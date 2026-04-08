שנה אחרי ההשקה: OpenAI מוותרת על סרטוני הווידאו לטובת יעד חדש

פלטפורמת הווידאו מבוססת הבינה המלאכותית, Sora, הייתה אמורה להיות "רגע ה-ChatGPT" של עולם הווידאו, אך בפועל, כלי הבינה המלאכותית נתקל בקשיים משמעותיים, ובשבוע שעבר דווח ב"וול סטריט ג'ורנל" כי OpenAI החליטה לסגור את הפלטפורמה, שלפני חצי שנה התחדשה עם אפליקציה ייעודית.

● המנכ"ל שקנה את מפעל הרחפנים רגע לפני שנפגע מטיל: "מעז יכול לצאת מתוק"

● בדרך למכירה או מהלך אחר? פלייטיקה בוחנת חלופות אסטרטגיות

כך, אחרי חודשים רבים של סרטונים שהסעירו את הוליווד ומאבקים משפטיים על זכויות יוצרים, סם אלטמן, מנכ"ל OpenAI, הודיע לעובדים על גניזת הפרויקט: החברה תפסיק להפעיל מוצרים שמשתמשים במודלי הווידאו של הפלטפורמה, תפסיק את ההיבט הצרכני של מחולל הסרטונים וגם את פעילות המפתחים. כפועל יוצא מכך גם בוטל שיתוף הפעולה שנרקם בחודשים האחרונים עם דיסני, והוערך במיליארד דולר. המהלך, שנתפס כסיבוב פרסה מפתיע, מעלה שאלות קשות על היכולת של הבינה המלאכותית לעמוד בציפיות ובמשאבים.

השקת סורה 2 לפני כחצי שנה זכתה לפופולריות רבה, והאפליקציה הגיעה למיליון הורדות תוך פחות מחמישה ימים. הרעיון היה שכל משתמש יוכל לייצר סרטון ולפרסם אותו במעין פיד, בדומה לטיקטוק ולאינסטגרם. בחשבון Sora ב-X נכתב כעת: "אנחנו נפרדים מ-Sora. אנחנו יודעים שהחדשות האלה מאכזבות. נשתף עוד בקרוב".

עלייתה וסגירתה של Sora 9.12.2024

השקת סורה 1

30.9.2025

השקת סורה 2 והאפליקציה

11.12.2025

חתימת הסכם OpenAI ודיסני

24.3.2026

OpenAI מחליטה לסגור, והעסקה עם דיסני מבוטלת

החדשות על סגירת Sora הגיעו בהפתעה, אפילו בתוך החברה: יום לפני ההודעה הדרמטית, OpenAI עוד פרסמה פוסט בבלוג על אופן השימוש הבטוח ב-Sora, ובו התחייבה להחיל הגנות מחמירות עבור בני נוער וילדים. יתרה מכך, כמה ימים לפני כן דווח ב-The Information שהחברה מתכננת לשלב את יכולות יצירת הווידאו של Sora בתוך ChatGPT עצמו.

מה קרה בחברה?

אז מה קרה בחברה, למה החליטו לעשות זאת ואיך זה ישפיע על השוק? לפי הדיווחים, הסיבה לסגירה היא שהחברה מנסה להתמקד בפונקציות עסקיות אחרות לקראת ההנפקה המתוכננת לסוף השנה. OpenAI צוברת עלויות - בזמן שהיא מבקשת להצדיק את שוויה, שכבר עומד על יותר מ-850 מיליארד דולר על פי הערכות. בנובמבר הוכח בדוחות הכספיים כי OpenAI שורפת מיליארדי דולרים רבים ברבעון, ואפשר להניח של-Sora חלק גדול בזה בגלל שיצירת וידאו מבוססת בינה מלאכותית יקרה במיוחד. במקביל לכך, גורמים בתעשייה אמרו ל-The Verge ש-Sora מפגרת אחרי מודלים מתחרים של יצירת וידאו.

אורי אליאבייב, יועץ בתחום ה-AI ומנהל קהילת Machine and Deep Learning Israel, אומר כי "הסגירה של Sora אומנם הגיעה בהפתעה, אך הייתה צעד מובן מאוד. יצירת וידאו ואימון של מודלי וידאו מצריכים הרבה כוח חישוב. על פי הדלפות, OpenAI מנסה להתמקד ולהתרכז בנושאים אסטרטגיים, ולכן העדיפה לסגור את היוזמה הזו, כדי להשתמש בכוח החישוב באימון מודלים. אנחנו רואים שחברות כמו אנתרופיק מנסות ומצליחות לנגוס בבסיס המשתמשים הרגילים והאנטרפרייז. OpenAI הבינה שהיא חייבת לעשות שינוי, לשמור על פוקוס ולעבור למשימות חשובות יותר עבורה".

הופתעו מכמות המשאבים

על פי דיווח ב"וול סטריט ג'ורנל", כמה מעובדי OpenAI הופתעו מכמות משאבי המחשוב שהחברה השקיעה בפרויקט, בייחוד על רקע היעדר ביקוש למוצר. בתחילת הדרך היו ביקורות על כך שהכלי יכול לעשות שימוש בתוכן שמוגן בזכויות יוצרים, ובהמשך החברה הוסיפה בקרות כדי לבלום את האפשרות הזו. הדבר מתחבר לכך שהחברה נסוגה מכמה תוכניות הכרוכות בהוצאות כבדות, ודחתה פרויקטים שאפתניים. טרבור הריס-ג'ונס, חבר דירקטוריון בקרן Render Network, עמותה המאפשרת ליוצרים לחקור ולהשוות וידאו שנוצר על ידי בינה מלאכותית, אמר ל-The Verge שלסורה לא היה יתרון ברור בהתאם למתחרות. "זה נכשל לגמרי מההתחלה, והיא הייתה בצללי המתחרים האחרים בתחום".

ויולטה טודורובה, אנליסטית מחקר בחברת Leverage Shares, מסבירה לגלובס כי "ההחלטה של OpenAI לסגור את Sora שישה חודשים בלבד לאחר השקתו לציבור משקפת תפנית אסטרטגית חדה: מעבר מניסויים המונעים מהייפ ופונים לצרכנים, לעבר תשתיות AI סקלאביליות הממוקדות בארגונים, עם מסלולים ברורים יותר לרווחיות.

"סורה לא נכשלה בגלל חוסר שאפתנות טכנולוגית. להיפך, היא הייתה אחת מההדגמות המרשימות ביותר של AI גנרטיבי עד כה. הבעיה הייתה שהמוצר פעל בנקודת מפגש בין שלושה כוחות, שהתבררו כבלתי תואמים: עלות, שימושיות ותחרות".

לדבריה, "סגירת Sora אינה סיפור של כישלון, אלא של מעבר שלב. היא משקפת תעשייה שיוצאת משלב ההתלהבות הראשוני ונכנסת לשלב בוגר יותר, שבו משמעת, כלכלה ומיקוד אסטרטגי הם הקובעים. הלקח המרכזי: מצוינות טכנולוגית כבר אינה מספיקה. המנצחים בתחום ה-AI לא יהיו אלו שיבנו את המערכות המרשימות ביותר, אלא אלו שיבנו מערכות שאנשים ועסקים אינם יכולים לפעול בלעדיהן".

סם אלטמן, מנכ"ל OpenAI, מסר כי צוות Sora יתמקד כעת בתחומים ארוכי-טווח, כמו רובוטיקה או פיתוח יכולות קידוד טובות יותר. "ככל שאנו מתמקדים, וביקוש כוח העיבוד גדל, צוות המחקר של Sora ממשיך להתמקד במחקר סימולציות עולמיות, כדי לקדם רובוטיקה שתעזור לאנשים לפתור משימות פיזיות בעולם האמיתי", מסר דובר מטעם OpenAI.

לאן פונים עכשיו?

לאן מפנים את המשאבים עכשיו? טודורובה אומרת, כי OpenAI מתמקדת כעת בשלושה תחומים מרכזיים: AI ארגוני, איחוד פלטפורמות ומחקר יסודי. "ראשית, החברה מחזקת את הכלים המיועדים לארגונים, במיוחד בתחומי קוד, הסקה ואוטומציה. אלו התחומים שבהם הביקוש הגבוה ביותר, התקציבים הגדולים ביותר והמודלים העסקיים הברורים ביותר", היא מתארת.

"שנית, OpenAI מתרחקת מאפליקציות נפרדות לעבר אקוסיסטם מאוחד. במקום מוצרים עצמאיים כמו Sora, החברה מאחדת פונקציות למודל של "סופר-אפליקציה", שבו טקסט, תמונה, ובהמשך גם וידאו משתלבים בסביבה אחת. מהלך זה מצמצם פיצול ומחזק נעילת משתמשים.

"שלישית, והחשוב ביותר אסטרטגית, הטכנולוגיה שבבסיס Sora מנותבת כעת לסימולציה של העולם ולרובוטיקה. יצירת וידאו לא הייתה המטרה הסופית, אלא הדגמה של יכולת עמוקה יותר: ללמד מכונות להבין כיצד העולם הפיזי פועל. ליכולת הזו יש יישומים רחבים בהרבה, מרובוטיקה ועד מערכות אוטונומיות. במובן זה, Sora הייתה שלב ביניים ולא יעד".

לדברי טודורובה, "באופן פרדוקסלי, סגירת מוצרים בולטים כמו Sora עשויה להאיץ חדשנות משמעותית יותר. הגל הבא של פריצות הדרך לא יגיע ככל הנראה מיצירת תוכן מרשימה יותר, אלא ממערכות שיודעות להסיק, לפעול ולתקשר עם העולם האמיתי".

היא מוסיפה, כי "היציאה של Sora אינה מחלישה את שוק הווידאו ב-AI, אלא מחלקת אותו מחדש. מתגבשת כאן חלוקה ברורה: מצד אחד פלטפורמות גדולות עתירות הון המתחרות על תשתיות, אינטגרציה ארגונית וקנה מידה; מצד שני שחקנים מתמחים המתמקדים בשימושים ספציפיים עם פתרונות ממוקדים יותר. מה שנעלם הוא שכבת הביניים: אפליקציות צרכניות עצמאיות, עתירות עלות, ללא מסלול ברור לרווחיות".