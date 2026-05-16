ג'ון וול עובד באותה החברה במשך כל הקריירה שלו כמעט. וכשהוא מספר לאנשים על מקום העבודה שלו, לאף אחד אין מושג על מה הוא מדבר. "אם אני אומר להם שאני עובד ב־QNX", הוא מספר, "הם לא יודעים מה זה". אך ברגע שהוא מסביר איזו חברה מחזיקה ב־QNX - הוא יודע בדיוק מה תהיה התגובה: בלקברי עדיין קיימת?

כן, היא קיימת. ולא, היא לא מייצרת טלפונים. החברה, שנודעה בעבר בשם Research In Motion (RIM), נטשה את ייצור המכשירים הניידים לפני עשור - שנראה יותר כמו מאה שנה - כשלטלפונים היו מקלדות עם כפתורים וכולם שיחקו Brick Breaker.

אך מספר מדהים של אנשים עדיין מסתמכים על בלקברי - בלי להיות מודעים לכך.

המוצר הרווחי ביותר של החברה אינו חומרה, אלא התוכנה המסתתרת ב־275 מיליון מכוניות הנמצאות כיום על הכביש. למעשה, אפשר למצוא את הטכנולוגיה החיונית של בלקברי בכל מיני מקומות בלתי צפויים, אבל אתם לא הייתם מוצאים אותה גם אם הייתם מחפשים.

"במכונית, לעולם לא תראו את הלוגו של QNX", אומר וול, נשיא החטיבה. "מה שתפגשו זו חוויה טובה יותר".

הוא אוהב לחשוב על מהנדסי QNX כעל אינסטלטורים וחשמלאים, אלה האחראים על הדברים שאנחנו צריכים אך אף פעם לא רואים. בבית, מדובר בצנרת ובחיווט. במכונית, זו התוכנה התומכת בתכונות בטיחות שאנחנו מקבלים כמובנות מאליהן.

QNX היא מערכת הפעלה המאפשרת סוגים שונים של סיוע לנהגים: התרעות התנגשות, התראות על שטחים מתים, בקרת שיוט אדפטיבית, זיהוי הולכי רגל ומערכת שמחזירה את הרכב לנתיב כשאתם מתחילים לסטות באופן מסוכן. "אנחנו הבסיס", אמר וול. "כל מה שנראה יפה מעל לא יעבוד בלי בסיס חזק".

איך מסייעת מערכת QNX לנהגים? ● התרעות התנגשות

● התראות על שטחים מתים

● בקרת שיוט אדפטיבית

● זיהוי הולכי רגל

● חזרה לנתיב לאחר סטייה מסוכנת

מערכת הפעלה שלא תיכשל לעולם

התוכנה הבסיסית הזו מעולם לא הייתה כה יקרת ערך. מכוניות הופכות יותר ויותר למחשבים על גלגלים, ו־QNX זוכה לאמון מצד יצרניות הרכב הגדולות בעולם, משום שמערכת ההפעלה הפשוטה שלה, הפועלת בזמן אמת, מתוכננת כך שלא תיכשל לעולם. "הדרך היחידה לגרום לתוכנה הזו להיכשל", התלהב פעם משתמש שצוטט במגזין Fortune, "היא לירות כדור לתוך המחשב שמפעיל אותה".

הודות למוניטין הבלתי מעורער שלה, התוכנה התפשטה אל רצפות ייצור במפעלים ומקומות עבודה אחרים שמעריכים בטיחות, דיוק וטכנולוגיה אמינה. בבתי חולים, למשל, טכנולוגיית QNX מוטמעת ברובוטים כירורגיים ובעשרות מכשירים רפואיים, מה שאומר שמטופלים מפקידים את חייהם באופן קבוע בידי רופאים, אחיות - ובלקברי.

QNX אף הפכה לבסיס האיתן של החברה - שרבים כבר הספידו מזמן. החטיבה, שהייתה בעבר זניחה מבחינה פיננסית, היא הסיבה לכך שבלקברי שוב מרוויחה כסף פתאום. פעם נהגו להתעלם ממנה, אך כעת QNX אחראית למחצית מהכנסותיה הכוללות של החברה, ובלקברי רשמה ארבעה רבעונים רווחיים ברציפות - בפעם הראשונה מאז שמוצר הדגל שלה התחרה באייפון.

מאז שיחת דוחות כספיים חיובית שהתקיימה בחודש שעבר, המניה עלתה ב־50%. היא עדיין נמוכה ב־96% מכפי שהייתה בשיאה. אך אחרי כל מה שעברה החברה, המנהלים משדרים מסר חדש: בלקברי שוב כאן.

"הסיפור של בלקברי", הצהיר מנכ"ל החברה באותה שיחה, "הוא כעת סיפור של צמיחה".

היתרון התחרותי: "אף אחד לא שם לב אלינו"

הסיפור החל כאשר QNX נרכשה בשנת 2010, כדי לסייע בדור הבא של מכשירי בלקברי. אלא שבשלב ההוא, שום דבר לא יכול היה לעזור. שווי השוק של החברה הגיע לשיא של 83 מיליארד דולר שנתיים קודם לכן. כיום היא שווה 3 מיליארד דולר, ואפל מוכרת יותר בבוקר אחד מאשר בלקברי בכל השנה.

ג'ון וול צפה מקרוב בהתרסקות המרהיבה הזו. QNX נוסדה בשנת 1980. וול עבד בחברה הקנדית מאז שסיים את לימודיו, בתחילת שנות ה־90. לאחר הרכישה בשנת 2010, מהנדסים רבים עברו ל־RIM כדי לבנות מערכת הפעלה סלולרית עבור בלקברי. וול נשאר מאחור.

בזמן שאחרים עבדו על טלפונים, הצוות שלו המשיך להתעסק בתוכנות לרכב - והחברים בו שמרו את כתובות הדוא"ל שלהם ב־QNX.

הם נהנו במשך שנים מיתרון תחרותי פנטסטי: התעלמות מוחלטת. "אף אחד לא שם לב אלינו", אמר וול. הם הסתדרו בכוחות עצמם, והשיגו התקדמות כה מרשימה במערכות מידע ובידור לרכב, עד שעמק הסיליקון החל לעקוב אחריהם מקרוב.

על כוס בירה: הבכיר מאאודי שחזה את העתיד

גוגל חשפה את מערכת ה"אינפוטיינמנט" (Infotainment, מידע ובידור) מבוססת האנדרואיד שלה, ואז אפל גייסה מהנדסים מ־QNX כדי שיעזרו לה לבנות מכונית שלמה. שוב, נראה היה שבלקברי עומדת להימחץ.

אבל בשנת 2014, כשהאיום מענקיות הטכנולוגיה הלך והתגבר, וול ערך טיול מכריע לעמק הסיליקון כדי לפגוש את אחד מלקוחות QNX האהובים עליו. שם הוא גם חזה את עתידו.

במהלך שיחה, כששתו בירה גרמנית, אמר לו ראש ההנדסה של אאודי שיצרנית הרכב עוברת לרכוש את מערכות האינפוטיינמנט שלה מגוגל. אך הוא לא סיים את ההתקשרות עם וול. לדור הבא של מכוניות יידרשו תכונות בטיחות אמינות שעדיין לא היו קיימות, הוא הסביר. וול החליט שבמקום להילחם על השליטה במסכים, QNX תוכל לשלוט בתוכנה שמתחת למכסה המנוע. זאת הייתה כוס הבירה המשתלמת ביותר ששתה בחייו.

"הנסיבות שהובילו לכך שהפסדנו בתחום מערכות המידע והבידור הפנו את החברה לכיוון הנכון", אומר וול, "גם אם לא ידענו את זה אז".

מה שהם כן ידעו היה שלא הייתה להם ברירה. "לא הייתה חלופה אחרת", הוא אומר. "היינו צריכים לקחת את מה שהיה לנו ולהבין: לאן אנחנו הולכים עכשיו?".

היה רק ​​מקום אחד שאפשר היה ללכת אליו: אל עומק המכונית. ולאחר שהוכיחה את עצמה במכוניות, התוכנה הגיעה גם למכשירים רפואיים, לאוטומציה תעשייתית ולרובוטיקה. אך העובדה שנכנסה למקומות נוספים לא זיכתה את האינסטלטורים והחשמלאים של תחום התוכנה בהכרה נוספת.

"ללקוחות אכפת מהתפקוד של תכונת הסיוע בשמירה על נתיב", אומר וול. "לא אכפת להם מהעובדה שמערכת ההפעלה למטה היא בלה־בלה־בלה". או שהבלה־בלה־בלה מיוצרת על ידי בלקברי או QNX - או איך שלא קוראים למקום העבודה שלו.