המסחר במניית צים התנהל ביום ג' בבורסת ניו יורק על מי מנוחות, ולפתע, במהלך היום, המניה התחילה לזנק במחזורים גבוהים והיא ננעלה בעלייה של 9.5%. הסיבה לכך היא ככל הנראה פרסום באתרים בישראל אודות "הצעה דרמטית שמשנה את התמונה": חיים סקאל מעוניין, על פי הצעה שהועברה ליו"ר צים יאיר סרוסי ולתקשורת, לרכוש את חברת התובלה הימית ב-4.5 מיליארד דולר במזומן. מדובר בסכום הגבוה מההצעה המשותפת של הפג-לויד וקרן פימי שעומדת על 4.2 מיליארד דולר, ושאושרה בשבוע שעבר באסיפת בעלי המניות של צים ברוב גורף.

מלבד שאלת העיתוי, הגשת ההצעה מצד סקאל (שאת תגובתו לא ניתן היה להשיג) מעלה עוד מספר סימני שאלה, הקשורים בעיקר ליכולתו לממן עסקת ענק כזו, וגם לאפשרות החוקית של צים לקבל אותה, רגע אחרי שבעלי המניות כבר אישרו את העסקה של הפג לויד. מצים נמסר בתגובה כי "דירקטוריון צים חתם על הסכם מחייב למיזוג צים עם חברת הספנות הפג לויד וההסכם אושר ברוב של 97% מבעלי המניות בשבוע שעבר. העסקה מחייבת את החברה".

התאבון הגדול של סקאל

כך או כך, סימן השאלה סביב יכולתו של המציע להשיג מקורות מימון (בעצמו או לצד קבוצת משקיעים) לעסקה כה גדולה, הולך וגדל לנוכח פרסום בתקשורת מתחילת השבוע לפיו אותו חיים סקאל לוטש עיניים לרכישת שליטה בחברת התעופה ארקיע מידי האחים נקש.

חיים סקאל (55) הוא בנו של סולי סקאל, שיחד עם אחיו מאיר הקימו את קבוצת סקאל שעסקה בעבר ביבוא ושיווק של מוצרי צריכהובהפעלת רשתות קמעונאיות של אופנה, ספורט ומוצרי אלקטרוניקה. בעבר הייתה הקבוצה בעל הזיכיון לחנויות בדיוטי פרי. לסקאל, אגב, קשר היסטורי עקיף לצים: חברת "לים" (layam) של הקבוצה, שמספקת ציוד ושירותים לספינות, נרכשה בשנת 2002 מידי צים, שהייתה אז בשליטת החברה לישראל .

בשנת 2005 נקלעה קבוצת סקאל למשבר וקרסה, בין היתר על רקע עיכוב בפתיחת נתב"ג 2000 והאינתיפאדה. חיים סקאל היה אז סגן יו"ר הקבוצה שנמכרה ב-2018 לטדי שגיא ב-40 מיליון דולר. לאורך השנים הקבוצה החזירה לבנקים חובות של מאות מיליוני שקלים ומכירת הדיוטי פרי ב-2018 נועדה לסייע לה בהחזרת החוב.

בראיון לגלובס ב-2015 סיפר סקאל על השנים הקשות: "כאדם, וגם אנחנו כמשפחה, חונכנו שאנחנו עומדים מאחורי ההתחייבויות שלנו... היה לנו ברור שאם זה הבית או לעמוד מאחורי ההתחייבויות, אנחנו עומדים מאחורי ההתחייבויות ועוברים לשכור דירה, חד וחלק". הוא הוסיף אז על המשבר בקבוצה: "הורדנו בתוך יום פעילות מהיקף של מיליארד שקל לאפס" אך "הספקים קיבלו מיד את כל כספם, ולא ביקשנו הפחתה של שקל מהחוב". בהמשך סקאל הוביל הקמת מתחם מותגי יוקרה ושיווק מותגים בינלאומיים. .

הצעה שנשמעת טובה מידי

איך מגיעים מכאן להצעות לרכישות ענק של חברת תובלה ימית במיליארדי דולרים וחברת תעופה? במכתב שנשחל מסקאל לדירקטוריון צים לא נמסרו פרטים על אופן מימון העסקה, האם ומי הם השותפים של סקאל ועוד. דוברת של סקאל לא מסרה פרטים נוספים ואת סקאל עצמו, כאמור, לא ניתן היה להשיג .

לפי הפרטים שנשלחו ליו"ר צים ההצעה היא במחיר של 37.5 דולר (לעומת 35 דולר בעסקת הפג לויד ופימי), כשהתמורה היא במזומן. לפי ההודעה המימון הוסדר, אך כאמור לא נמסרו פרטים. נוסף על כך, סקאל מציע סכום של 250 מיליון דולר שישמש לטובת העובדים ויחולק להם כהכרה לתרומתם. בוועד העובדים פרסמו הודעה שמברכת על ההצעה, ודובר מטעמם כתב שמדובר בהבעת אמון משמעותית בחברה, בפעילותה ובעובדיה, והיא משופרת הן ברמת השווי והן בתנאים הנלווים לעובדים.

יו"ר הוועד אורן כספי אמר לגלובס שהעובדים הופתעו מההצעה, ושלא פנו אליהם מטעמו של סקאל כך שהוא לא יודע עד כמה ההצעה - שנשמעת טובה מכדי להיות אמיתית - היא רצינית. עם זאת הוא מעריך שזה מהלך חיובי משום שזה מראה לממשלה שיש "אלטרנטיבה ישראלית" להצעה של הפג לויד ופימי. כזכור, לממשלה יש "מניית זהב" בצים במטרה לשמר את האינטרסים של המדינה. השלמת העסקה כרוכה באישור המדינה, וההליך כבר החל אך צפוי להיארך מספר חודשים.

לדירקטוריון אין שיקול דעת

העסקה שאושרה בשבוע שעבר מחלקת את צים לשתי חברות, כשהפעילות הישראלית (כולל האחריות על העמידה בתנאי מניית הזהב) תישאר בידי "צים החדשה" שתהיה בבעלות קרן פימי, בראשות ישי דוידי. בפימי אמרו בעבר בדיון בוועדת הכלכלה שהמכירה לפימי רק תחזק את מצבה של המדינה, ותיצור חברה ישראלית גדולה, חזקה ויציבה שתעמוד בכל הדרישות של מדינת ישראל ותהיה רווחית מהיום הראשון. מעבר לכך כפי שאמר דוידי באותו דיון, "צים נסחרת היום בניו יורק ללא בעל שליטה, ומחר מישהו יכול לקנות 20% מהחברה בלי לשאול אף אחד, יכול להיות כל גורם" - כלומר, גם גורמים עוינים למדינת ישראל.

עניין אחר שעולה מהדיווחים של צים הוא שבמקרה של ביטול העסקה עם הפג לויד ופימי בעקבות קבלת הצעה עדיפה, החברה (או הרוכש החדש) תשלם קנס לרוכשים שהעסקה שלהם מבוטלת בסך 150 מיליון דולר. אלא שזה היה נכון עד לאישור אסיפת בעלי המניות בשבוע שעבר. תיאורטית, צים יכולה לקבל הצעות בסכומים גבוהים יותר, אך לדירקטוריון אין שיקול דעת לדון בהן משום שההסכם שאושר מחייב. רק אם העסקה לא תושלם במועד שנקבע וההסכם לא יוארך - אז יוכל הדירקטוריון לשוב ולדון בהצעות אחרות.