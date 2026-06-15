קיסטון נגד ג'נריישן: מנסה לרכוש את שיכון ובינוי אנרגיה בשווי גבוה יותר

המאבק על שיכון ובינוי אנרגיה מתחמם. קרן התשתיות קיסטון הודיעה היום (ב') כי הגישה לדירקטוריון החברה הצעה לרכישתה לפי שווי של כ-4.35 מיליארד שקל. בכך, היא צפויה להתחרות בקרן ג'נריישן שחתמה בחודש שעבר על מזכר הבנות לרכישת הפעילות לפי שווי 4.2 מיליארד שקל.

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במסגרת המהלך, מציעים בקיסטון לשלם לבעלי המניות של שו"ב אנרגיה את מלוא סכום העסקה, ללא מנגנוני תמורה מותנים וללא תלות באבני דרך עתידיות. בנוסף, בקיסטון מציינים כי בניגוד להצעה התחרה, הצעתם אינה מותנית בגיוס הון, בגיוס חוב או בצירוף שותפים, וכי לחברה היכולת הפיננסית ומקורות המימון הנדרשים להשלמת העסקה במלואה.

קיסטון, המנוהלת בידי ד"ר נבות בר, מחזיקה בפעילות אנרגיה ענפה באמצעות חברת הבת קיסטון פאוור. זו, כוללת החזקה בשלוש תחנות כוח: רמת חובב, חגית ו-IPM, להן הספק כולל של כ-2,300 מגה-וואט (חלקה של קיסטון עומד על 450 מגה-וואט). בנוסף, החברה שותפה בהקמתן של 3 תחנות כוח נוספות, שורק, עטרות וחגית 2, בהספק כולל של כ-2,700 מגה-וואט.

בקיסטון סבורים, כי העובדה שהם שותפיה של שיכון ובינוי בתחנות הכוח ברמת חובב וחגית, מעניקה לעסקה ודאות גבוהה לקבלת כלל האישורים הרגולטוריים הנדרשים להשלמתה. בין היתר בהינתן שקיסטון כבר מחזיקה בשני נכסי האנרגיה המרכזיים של שיכון ובינוי.

כעת, תעמוד ההצעה לפתחו של דירקטוריון שיכון ובינוי אנרגיה, שיצטרך להכריע ביניהם, במטרה למקסם את הערך לבעלי המניות. החברה, בניהולו של יובל סקורניק, שנמצאת כיום בשליטת קבוצת הבנייה והתשתיות שיכון ובינוי (67%), מחזיקה בצבר של פרויקטים לייצור חשמל בהיקף נוכחי של כ־3.2 ג'יגוואט. זאת, באמצעות החזקות בתחנות הכוח רמת חובב, אורות פנינה (חגית) ואתגל, כמו גם צבר של פרוויקטי אנרגיה מתחדשת ואגירת אנרגיה.

בג'נריישן ישדרגו את ההצעה?

ההצעה של קיסטון מגיעה לאחר שבחודש שעבר הודיעה קרן גנריישן המנוהלת בידי יוסי זינגר וארז בלשה, על חתימת מזכר הבנות לרכישת הפעילות תמורת סכום של 4.2 מיליארד שקל, אם אפשרות לתשלום נוסף של 300 אלף שקל המותנה בעמידה באבני דרך הקשורות בקידום פרויקטים מהותיים קיימים של שיכון ובינוי אנרגיה.

לצורך מימון העסקה חברה הקרן לקבוצה של גופים מוסדיים, שישקיעו בפאוורג'ן כחלק מהמהלך, במידה והוא יושלם. בנוסף, בעת האחרונה קיבלה ג'נריישן פנייה מצד חברת הנדל"ן המניב סאמיט, בשליטת זוהר לוי, שבוחנת בימים אלה השקעה של כ־600 מיליון שקל בהון של ג'נריישן, אשר יופנו ככל הנראה לטובת העסקה .עם זאת, בשלב זה לא בוררו מה יהיה חלקו של לוי, אם בכלל, בעסקה במידה ותצא לפועל.

בשוק העריכו, שהצעת ג'נריישן צפויה להתמודד עם משוכה משמעותית בדמות הרגולטור. גורמים ברשות החשמל, טענו בפני גלובס, כי לא סביר שמיזוג שו"ב אנרגיה לתוך קרן ג'נריישן יאושר כמו שהיא וכי כדי לאפשר אותה תידרש החברה הממוזגת להעמיד למכירה חלק מכולות הייצור שלה.

בעיני הרשות, המהלך המתוכנן ייצור שחקן גדול מדי (המספק מעל 20% מהחשמל בישראל, ויותר מ־30% מייצור החשמל הפרטי לפי נתוני רשות החשמל ליוני 2025) מקביל בגודלו לשחקן המוביל כעת - אדלטק, שבשליטת אורי אדלסבורג. זאת, בין השאר, משום שהחברה הממוזגת תשלוט ב־3 מתוך 4 תחנות הכוח שהופרטו מחברת החשמל: אורות פנינה ("חגית מזרח"), רמת חובב ואלון תבור.

המרוויחה: שיכון ובינוי

בין כה ובין כה מי שצפויה להרוויח מהמהלך היא בעלת השליטה הנוכחית, שיכון ובינוי שבשליטת נתי סיידוף. עסקה למכירת שו"ב אנרגיה תהווה הצפת ערך משמעותית לפעילות אותה הנפיקה בבורסה בקיץ 2022, לפי שווי של 2.76 מיליארד שקל (אחרי הכסף). לאחר תקופה ארוכה שבה הציגה מניית שיכון ובינוי אנרגיה ביצועי חסר ביחס לשוק, היא זינקה בשנה האחרונה ביותר מ־50% על רקע הביקוש הגואה, בין היתר לנוכח הקמתם של דאטה סנטרים שנועדו לתמוך במהפכת הבינה המלאכותית, והיא נסחרת כעת בשווי של כ־4 מיליארד שקל.

שיכון ובינוי, שחלקה בתמורה, אם העסקה תצא לפועל, צפוי לעמוד על מעל 3 מיליארד שקל, צפויה החברה לסיים תהליך ארוך אותו מוביל בשנתיים האחרונות המנכ"ל עמית בירמן, לצמצום החוב של החברה. במסגרת התהליך הוא הוביל יציאה כמעט מוחלטת של החברה מפעילותה ארוכת השנים באפריקה, ועוד שורה של מהלכים שנועדו לצמצם את החוב ולמקד את פעילות החברה.

בעקבות המהלך, צפויה שיכון ובינוי גם לצמצם באופן דרמטי את היקף החוב הפיננסי שלה שעמד בסוף השנה שעברה על כ־11 מיליארד שקל. בעקבות העובדה שהחברה תפסיק להכיר בחובות של פעילות האנרגיה, המוערכים בכ־3 מיליארד שקל, לצד זרימה של מזומנים בסדר גודל דומה, כך שהחוב המאוחד (נטו) צפוי לרדת ב־5־6 מיליארד שקל. ברקע, הדבר גם צפוי להעלות את הדירוג של אגרות החוב הקיימות, שעומד כיום על A.