ענקית הטכנולוגיה אפל מפרסמת בשעה זו את התוצאות הפיננסיות שלה לרבעון השני של שנת 2026, לפי החלוקה הפיסקלית שלה. אפל דיווחה על הכנסות של 111.2 מיליארד דולר, לעומת תחזיות האנליסטים שעמדו על 109.72 מיליארד דולר. בשורת הרווח למניה, החברה דיווחה על 2.01 דולר למניה, ובכך עקפה את תחזיות האנליסטים שעמדו על 1.94 דולר למניה.

מניית אפל נסחרת ביציבות במסחר המאוחר.

המכירות של האייפון פספסו את תחזיות האנליסטים בפעם השנייה מתוך שלושת הרבעונים האחרונים הנתון המשמעותי היחיד בדוחות של החברה שלא עמד בציפיות ביום חמישי.

הכנסות מאייפון הסתכמו ב־56.99 מיליארד דולר לעומת צפי של 57.21 מיליארד. מנגד, שאר החטיבות הפתיעו לטובה: הכנסות ממחשבי Mac הגיעו ל־8.4 מיליארד דולר (מעל תחזית של 8.02 מיליארד), הכנסות מ־iPad הסתכמו ב־6.91 מיליארד (לעומת 6.66 מיליארד), והכנסות מתחום ה-Wearables, הבית והאביזרים הגיעו ל־7.9 מיליארד דולר (מעל צפי של 7.7 מיליארד).

עבור אפל, מדובר גם בדוח הראשון מאז ההודעה כי Tim Cook יפרוש מתפקידו כמנכ״ל לאחר 15 שנים בתפקיד, מה שמוסיף רובד נוסף של עניין ורגישות לתגובת השוק לתוצאות.

צריך לומר כי ברבעון האחרון אפל השיקה לא מעט מוצרים חדשים - לא רק האייפון המוזל, גם המק Neo המוזל שלה, שאפל ממש כיוונה מלכתחילה עבור סטודנטים שרוצים חוויית אפל אבל בלי לשלם את המחיר הגבוה.

חילופי תפקידים בהנהלה

ברבעונים הקודמים פורסמו שמועות לגבי פרישתו של טים קוק או עזיבתו של הישראלי הבכיר ג'וני סרוג'י. בשבועות האחרונים דווח כי מנכ"ל אפל קוק יסיים את תפקידו, וכי ג'ון טרנוס, מי שהיה אמון והאחראי על החומרה באפל, יתפוס את מקומו. מי שיחליף את טרנוס בתפקידו הוא ג'וני סרוג'י הישראלי, שיהפוך למספר 2 בחברה.

התפקיד החדש של סרוג'י מציב אותו במקום מרכזי בחזון הבינה המלאכותית של אפל, שעד כה לא הוכיח את עצמו. חילופי בעלי התפקידים האלה אמורים לעשות סדר בחברה, שכן בחודשים האחרונים לא מעט מנהלים בכירים עזבו את אפל, כמו המעצב הראשי אלן דיי, סגן נשיא בתחומי ה-AI ג'ון ג'יאננדריאה ועוד.