וואטסאפ משנה את פניה. אלה הפיצ'רים החדשים והמתוכננים

בדיקה טכנולוגית איך ניתן לשפר שירותים דיגיטליים? אילו מוצרים חדשים יש היום בשוק, ומה איכותם לעומת המתחרים? כיצד פותרים בעיות טכנולוגיות? מדי שבוע המדור ינסה לענות על שאלות אלה ודומות להן. אם נתקלתם בתקלות ואתם זקוקים לעזרה, או שאתם מעוניינים שנסקור מוצרים מסוימים, אתם מוזמנים לפנות למייל: nevo-t@globes.co.il

כדי שאפשר יהיה להשתמש באפליקציית העברת מסרים, צריך שההמון יחליט שזו פלטפורמת התקשורת האידיאלית עבורו. לכן, אפליקציות כמו וואטסאפ, טלגרם וסיגנל ממשיכות לייצר פיצ'רים חדשים, שיסייעו ביצירת אפקט העדר.

בשנה האחרונה, וואטסאפ התחדשה במספר פיצ'רים, שחלקם משנים מהותית את השימוש באפליקציה. הנה כמה מהבולטים ששווה להכיר.

קבוצות: תגי שם וצ'אט קולי

אחד ההיבטים המרכזיים שוואטסאפ השקיעה בו בשנים האחרונות הוא הקבוצות והקהילות. עם השנים היא נתנה למנהלי הקבוצות והקהילות יכולות עריכה מתקדמות יותר, ואף יצרה שימושים שונים.

כך, לדוגמה, בשל העובדה ששיוך המשתתפים בכל קבוצה הוא שונה, וואטסאפ מאפשרת להתאים את התיוג שלכם לקבוצה שבה אתם נמצאים. בקבוצה של הגן, למשל, תוכלו לכתוב שאתם "ההורים של נעמי". בנוסף, וואטסאפ מאפשרת לייצר תזכורות לאירועים שנשלחו בקבוצות.

פיצ'ר מעט ישן יותר מאפשר לקיים שיחות שמע חי בלי לצאת מהצ'אט הקבוצתי, ואנשים יכולים להצטרף אליהן בכל עת שהם רוצים. איך עושים את זה? נכנסים לקבוצה ומחליקים את סוף הצ'אט למעלה כמה שניות, ואז מתחילה שיחה.

לאחרונה הודיעה וואטסאפ על פיצ'ר חדש בשם "היסטוריית ההודעות הקבוצתיות", שמאפשר לשלוח את ההודעות האחרונות לחברים חדשים. לפי וואטסאפ, "כשתצרפו אדם חדש לצ'אט קבוצתי, תוכלו לשלוח לו את 25-100 ההודעות האחרונות. כמה פשוט, ככה יעיל: החברים החדשים יקראו רק את הדברים העדכניים והרלוונטיים, וכל הקבוצה תוכל לראות בקלות את ההודעות ששותפו".

פיצ'ר חדש בשם "היסטוריית ההודעות הקבוצתיות" מאפשר לשלוח 25-100 הודעות אחרונות לחברים חדשים בקבוצות וואטסאפ.

מעבר מכשירים: בין iOS לאנדרואיד

וואטסאפ מביאה כמה בשורות למשתמשי אנדרואיד ואייפון. ראשית, אם קניתם מכשיר אנדרואיד אחרי שיש לכם אייפון, אתם בוודאי יודעים שהעברת השיחות היא אירוע מעט מורכב. כעת, וואטסאפ הודיעה שפיצ'ר העברת צ'אט שלה בין מכשירים תומך בהעברת צ'אטים מ-iOS לאנדרואיד. המשמעות היא שהמעבר יהיה קל יותר.

שנית, בשורה לאייפוניסטים - וואטסאפ מאפשרת להשתמש בשני חשבונות וואטסאפ שמחוברים בו זמנית ב-iOS, כמו באנדרואיד.

שטח אחסון: כל שיחה בנפרד

בגלל השימוש האינטנסיבי באפליקציה והעברת תמונות וסרטונים רבים, ניקוי שטח אחסון יכול להפוך לאירוע מורכב. לאחרונה הודיעה וואטסאפ שיהיה הרבה יותר קל לפנות מקום בשטח האחסון, בזכות ניהול האחסון פר קבוצה או צ'אט.

המשמעות היא שאתם יכולים לבחור שיחה ספציפית, להיכנס תחת ההגדרות שלה ל"ניהול האחסון", לנקות את קבצי המדיה בלבד ולהשאיר את היסטוריית הצ'אט. כך תוכלו למחוק את כל התמונות והסטיקרים של "שבת שלום" שנשלחו אליכם.

ילדים: חשבונות בשליטת ההורים

בחברה החליטו להכניס יכולות חדשות עבור הורים או אפוטרופוסים, כדי שניתן יהיה לעקוב אחרי הפעילות של ילדים צעירים. כדי להגדיר את החשבון החדש בוואטסאפ תחת ההורים, המכשירים צריכים להיות אחד ליד השני, ואז להורים יש אפשרות להחליט מי יכול ליצור קשר עם החשבון ולאילו קבוצות הילדים יכולים להצטרף.

בנוסף, הורים יכולים לבדוק בקשות להודעות מאנשי קשר לא מוכרים, ולנהל את הגדרות הפרטיות של החשבון. כדי לשנות את ההגדרות ואת אמצעי הבקרה להורה יש סיסמת PIN.

אפל ווטש: אפליקציה בשעון

בחודשים האחרונים, משתמשי השעון החכם של אפל גילו שאפליקציית וואטסאפ הגיעה במלואה למכשיר. עד כניסת החידוש, השעון היווה מראה למכשיר, משמע בעת קבלת הודעה, ההתראה הייתה עולה אף בשעון. כעת, האפליקציה מגיעה במלואה, והמשמעות היא הרבה יותר אפשרויות מקריאת הודעות או שליחת תגובות גנריות.

בין הפיצ'רים החדשים: אפשר לקרוא הודעות מלאות ואפילו ארוכות, אפשר להקליט ולשלוח הודעות קוליות, ניתן לקבל התראות שיחה מי מתקשר מבלי להסתכל באייפון, אפשר להוסיף אימוג'י ולראות את היסטוריית הצ'אטים, ולא רק את ההתראה המתקבלת. לפי וואטסאפ, האפליקציה תהיה זמינה רק במכשירי אפל ווטש מדור 4 ומעלה, ועם מערכת ההפעלה watchOS 10 ומעלה.

AI ותרגום: עדיין לא בישראל

חברת מטא, הבעלים של וואטסאפ, משקיעה רבות בפיתוח יכולות בינה מלאכותית במסגרת Meta AI. בחודשים האחרונים בוצעו כמה שיפורים משמעותיים בוואסטאפ, למשל ביצירת תמונות עם הבינה המלאכותית, עריכת תמונות, הנפשת תמונות ועוד - אך הם עדיין לא זמינים בישראל.

בנוסף, ניתן לתרגם הודעות בתוך הפלטפורמה. כך, אם אתם רואים הודעה בשפה אחרת, אתם יכולים ללחוץ לחיצה ארוכה ולתרגם לשפה שתבחרו. התכונה פועלת בצ'אטים פרטיים, בקבוצות וגם בעדכונים מערוצים. הפיצ'ר זמין בישראל, אך לא בשפה העברית. באנדרואיד מאפשרים שש שפות, ואילו לאייפוניסטים יש תמיכה ב-19 שפות. בנוסף, משתמשי אנדרואיד יכולים להפעיל תרגום אוטומטי בכל שרשור הצ'אט, כך שכל ההודעות הנכנסות שיתקבלו בשיחה הזו בעתיד יתורגמו גם הן.

ומה בעתיד: האופציות שנבחנות

לפי דיווחים ב-WABetaInfo, שמדווחים לא מעט על תכנונים של וואטסאפ, בחברה בוחנים עיצוב Liquid Glass בדומה למערכת ההפעלה של אפל, ואת האפשרות להכניס את הערוצים שאחריהם עוקב המשתמש תחת הלשוניות שבראש רשימת השיחות. עוד דווח כי בוואטסאפ שוקלים להציב את רשימת הסטטוסים בדומה לעיצוב באינסטגרם, משמע עיגולים בראש העמוד לפי המשתמשים. דיווח מחודש שעבר מצביע על כך שוואטסאפ רוצה לשלב יכולת סיכום מבוססת בינה מלאכותית, כדי לסכם את ההודעות שלא נקראו, וכך יהיה ניתן לפנות לצ'אטים הרלוונטיים.

המתחרות העיקריות: טלגרם, סיגנל ו-iMessage

לפי נתוני איגוד האינטרנט הישראלי, כ־98% מהצרכנים בארץ משתמשים בוואטסאפ, אך יש מספר מתחרות שכדאי להכיר. הראשונה היא טלגרם, שפועלת כרשת חברתית לכל דבר עם ערוצי שידור וקבוצות רבות משתתפים, סנכרון מלא ומבוססת פרטיות. השנייה היא סיגנל, ששמה דגש על פרטיות והצפנה מקצה לקצה, ואינה אוספת מידע על המשתמשים.

המתחרה השלישית היא iMessage של אפל, התלויה באינטגרציה העמוקה באקו-סיסטם של אפל. יש עוד פתרונות בשוק, אבל הכול תלוי באפקט העדר. חשוב לומר ששימוש תכוף בשירותים כאלה, גם אם הם נוחים, יכול להוות בעיה בזמן תקלות - משמע, מדובר בתלות מסוכנת. כדי להתגבר עליה, הצרכנים צריכים להיות פתוחים לכמה אפשרויות.