנדיי מציינים שמאנדיי ונצ'רס מסתכלת על תחומים שנמצאים בלב הטרנספורמציה הארגונית, למשל אפליקציות ארגוניות מבוססות AI, סוכני AI, דאטה ארגוני ועוד. "ההשקעות יתמכו בחברות שמפתחות את שכבת החדשנות הבאה של עולם העבודה, ומקדמות פריצת דרך באופן שבו ארגונים, צוותים ואנשים עובדים, מקבלים החלטות ומייצרים ערך עסקי", נכתב בהודעת החברה. מאנדיי תחפש בחברות טכנולוגיה ייחודית, צוות יוצא דופן וזיקה אסטרטגית לאקוסיסטם שלה.

בוצעו כבר ארבע השקעות

החברה מדווחת על שלוש השקעות שכבר ביצעה בחודשים האחרונים, ומדווחת שהשקיעה בחברה נוספת, שתוכרז בהמשך. הראשונה היא חברת Blocks.diy שמאנדיי הובילה את סבב הסיד שלה. החברה הוקמה על-ידי יוצאי מאנדיי, מיכל לופו וטל הרמתי, והיא עוסקת בהגדלת המהירות, היעילות והיכולת התפעולית של ארגונים באמצעות עובדים דיגיטליים שמשפרים תהליכים עסקיים בתוך הארגון.

השקעה נוספת הייתה -Guidde חברה שהופכת תהליכי עבודה ידניים לאוטומטיים, ובפועל מאמנת סוכני AI על בסיס עבודה אנושית. מאנדיי השתתפה בסבב B בו Guidde גייסה 50 מיליון דולר.

עוד השקעה הייתה ב-NanoCo, בה מאנדיי השתתפה בסבב סיד בסכום כולל של 12 מיליון דולר. החברה יצרה את NanoClaw, פלטפורמת קוד פתוח לסוכני AI מאובטחים.

"לפני כחצי שנה ביצענו את השינוי המשמעותי ביותר בתולדות מאנדיי ועדכנו את חזון החברה מפלטפורמת ניהול עבודה לפלטפורמת AI מבוססת סוכנים שמבצעת את העבודה בפועל. בהתאם לכך השקנו מחדש את הפלטפורמה שלנו סביב מודל שבו אנשים וסוכני AI עובדים יחד", מסר רועי מן, מייסד ומנכ"ל משותף של מאנדיי. ״הקמת monday Ventures היא המשך ישיר לחזון הזה. אנחנו רוצים לתמוך ביזמים שבונים את הדור הבא של חברות ה-AI, בין אם מדובר בטכנולוגיות שמאפשרות לארגונים לאמץ יכולות AI חדשניות ותהליכי עבודה מתקדמים, ובין אם פתרונות שמעצבים מחדש את עתיד העבודה".

אביאל ישי, מוביל monday Ventures, מסר כי "בחודשים האחרונים כבר התחלנו להשקיע בחברות עם רעיונות מצוינים בהובלת יזמים מעולים, ואנחנו רק בתחילת הדרך. החברות שישנו את הדרך שבה ארגונים עובדים בעידן ה- AI נבנות ממש עכשיו, ואנחנו שמחים לקחת חלק במסע שלהן".