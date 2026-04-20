אונדס הולדינגס האמריקאית, שעלתה לכותרות בישראל בעקבות רכישת חברות ביטחוניות מקומיות וצירוף שורת בכירים לשעבר, הודיעה היום (ב') כי חברת הבת שלה, 4M דיפנס, קיבלה הזמנה בהיקף של 10 מיליון דולר ממשרד הביטחון. זאת כחלק מתוכנית פינוי מוקשים בהיקף של 50 מיליון דולר, שנכללת ביוזמה להקמת מכשול ביטחוני בגבול המזרחי בעלות כוללת של כ־1.7 מיליארד דולר.

הזכייה מייצגת את שלב הביצוע הראשוני במסגרת המכרז בו זכתה לאחרונה החברה, ומרחיבה את פעילותה בתחום פינוי המוקשים. החוזה הוא כאמור חלק מיוזמת אבטחת גבולות של משרד הביטחון, במסגרתה נדרש טיהור קרקע בהיקף נרחב כדי לתמוך בפיתוח תשתיות חדשות לאורך הגבול המזרחי, ובפרט פינוי שדות מוקשים ישנים שיאפשרו הקמת מערכת גדר ביטחונית חדשה.

הפינוי יתבצע באמצעות פלטפורמת מודיעין משולבת של 4M דיפנס, הכוללת רובוטיקה קרקעית אוטונומית, מיפוי מבוסס רחפנים, טכנולוגיות חישה מתקדמות ועיבוד נתונים מבוסס AI. שילוב זה מאפשר סריקה, זיהוי ופינוי שיטתי של אזורים מסוכנים, תוך הפחתת סיכונים תפעוליים ושיפור לוחות הזמנים בהשוואה לשיטות מסורתיות.

עם תחילת הביצוע, תוכנית הגבול המזרחי צפויה להתקדם לשלבים נוספים, בכפוף לעמידה באבני דרך. זאת, בנוסף לפרויקט פינוי מוקשים בגבול ישראל-סוריה בהיקף של 30 מיליון דולר, שעליו הוכרז במרץ, ואשר במסגרתו קיבלה אונדס הזמנה של 15.8 מיליון דולר. במסגרת הפרויקט צפויה 4M דיפנס לפנות מוקשים משטח של כ־3,000 דונם לאורך הגבול, עם פוטנציאל להרחבה של עד 30 מיליון דולר נוספים בשלבים הבאים בשנים הקרובות, כלומר, היקף כולל אפשרי של עד 60 מיליון דולר.

"יש לנו כעת שתי תוכניות פעילות לטיהור קרקע של 4M דיפנס בשווי מצטבר של כ-80 מיליון דולר", סיפר אריק ברוק, יו"ר ומנכ"ל אונדס. "תוכניות אלו מתקפות את היכולת שלנו לבצע פרויקטים בקנה מידה רחב ומחזקות את תפקידה של 4M דיפנס בתוך פלטפורמת אונדס הרחבה יותר", הוסיף אושרי לוגסי, מנכ"ל משותף של אונדס.