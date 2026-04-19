המל"טים של אלביט בדרך לאזור הקוטב הצפוני

משרד ההגנה הקנדי החליט לנסות בקיץ הקרוב הפעלה של מל"טים מדגם הרמס 900 סטארליינר של אלביט, כחלק מפעילות משמר החופים המקומי. כך מדווח ברשת CBC הקנדית.

● פי 8 מהסבב הקודם: כמה עלתה מלחמת "שאגת הארי" לארה"ב?

● סגר חוזים ב-24 מיליארד דולר ולא מתנצל על הלייזר: ראיון עם מנכ"ל רפאל



הרמס 900 הוא מל"ט שמיועד לגובה בינוני ולמשך פעילות ארוך (MALE), בעל טווח של כ־1,000 ק"מ ואף יותר. הוא תוכנן לביצוע מגוון רחב של משימות, כולל שליטה אזורית ואיסוף מודיעין, סיור, רכישת מטרות ותצפית - הן בים והן וביבשה. מאז הוזמן לראשונה בשנת 2011, נרכש הדגם על ידי יותר מ־20 לקוחות ברחבי העולם.

אלביט נחשבת לאחת החברות המובילות בעולם בתחום המל"טים. לפי דירוג אתר "דיפנס פוסט", היא מדורגת במקום החמישי בעולם, לפני חברות ענק כדוגמת לאונרדו האיטלקית, BAE הבריטית, לוקהיד מרטין האמריקאית וריינמטאל הגרמנית. הוועדה שבחנה את החברות בחנה, בין השאר, את היקף ההכנסות, התרומה הטכנולוגית, ההשקעות במחקר ופיתוח ורמת החדשנות. במסגרת המתודולוגיה, לא נכללו חברות בבעלות ממשלתית כמו התעשייה האווירית ורפאל, אך עדיין בלטו בו מספר חברות ישראליות.

המוצרים העיקריים שהובילו את אלביט למעמדה הם מל"טי הרמס 450 וההרמס 900, לצד גרסת הסטארליינר. דגמים אלו השתלטו על שמי איראן במבצע "עם כלביא" ובמבצע "שאגת הארי".

עם זאת, בבסיס ההחלטה הקנדית עומדים שיקולים אחרים. במטה חיל האוויר באוטווה חיפשו פתרונות זמינים, על רקע עיכובים באספקת 11 מל"טים מדגם MQ-9B שהוזמנו מחברת ג'נרל אטומיקס האמריקאית.

הרחפנים נרכשו ב-2020

במקור, המל"טים מתוצרת אלביט נרכשו כבר בשנת 2020 על־ידי משרד התחבורה הקנדי, במסגרת תוכנית אזרחית. מאז הועברו הסמכויות והאמצעים למשמר החופים, שאמור להחליף את משרד התחבורה במשימות מסוימות במרחב הארקטי. לצד זאת, משרד ההגנה הקנדי מתכנן לשפר באופן משמעותי את יכולות התקשורת במרחב, הן לצרכים ימיים והן לצרכים אוויריים, כאשר אחד החששות המרכזיים נוגע להגברת הפעילות הרוסית באזור.

בסיכומו של דבר, שוק המל"טים והרחפנים הישראלי רחב בהרבה מאלביט לבדה. לפי אותו דירוג של "דיפנס פוסט", החברה הישראלית השנייה היא אירונאוטיקס, המדורגת במקום ה־26. החברה מפעילה מגוון פלטפורמות, ובהן מל"ט MALE מדגם "דומינייטור", בעל משך פעילות של עד 20 שעות ומשקל המראה מרבי של 1,900 ק"ג, וכן הרחפן הכבד "אוקטופר", שמיועד למשימות של עד ארבע שעות טיסה.

שלושה מקומות לאחר מכן מדורגת פרספטו, המתמחה ברחפנים אוטונומיים. מוצרי החברה פועלים מתוך מארזים סגורים, שמהם הם יוצאים באופן עצמאי לביצוע משימות סיור ואיסוף ללא צורך בהפעלה ישירה.