מעבדות לחירות טכנולוגית: כך תנקו את החמץ הדיגיטלי

בדיקה טכנולוגית איך ניתן לשפר שירותים דיגיטליים? אילו מוצרים חדשים יש היום בשוק, ומה איכותם לעומת המתחרים? כיצד פותרים בעיות טכנולוגיות? מדי שבוע המדור ינסה לענות על שאלות אלה ודומות להן. אם נתקלתם בתקלות ואתם זקוקים לעזרה, או שאתם מעוניינים שנסקור מוצרים מסוימים, אתם מוזמנים לפנות למייל: nevo-t@globes.co.il

גלריית התמונות עולה על גדותיה, הטאבים בדפדפן פתוחים כבר חודשים, וההתראות לא מפסיקות לקפוץ? המצבים האלה מוכרים לרבים, והם גורמים לשירותים הדיגיטליים שלנו לעבוד באיטיות.

ניתן לפתור זאת באמצעות רכישת שטח אחסון נוסף, כדי לא להתעסק ב"מה שקורה שם". אבל רגע לפני שאתם נכנעים להודעות של גוגל ואפל ומשדרגים את חבילת האחסון בעוד כמה שקלים בחודש, כדאי לבדוק מה באמת חונק לכם את המכשיר ולהסיר את החמץ הדיגיטלי.

מסרטוני הוואטסאפ ששכחתם ועד לקבצים הכבדים שמתחבאים בטלגרם - המדריך המלא לניקוי יסודי של הנדל"ן הדיגיטלי שלכם לקראת הפסח.

סמארטפון: אנדרואיד ו-iOS

כדי לנקות שטח אחסון מיותר בסמארטפון מומלץ קודם כל לבדוק האם יש לכם במכשיר אפליקציות שאינן בשימוש אך תופסות מקום. לרוב, בהגדרות המכשיר מופיעים זמני השימוש באפליקציות השונות, וכך תוכלו לדעת בוודאות במה אתם לא משתמשים. בנוסף, באזור ההגדרות, גם ב-iOS וגם באנדרואיד, תוכלו לראות את האפליקציות שתופסות הכי הרבה מקום, ולבחור האם שווה לכם להסיר אותן.

אם הורדתם תכנים בספוטיפיי, נטפליקס או כל אפליקציית תוכן אחרת - ואתם לא באמת צריכים את התוכן הזה על המכשיר, מומלץ למחוק כדי לפנות שטח אחסון.

בחלק מהמכשירים יש פיצ'רים לצמצום שטח האחסון באופן אוטומטי. למשתמשי אנדרואיד מומלץ להוריד את האפליקציה הרשמית של גוגל Files by Google שתעזור לכם לנהל את שטח האחסון במכשיר. האפליקציה מזהה קבצים כפולים, תמונות מטושטשות ועוד. חלקכם תמצאו בשטח האחסון רכיב שנקרא "נתוני מערכת" או באנגלית System Data. מדובר בקבצי לוג, אינדקסים וקבצים זמניים, וייתכן שביצוע ריסטארט למכשיר יעזור במחיקתם. לעיתים דרוש איפוס המכשיר להגדרות היצרן - אך זה ימחק את כל מה שעל המכשיר.

הרציונל ​כאשר האחסון במכשירים הדיגיטליים מתמלא, זה לא רק מקשה על הוספת קבצים חדשים, אלא גם גורם להם לעבוד באיטיות. הפתרון המיידי הוא ניקוי שימו לב בג'ימייל ניתן לסנן מיילים לפי גודל (למשל 10 מגה ומעלה) או לפי התאריך שבו נשלחו (למשל לפני 5 שנים ומעלה)

ווטסאפ: מחיקה לכל שיחה

אחת האפליקציות שככל הנראה תופסות הכי הרבה שטח אחסון בסמארטפון היא וואטסאפ. לעיתים קרובות זה קורה משום שיש הרבה קבוצות פעילות, כולל העברת תמונות וסרטונים ושימוש אינטנסיבי.

כדי להשתלט על הכאוס המתרחש באפליקציה, כדאי לבדוק בעזרת האחסון המובנה באפליקציה כמה מקום בדיוק תופסת כל שיחה. בהגדרות, תחת הלשונית אחסון ונתונים, בוחרים בניהול אחסון ורואים שתי קטגוריות: הראשונה, "גדול מ-5MB", משמע סרטונים וקבצים כבדים שניתן למחוק בקלות. שנית, "הועבר פעמים רבות", כלומר כל מיני סרטונים ויראליים שבדרך כלל אין צורך לשמור או תכנים שחוזרים על עצמם. אפשר לבחור את כל הקבצים בבת אחת, או לעבור עליהם ולמחוק רק את מה שמיותר.

לאחרונה עדכנו בוואטסאפ כי ניתן לנהל את האחסון ישירות בכל שיחה בנפרד, ולא רק דרך ההגדרות הכלליות. בתוך כל צ'אט אפשר לראות אילו קבצים תופסים את נפח האחסון הרב ביותר (כמו תמונות וסרטונים), ולבחור למחוק רק את קבצי המדיה, תוך שמירה על ההודעות עצמן.

כדי לוודא שלא ייווצר עומס עתידי, אפשר להיכנס ללשונית אחסון ונתונים, ולבטל את "הורדת מדיה אוטומטית" - משמע, עליכם יהיה להוריד באופן אקטיבי את התכנים. שנית, תחת הגדרות, צ'אטים, אפשר לכבות את "שמור בגלריה". כך, וידיאו מוואטסאפ לא יישמר באופן אוטומטי.

פיצ'ר נוסף שכדאי להכיר הוא הודעות זמניות - ניתן לקבוע שהשיחות בקבוצות או כמה שיחות אישיות (או אפילו בהגדרה כללית לכל השיחות) יימחקו תוך כמה ימים, שבוע או 90 יום. כך לא יישמרו קבצים רבים בוואטסאפ שלכם.

מחשב: ווינדוס ו-Mac

לא רק הסמארטפונים, גם המחשבים שלנו שומרים מידע רב. בין אם מדובר במחשבי ווינדוס או ב-Mac של אפל, כדאי לבחון את התיקיות שנמצאות בשימוש רב, אך "שוכחים" מהן הכי הרבה, כמו תיקיית ההורדות או תיקיית המסמכים. כדאי לעבור על התיקייה, ולנקות אותה מקבצים מיותרים.

שנית, אפשר לסנכרן את המידע בענן - כך שזה מאפשר לכם להשתמש בקבצים במחשב, אבל הם "יורדים" פיזית רק כשאתם משתמשים בהם. בווינדוס יש גם פיצ'רים שכדאי להכיר כמו פילוח לפי שימוש במכשיר. יש גם כלים ותוכנות שמסייעים בניהול שטח האחסון, אך מומלץ להשתמש בדברים רשמיים ולא בכל אפליקציה שיש בחנות.

בנוסף, אפשר להשתמש ברכיב אחסון נייד, כמו הארדרייב עם שטח אחסון נוסף של 1TB. יש לציין שמדובר בכונן חיצוני ולא פנימי למחשב, ולכן כדאי לשמור עליו כראוי.

גוגל: ג'ימייל ותמונות

כל מי שפתח חשבון בגוגל מקבל באופן חינמי נפח של 15GB במסלול הרגיל. הבעיה היא ששטח האחסון הזה משותף לכל השירותים של גוגל עבור אותו חשבון, משמע גוגל תמונות, Gmail ו-Drive. לכן, כמעט כל אחד מקבל בשלב מסוים את ההודעה על כך שנפח האחסון ב־Gmail כמעט מלא.

גוגל מציעה כל מיני מסלולים במסגרת Google One כדי לרכוש יותר שטח אחסון, אך יש מספר כלים לצמצום התפוסה. הכלי המרכזי הוא Google One Storage Manager של גוגל. הכלי יציג באופן אוטומטי את המיילים שנמחקו ועדיין באשפה (כלומר תופסים מקום), מיילים עם קבצים מצורפים גדולים, קבצים גדולים במיוחד ב-Drive, כמו וידיאו ומצגות ישנות ותמונות וסרטונים גדולים.

מעבר לכך, אפשר להשתמש בחיפוש בג'ימייל כדי למצוא מיילים עם קבצים גדולים: יש לכתוב larger:10MB (או כל מספר אחר) ותקבלו את הרשימה הרלוונטית. כדי להגיע למיילים ישנים, אפשר לכתוב older_than:2y, למשל, וכך תקבלו מיילים מלפני שנתיים. אם אתם מכירים כתובת מייל ששולחת לכם הרבה ספאם כבד, תוכלו להקליד אותה בשורת החיפוש ולהגיע לכל המיילים משם.

את ניקיון ה"חמץ" אפשר לעשות גם בגוגל תמונות. תחת ההגדרה "פינוי שטח אחסון", האפליקציה תזהה צילומי מסך שאתם לא צריכים או תמונות מטושטשות שאפשר למחוק. שנית, אם אתם מגבים באיכות המקורית, כל תמונה תופסת נפח מלא, וניתן לשנות לשיטת שמירה שבה התמונות קטנות יותר. בגוגל דרייב תוכלו למיין את הקבצים לפי גודל, ולמחוק את הקבצים הגדולים שאתם לא צריכים.