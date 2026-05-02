המשימה הכי מסובכת בטלפון החדש: להעביר את הישן

בדיקה טכנולוגית איך ניתן לשפר שירותים דיגיטליים? אילו מוצרים חדשים יש היום בשוק, ומה איכותם לעומת המתחרים? כיצד פותרים בעיות טכנולוגיות? מדי שבוע המדור ינסה לענות על שאלות אלה ודומות להן.

אחד החסמים המרכזיים בשדרוג סמארטפון הוא לא המחיר או המפרט הטכני, אלא הטרחה הכרוכה בהעברת המידע בין המכשיר הישן לחדש.

בעשור האחרון הפכו הסמארטפונים מאמצעי תקשורת לגאדג'ט שמרכז את כל המידע האישי והעסקי שלנו. בעוד שתהליכי המעבר בתוך אותה מערכת הפעלה הפכו לכמעט אוטומטיים, המעבר בין האקו-סיסטם של אפל לזה של אנדרואיד (ולהפך) עדיין דורש הכרה של הכלים הנכונים כדי למנוע אובדן נתונים.

iOS: המעבר בין אייפונים

כשעוברים בין מכשירים באותה מערכת הפעלה, כמו אייפון לאייפון, יצרנית הסמארטפון רוצה לוודא שהתהליך יהיה פשוט ככל הניתן. באפל מציעים שלוש אפשרויות של העברה: ישירות מהמכשיר הישן לחדש, שימוש בגיבוי iCloud קודם או שימוש ב-iTunes, או Finder למשתמשים במק. עם זאת, חשוב לשים לב לשלושה דברים: האם יש גיבוי למכשיר, האם אתם יודעים מה הסיסמה לחשבון ה-AppleID שלכם, ולהעביר את כרטיס ה-SIM למכשיר החדש.

הדרך הקלה והפשוטה ביותר היא דרך "התחלה מהירה" של אפל, שאפשרי מ-iOS 11 ומעלה. עליכם לוודא שהמכשיר מחובר לרשת אלחוטית ושה-Bluetooth פתוח. כשתפעילו את המכשירים אחד ליד השני, הכול יוגדר בצורה מהירה באופן כמעט אוטומטי. קצב ההעברה תלוי בתנאי הרשת ובכמות הנתונים המועברת.

לצד זאת, מאייפון 15 ומעלה אפל מאפשרת לחבר כבל קווי כדי להעביר את המידע בצורה יציבה יותר. אם מסיבה מסוימת האייפון אינו קרוב אליכם, אתם יכולים להעביר נתונים מהמכשיר הקודם בעזרת גיבוי iCloud ישן, ופשוט לבחור את האופציה הזו ולא של העברה ממכשיר אחר. באפשרות הזו, תוכלו להשתמש במכשיר בזמן שהסמארטפון מעלה את הגיבוי.

אנדרואיד: לא משנה איזה מכשיר

בדומה למה שאפל מספקת לצרכנים שלה, גם גוגל, בעלת מערכת ההפעלה אנדרואיד, מאפשרת להעביר את הנתונים ממכשיר אנדרואיד ישן לחדש בקלות רבה (אלא אם האנדרואיד מאוד ישן).

גוגל מזהירה כי כדאי להקדיש זמן מה לפעולה הזו, שכן תהליך העברת הנתונים יכול להימשך בין כמה דקות לכמה שעות. החברה מפרטת את השלבים בפשטות, בדומה לאפל. אחרי שמתחברים לרשת האינטרנט ומקרבים את המכשירים, אפשר ללחוץ על "העתקה" כשפותחים את המכשיר החדש.

לפי גוגל, הנתונים שמועתקים בתהליך ההגדרה הם אפליקציות וחלק מנתוני האפליקציות, מוזיקה, תמונות, סרטונים, אנשי קשר, הודעות טקסט, מולטימדיה, היסטוריית שיחות וטפט. מה לא מועתק? הורדות כמו קבצי PDF, תמונות בתיקיות נסתרות, אפליקציות שלא מחנות גוגל פליי, נתונים שלא בגיבוי ועוד.

ענקית הטכנולוגיה ממליצה להעתיק באמצעות כבל, אך מאפשרת את העברה גם באמצעות חיבור אינטרנטי או שחזור נתונים מ-Google One של החברה.

חשוב לציין כי סמסונג מציעה דרכים אחרות להעתיק את הנתונים מהטלפון הישן, בעזרת אפליקציית Smart Switch. באתר של סמסונג ניתן לראות כיצד להעביר את הנתונים בצורה הקלה ביותר. כמובן שאם יש לכם מכשיר אחר של סמסונג, התהליך יהיה הרבה יותר קל ופשוט, וצפויות פחות בעיות.

iOS <> אנדרואיד: כבר לא קשה

ההעברה בין מכשירים עם מערכות הפעלה שונות כבר אינה קשה כמו בעבר. אם ברצונכם לעבור מאנדרואיד לאייפון, יש להוריד למכשיר את האפליקציה Move to iOS, שדואגת לתהליך ההעברה מההתחלה ועד הסוף. דרכה אפשר להעביר את אנשי הקשר, התמונות, הסרטונים, קבצים ועוד, אך חשוב להשאיר את המכשירים סמוכים.

כשתבחרו בהעברת נתונים מאנדרואיד, האייפון יציע קוד על מנת לחבר את מכשיר האנדרואיד הישן. יהיה עליכם לפתוח את אפליקציית Move to iOS באנדרואיד, ולהכניס את הקוד. עם זאת, התהליך יתאפשר רק כשאתם משתמשים במכשיר חדש או אחד שאופס להגדרות היצרן, מטעמי הפרטיות של אפל. גם לאחר שההעברה מסתיימת, כדאי לבדוק שכל מה שרציתם עבר. אם לא, מומלץ להתחיל מההתחלה.

במקביל לכך, תהליך המעבר בין אייפון לאנדרואיד מתאפשר בשתי דרכים, בהתאם לכמות המידע שתרצו להעביר. הראשונה והמומלצת היא העברה בעזרת כבל, כיוון שכך תעבירו יותר מידע וביציבות רבה יותר. השנייה היא מעבר אלחוטי, אך לא תוכלו להעביר את כל המידע שבו אתם מעוניינים.

במצב של העברה עם כבל, כדאי לוודא שהמכשירים טעונים במלואם ולהתחבר לאינטרנט אלחוטי. בשלב הזה יהיה עליכם לבחור את האפליקציות שתרצו להעביר. שימו לב, בגוגל מבקשים לבטל בהגדרות של האייפון את הגדרות iMessage, כדי שלא תפספסו הודעות.

במצב של העברה בצורה אלחוטית דרך האינטרנט יעברו רק אנשי קשר, תמונות, סרטונים ואירועים בלוח השנה. התהליך דומה, כשההבדל היחיד הוא שעליכם ללחוץ על האפשרות שאין כבל. כשתבחרו להעביר מידע מאייפון או אייפד, המכשיר יבקש מכם להוריד אפליקציה בשם Switch To Android, שתנחה אתכם בכל הדרוש עד סוף התהליך, כמו הכנסת קוד והשארת המכשירים קרוב אחד לשני.

וואטסאפ: לא לשכוח גיבוי

מה עושים עם וואטסאפ? כדי שהיסטוריית השיחות תישמר יש להעביר את הגיבויים של האפליקציה מהענן, ולשם כך יש להפעיל את אפשרויות הגיבוי של וואטסאפ במכשיר הישן. מיד לאחר מכן, כשתתחברו עם חשבון iCloud שלכם או חשבון הגוגל במכשירים האחרים, היסטוריית השיחות תעבור יחד עם המידע הנוסף, בהתאם לגיבוי שלכם. לכן, כדאי לבדוק שהגיבוי עדכני לחלוטין.

השורה התחתונה: הדברים שיש לשים אליהם לב

מעבר בין סמארטפונים אינו תהליך מורכב, אך יש מספר דגשים חשובים. ראשית, עליכם לוודא כי שני הסמארטפונים טעונים ב-50% לפחות, ומחוברים למקור מתח לאורך כל התהליך. נפילת מתח באמצע העברת נתונים עלולה להוביל לשגיאות במערכת הקבצים.

שנית, עליכם לוודא שיש מספיק שטח אחסון במכשיר החדש שרכשתם כדי להעביר את כל המידע במכשיר הישן. שלישית, עליכם לבצע ההעברה בחיבור Wi-Fi יציב. אתם יכולים להשתמש בחבילת הסלולר שלכם, אבל זה לא מומלץ. לעיתים המכשירים תומכים בהעברה באמצעות כבל פיזי בין הצדדים, וזו העברה יציבה יותר.

באופן כללי, מומלץ לשמור על המכשירים במרחב של סנטימנטים בודדים זה מזה. רביעית, מומלץ לעדכן את מערכת ההפעלה בשני המכשירים, כך המכשיר יצליח לזהות גיבויים בצורה טובה יותר.

*** גילוי מלא: חברת iStore, משווקת רשמית למוצרי אפל בישראל, סיפקה לגלובס מכשיר לסקירה