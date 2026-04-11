במחיר גבוה במיוחד, שיאומי תנסה להתחרות בענקיות

התחרות על כיס הצרכן בשוק הסמארטפונים לא נפסקת, וכל חברה מחפשת את הדרך לתפוס את תשומת הלב. הבשורה הקבועה של היצרניות הסיניות לרוב הייתה מחירים נמוכים - גם למכשירי הדגל שלהן. ואולם, מכשיר הפרימיום 17 Ultra של שיאומי הסינית הגיע לאחרונה לישראל, כשהבשורה המרכזית שלו היא המצלמה, אבל קשה להגיד שהמחיר שלו נמוך ביחס למתחרות הגדולות. האם הוא מצליח להתחרות בהן גם כשהמחיר לא משחק תפקיד? לפניכם הבדיקה.

החידוש העיקרי: המסך והסוללה

הסמארטפון Xiaomi 17 Ultra מתהדר במצלמה מתקדמת שמתחרה בצורה מרשימה בענקיות הסמארטפונים, אך נתמקד בשני חידושים אחרים: ראשית, המסך גדל מ־6.73 אינץ' בדור הקודם ל־6.9 אינץ'. מדובר במסך LTPO AMOLED עם קצב רענון דינמי של 120 הרץ וחיזוק גם בבהירות בהשוואה לדור הקודם.

השיפור השני שראוי להדגיש הוא הסוללה. בדור הקודם, רק דגמי סין קיבלו 6,000 מיליאמפר/שעה, בעוד שהדגמים הגלובליים קיבלו רק 5,410 מיליאמפר/שעה. כעת כלל המכשירים מקבלים את הקיבולת הגבוהה יותר. בשל המפרט, הסוללה עשויה להיזלל במהירות (ובטח אם תשתמשו ביכולות הצילום המתקדמות לאורך זמן), אבל בשימוש בסיסי אפשר ליהנות מהמכשיר למשך יממת עבודה בלי לדאוג. בנוסף, המכשיר מגיע עם טעינה מהירה של 90W שמספקת עוד כמה שעות שימוש בתוך זמן קצר.

היתרון הבולט: המצלמה

אין ספק שהסיפור של המכשיר הזה הוא המצלמה. למעשה, מדובר בשיתוף פעולה שכבר פגשנו בשנה שעברה, בין שיאומי למותג המצלמות הגרמני האייקוני Leica. במכשיר הקודם היה מערך צילום מרובע, וכעת יש בו שלושה חיישנים: חיישן Fusion ראשי של 50 מגה־פיקסל בגודל אינץ' אחד, וזה חשוב כי זה מאפשר לחיישן לקלוט הרבה יותר אור.

שני החיישנים הנוספים הם חיישן טלפוטו של 200 מגה־פיקסל וחיישן אולטרה רחב של 50 מגה־פיקסל. הזום האופטי הוא בטווח של פי 3.2 ועד פי 4.3 ויש גם זום דיגיטלי של עד פי 120. בנוסף, גם מצלמת הסלפי שודרגה: מ־32 מגה־פיקסל ל־50 מגה־פיקסל.

מערך הצילום הזה מניב תמונות מלאות בפרטים ובצבעים מגוונים ומרהיבים, אם כי החיישן האולטרה רחב יכול לאבד פרטים בקצוות במצבים שונים. עיבוד התמונה שהמכשיר מבצע לתמונה במהלך הצילום עדין ולא פוגם בטבעיות שלה.

כשקיבלנו את המכשיר לסקירה, קיבלנו ערכה נוספת - The 17 Ultra Photography Kit Pro. מדובר בכיסוי למכשיר ובקר דמוי ידית מצלמה שמתחברים לטלפון דרך USB-C. על פניו, הרעיון נחמד - להפוך את המכשיר למעין מצלמת SLR. אולם, מלבד נוחות קלה לאור היכולת להחזיק את הטלפון ביד אחת ולצלם כמו במצלמה דיגיטלית, לא מצאנו בשורה של ממש. יחד עם זאת, הבקר כולל בתוכו סוללה של 2,000 מיליאמפר/שעה, כך שהערכה מספקת חיזוק משמעותי לסוללת המכשיר.

ביצועים: החדש של קוואלקום

המפרט של המכשיר די מרשים, וכולל את המעבד החדש של קוואלקום, Snapdragon 8 Elite Gen, לצד זיכרון הרצה שעומד על 16GB RAM. יחד הם מאפשרים לעמוד בכל מעמסה וגם להריץ משחקים תובעניים במיוחד ותוכנות עריכת וידאו כבדות.

המכשיר מגיע עם מערכת הפעלה אנדרואיד 16 וממשק מותאם אישית של שיאומי, שמאכזב בכל שנה מחדש. המכשיר מגיע עם לא מעט אפליקציות מובנות, בהן אפליקציות שאולי שמישות בעיני רבים כמו פייסבוק, אינסטגרם, טיקטוק, לינקדאין וספוטיפיי, אך לצדן גם אפליקציות של שיאומי שמאוד ייתכן שאין לכם עניין בהן.

למכשיר, כמו המתחרים שלו, יש כלים ופיצ'רים של בינה מלאכותית כמו Gemini של גוגל, Circle to Search ועוד. במצלמה יש פיצ'רים מבוססי AI כמו מצב דיוקן, מחיקת אובייקטים מתמונות ושינויי שמיים. ניכר ששיאומי צריכה לעבוד על היכולות האלו, שכן מצב הדיוקן פספס את האובייקט שאמור להיות בפוקוס. אפשרות המחיקה מתמונות הייתה יותר מרשימה, הן מבחינת האפשרויות (מחיקת אובייקטים, מחיקת אנשים, מחיקת השתקפויות ועוד) והן מבחינת הביצוע - שכן גם המחיקה הייתה טובה וגם השלמת התמונה לאחר מכן.

עיצוב: יפה, אבל חלקלק

המכשיר החדש מגיע עם מסגרת אלומיניום לצד חומרים סופגי אנרגיה לטובת עמידות משופרת, כאשר החלק האחורי עשוי סיבי זכוכית מחוזקים. אנחנו קיבלנו מכשיר בצבע ירוק מנצנץ שנראה מרשים מאוד.

בצד הפחות חיובי, המכשיר חלקלק וכדאי להיזהר איתו. לצד זאת, מערך הצילום המתקדם בולט במיוחד, מה שמפריע למכשיר להיות מונח על שולחן ומורגש כשהמכשיר בכיס.

המחיר: יקר ומהווה נקודת תורפה

בכל הקשור להיבט המצלמה שיאומי בהחלט מצליחה להתחרות כמו שצריך בגדולות כמו סמסונג ואפל. הבעיה היא תג המחיר של המכשיר. המחיר מתחיל ב־5,450 שקל, כאשר מי שירצו לשדרג לשטח אחסון של 1 טרהבייט ישלמו עוד 550 שקל. בשל העובדה שזה מכשיר שמתמחה בצילום, סביר שרבים מהרוכשים שלו יעדיפו את שטח האחסון הגדול יותר. במחיר של 6,000 שקל, יתרון המחיר הסיני לעומת דגמי הפרימיום היקרים של סמסונג ואפל למעשה אינו קיים יותר. כעת נשאלת השאלה האם חברה סינית שפרצה דרך בשוק המכשירים הזולים תצליח להתחרות גם בזירת מכשירי הפרימיום.

המתחרים העיקריים: אפל, סמסונג וגוגל המתחרות הישירות של מכשיר הדגל של שיאומי הן בהכרח שלוש הענקיות של שוק הסמארטפונים. המכשיר המקביל של אפל, שבעוד מספר חודשים תשיק את הדור החדש של דגמי האייפון, הוא Pro Max הפופולרי - על אף מערכת ההפעלה השונה וההבדלים בגזרת הפרטיות ובאיכות במצלמה. מי שנחשבת למתחרה העיקרית היא סמסונג, עם סדרת Galaxy S שמתאפיינת גם היא במצלמה טובה, סוללה חזקה ויכולות עיבוד מוצלחות. המתחרה השלישית היא גוגל, עם דגמי ה־Pro של מכשירי הפיקסל שלה. גוגל מייצרת את המעבדים שלה באופן עצמאי ונותנת פייט עם פיצ'רים של בינה מלאכותית שצפויים להיות הדיל ברייקר בעתיד הקרוב. לצד זאת, יש חברות סיניות כמו Oppo ו־OnePlus שמספקות תחרות ראויה בדגמי הדגל שלהן.

****גילוי מלא: חברת המילטון, יבואנית מוצרי שיאומי בישראל, סיפקה לגלובס את המכשיר לסקירה