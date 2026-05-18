מסע הרכש המסחרר של אונדס האמריקאית נמשך, עם עסקה משמעותית שנסגרה היום (ב') בישראל: רכישת 100% מחברת אומניסיס תמורת 200 מיליון דולר. החברה הישראלית עשויה להעניק לאסטרטגיית ה־System of Systems (מערכת של מערכות) של אונדס שעוסקת במערכות אוטונומיות, רובוטיקה וטכנולוגיות למשימות ליבה בתחומי הביטחון, האצה משמעותית.

אומניסיס מראש העין מעסיקה כ־185 עובדים בישראל, ועוסקת באחד מאתגרי הליבה של מערכות הביטחון המודרניות: כיצד להתמודד עם מסות המידע האדירות שזורמות מזירות הלחימה השונות, והתכתן לכדי קבלת החלטות מיטבית ומהירה. החברה הישראלית פועלת במשך יותר מ־25 שנה בתחום הביטחוני, והיא מספקת מערכות מבצעיות לתכנון, אופטימיזציה, ניהול משימות וקבלת החלטות בזמן אמת לצבאות מובילים בעולם.

החברה פיתחה את פלטפורמת BRO - Battle Resource Optimization, מערכת תוכנה מודולרית שאינה תלויה בספק מסוים, המאגדת מידע מחיישנים, מערכות שליטה ובקרה ופלטפורמות מבצעיות, ומשתמשת בבינה מלאכותית לאנליזה ואופטימיזציה בזמן אמת כדי לשפר משמעותית את אפקטיביות המשימות המבצעיות, הן בתכנון והן בניהול הקרב בזמן אמת. הפלטפורמה תומכת במחזור המשימה המלא, משלב התכנון המקדים, דרך התאמות דינמיות תוך כדי פעילות מבצעית, ועד ניתוח ותחקור לאחר המשימה. באונדס מציינים כי שילוב BRO בארכיטקטורה של החברה צפוי למקם את הפלטפורמה כשכבת בינה מרכזית לניהול משימות ואופטימיזציה מבצעית לרוחב פורטפוליו המערכות של אונדס.

חשיפת הכרב"ם

ליכולות של אומניסיס, כאמור, יש תועלות רבות בשדה הקרב המודרני, רווי הסנסורים, האפקטורים והפלטפורמות. כך, למשל, אם פרוסים בשטח מערכות הגנה אווירית, חיישנים אקוסטיים או אופטיים, מכ"מים, ואמצעי לוחמה אלקטרונית, המידע הרב שמצטבר יכול דרך אומניסיס לסייע לניהול משאבים אופטימלי בהתחשב בסיטואציה. מנגד, בעת תקיפה, יכול הדרג הפיקודי הבכיר לדעת כיצד נכון לנהל את יכולות הקרקע והאוויר שלו, על בסיס מידע שעשוי לזרום מטנקים, מנגמ"שים, מרחפנים, ממל"טים וממטוסים. עבור חברה עתירת אמצעים אוטונומיים ורובוטיים כמו אונדס זו יכולת קריטית. החברה האמריקאית מחזיקה בטכנולוגיות בלתי מאוישות באוויר, וגם בקרקע.

רק בסוף השבוע האחרון חשפה אונדס את הכרב"ם (כלי רכב בלתי מאויש) "איירון ווייב". אותו כרב"ם מסקרן משום שבחברה ציינו כי הפלטפורמה הזו נועדה להיות מודולרית. קרי, לקחת את הכלי בבסיסו, ולהטמיע בו יכולות לפי צורך. ככלל, אמצעים בלתי מאויישים הפכו בשנים האחרונות למבוקשים גם בלוחמת היבשה, בין אם במלחמת רוסיה־אוקראינה ובין אם בזירות אחרות כמו המלחמה בעזה. אותן הפלטפורמות מאפשרות יכולות קטלניות או לוגיסטיות בחזית, תוך הפחתה משמעותית של סיכון הלוחמים.

לרכישה הזו ניתן היה למצוא סימנים מוקדמים ברכישות שביצעה אונדס בישראל, בהן בנובמבר 2025 של "רובוטים" (RoboTeam) שמפתחת רובוטים קרקעיים טקטיים, תמורת כ־80 מיליון דולר. לפני כחודשיים התווספה הרכישה של חברת אינדו (INDO) הישראלית, שעוסקת בציוד הנדסי כבד - תמורת 140 מיליון שקל. תחת המטריה הרחבה של אונדס, פועלת חברה הבת אונדס מערכות אוטונומיות, שמתמחה באמצעים בלתי מאוישים - קרקעיים ואוויריים כאחד.

הכנסות של 50.1 מיליון דולר ברבעון

במקרה של איירון ווייב ניכר, כי באונדס מייחסים חשיבות רבה לאתגר המהותי של מערכות בלתי מאוישות - והוא סוגיית המפעיל. מערכת הפעלת הכרב"מים של אונדס בנויה סביב מרכז בקרה מרכזי, שנועד להפעיל בעת ובעונה אחת פלטפורמות רבות. או, לחלופין, לאפשר את מה שנהוג לכנות בעולם הכטב"מים "מתקפות נחיל". קרי, אמצעים רבים שתוקפים בצורה מתואמת.

אונדס יצרה את הכרב"ם כבעל אפשרות של נשיאת מערכות הגנה נגד רחפנים. באמצעות הטכנולוגיה מבוססת הבינה המלאכותי של אומניסיס ניתן להניח, כי יתווספו תועלות נוספות לאיירון ווייב. בהן, כיצד נכון להפעיל את הכרב"מים תוך הפחתה למינימום של מעורבות המפעיל, וברמה האופרטיבית - איך נכון לפרוס כוחות או לתקוף את האויב. בד בבד, השילוביות, לדוגמה, עם רחפנים של אונדס, תהיה טובה יותר.

הרכישה של אומניסיס מגיעה בהמשך לתוצאות השיא שעליהן דיווחה אונדס בשבוע שעבר, עם הכנסות של 50.1 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2026, זינוק של יותר מפי עשרה לעומת הרבעון המקביל אשתקד, והעלאת תחזית ההכנסות השנתית לכ־390 מיליון דולר לפחות. עתה, אומניסיס שמוצריה כבר פועלים במגוון צבאות ברחבי העולם, תהפוך לחברת בת בקבוצה.

לדברי אריק ברוק, יו"ר ומנכ"ל Ondas: "אומניסיס ופלטפורמת BRO מייצגות התקדמות נוספת במפת הדרכים ממוקדת הלקוחות של אונדס לבניית ארכיטקטורת Systems of Systems עבור פתרונות ביטחון והגנה אוטונומיים", מסביר אריק ברוק, יו"ר ומנכ"ל אונדס. אושרי לוגסי, מנכ"ל משותף של אונדס מערכות אוטונומיות, מוסיף כי "עם הצטרפות אומניסיס ופלטפורמת BRO, אנחנו מוסיפים לארכיטקטורה שלנו את אחד ממנועי ההחלטה מבוססי הבינה המלאכותית המתקדמים והמוכחים ביותר מבחינה מבצעית".

לדברי עופר ירדן, מנכ"ל אומניסיס, "לאורך 25 השנים האחרונות בנינו חברת מופת ייחודית בהון האנושי המרכיב אותה, בתרבות הארגונית ובטכנולוגיה. במהלך השנים פיתחנו טכנולוגיה ייחודית המאפשרת לכל צבא המאמץ אותה לשפר דרמטית את האפקטיביות שלו - בתכנון, אופטימיזציה וקבלת החלטות בניהול הקרב בזמן אמת. אנחנו נרגשים לשלב כוחות עם קבוצת אונדס. יחד נאיץ משמעותית את הצמיחה הבינלאומית של אומניסיס".