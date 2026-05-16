רכב חמוש בלתי מאויש: ההשקה המשמעותית של אונדס

אונדס היא אמנם חברה אמריקאית, אבל היא הספיקה לגרוף כותרות רבות בישראל -בשל גיוס דמויות מוכרות בענף הביטחוני בארץ, רכישת חברות מקומיות, וכן דרך עסקאות עם משרד הביטחון הישראלי. אונדס שואפת להפוך לשחקנית בינלאומית משמעותית, ואחת הדרכים היא מוצרים חדשים. בהשקה חדשה ומשמעותית, חשפה החברה את הכרב"ם (כלי רכב בלתי מאויש) "איירון ווייב" (Iron Wave).

אותו כרב"ם מסקרן משום שבחברה ציינו, כי הפלטפורמה הזו נועדה להיות מודולרית. קרי, לקחת את הכלי בבסיסו, ולהטמיע עליו יכולות לפי צורך. ככלל, אמצעים בלתי מאויישים הפכו בשנים האחרונות למבוקשים גם בלוחמת היבשה, בין אם במלחמת רוסיה־אוקראינה ובין אם בזירות אחרות כמו המלחמה בעזה. אותן הפלטפורמות מאפשרות יכולות קטלניות או לוגיסטיות בחזית, תוך הפחתה משמעותית של סיכון הלוחמים.

להשקה הזו ניתן היה למצוא סימנים מוקדמים ברכישות שביצעה אונדס בישראל, בהן בנובמבר של "רובוטים" (RoboTeam) שמפתחת רובוטים קרקעיים טקטיים, תמורת כ־80 מיליון דולר. לפני כחודשיים התווספה הרכישה של חברת אינדו (INDO) הישראלית, שעוסקת בציוד הנדסי כבד - תמורת 140 מיליון שקל. תחת המטריה הרחבה של אונדס, פועלת חברה הבת אונדס מערכות אוטונומיות, שמתמחה באמצעים בלתי מאוישים - קרקעיים ואוויריים כאחד.



במקרה של איירון ווייב ניכר, כי באונדס מייחסים חשיבות רבה לאתגר המהותי של מערכות בלתי מאוישות - והוא סוגיית המפעיל. המערכת הפעלת הכרב"מים של אונדס בנויה סביב מרכז בקרה מרכזי, שנועד להפעיל בעת ובעונה אחת פלטפורמות רבות. או, לחילופין, לאפשר את מה שנהוג לכנות בעולם הכטב"מים "מתקפות נחיל". קרי, אמצעים רבים שתוקפים בצורה מתואמת.

אונדס יצרה את הכרב"ם כבעל אפשרות של נשיאת מערכות הגנה נגד רחפנים. כפי שמשתקף מהמלחמה מול חיזבאללה, ההתמודדות של כוחות בחזית מול איום חימושים משוטטים הולך ומתרחב, בשל הזמינות הגדולה של רחפנים, ומחירם הנמוך. הצבת יכולות הגנה אווירית מפני כטב"מים, עשויה לאפשר הגנה טובה יותר על כוחות מתמרנים.

הנוכחות של אונדס בישראל

לאונדס, כאמור, יש נוכחות בישראל, מעבר לעצם רכישת החברות. בפברואר, זכתה חברת הבת שלה, 4M דיפנס, בהזמנה בהיקף של 10 מיליון דולר ממשרד הביטחון. זאת כחלק מתוכנית פינוי מוקשים בהיקף של 50 מיליון דולר, שנכללת ביוזמה להקמת מכשול ביטחוני בגבול המזרחי (שכולל את ירדן וסוריה) בעלות כוללת של כ־1.7 מיליארד דולר.

הזכייה מייצגת את שלב הביצוע הראשוני במסגרת המכרז בו זכתה לאחרונה החברה, ומרחיבה את פעילותה בתחום פינוי המוקשים. החוזה הוא חלק מיוזמת אבטחת גבולות של משרד הביטחון, במסגרתה נדרש טיהור קרקע בהיקף נרחב כדי לתמוך בפיתוח תשתיות חדשות לאורך הגבול המזרחי, ובפרט פינוי שדות מוקשים ישנים שיאפשרו הקמת מערכת גדר ביטחונית חדשה.

הפינוי מתבצע באמצעות פלטפורמת מודיעין משולבת של 4M דיפנס, הכוללת רובוטיקה קרקעית אוטונומית, מיפוי מבוסס רחפנים, טכנולוגיות חישה מתקדמות ועיבוד נתונים מבוסס AI. שילוב זה מאפשר סריקה, זיהוי ופינוי שיטתי של אזורים מסוכנים, תוך הפחתת סיכונים תפעוליים ושיפור לוחות הזמנים בהשוואה לשיטות מסורתיות.

עם תחילת הביצוע, תוכנית הגבול המזרחי כוללת שלבים נוספים הצפויים לקבל אישור בהתבסס על התקדמות באבני דרך. זאת בנוסף לפרויקט פינוי המוקשים בגבול ישראל-סוריה בשווי 30 מיליון דולר עליו הוכרז במרץ, עבורו קיבלה אונדס הזמנה של 15.8 מיליון דולר. חוזה זה, שדרכו תפנה 4M דיפנס מוקשים מ-3,000 דונם לאורך גבול ישראל-סוריה, כולל פוטנציאל ל-30 מיליון דולר נוספים בשלבי ההמשך בשנים הקרובות, מה שמייצג ערך תוכנית של עד 60 מיליון דולר.