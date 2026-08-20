ההצלחה של אמצעי הלחימה הישראליים עושה את שלה, ומניבה עסקאות נוספות בתחום המל"טים המתאבדים (חימושים משוטטים). במקביל, המבוכה המפרצית מול איראן מביאה להגדלת היקף המכירות האמריקאיות במרחב. על כל זאת ועוד בפינת התעשיות הביטחוניות השבועית של גלובס.

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החברה הישראלית שתמכור לארה"ב מל"טים מתאבדים ב־50 מיליון דולר

החברה הישראלית Uvision ומיסטרל האמריקאית זכו בחוזה נוסף מצבא ארה"ב לאספקת המל"ט המתאבד הירו 120, בהיקף של יותר מ־50 מיליון דולר. הדגם מגיע לטווח מרבי של כ־40 עד 60 קילומטרים ומשך הפעילות שלו הוא כשעה. ניתן להתקין עליו ראשי קרב מסוגים שונים, ובהם כאלה המיועדים לפגיעה בכלי רכב משוריינים או בכוח אדם.

מדובר בעסקת המשך לחוזה ענק ורב-שנתי שנסגר באוקטובר אשתקד, לאספקת מל"טים מתאבדים תמורת 982 מיליון דולר. ל־Uvision יש חברה־בת אמריקאית משלה, אבל היתרון של מיסטרל, שמקום מושבה במרילנד, הוא בהתמחות שלה באינטגרציית מערכות וטכנולוגיות ביטחוניות בארה"ב.

ככלל, ל־Uvision יש שיתופי־פעולה מגוונים עם חברות שונות, והיא מוכרת מאוד בתחומה ברמה העולמית. בין היתר, החברה משתפת פעולה עם חברת ריינמטאל הגרמנית, ופיתחה עימה מודל לשיגור מל"טים מתאבדים מתוך מכולה.

פלטפורמת השיגור החדשנית מהווה בשורה גדולה לתחום מכמה סיבות. בראש ובראשונה, היא מאפשרת שימוש בחימושים משוטטים במסגרת מתקפות נחיל, שבהן נעשה שימוש במספר גדול של כלים במקביל. יתרונות נוספים של שיגור ממכולה הם האפשרות להשתמש בפלטפורמות שונות והיכולת להסוות את מערכת השיגור.

איחוד האמירויות רוכשת מערכות הגנה אווירית אמריקאיות

איחוד האמירויות החליטה להגדיל את פריסת מערכות ההגנה האווירית THAAD מתוצרת אמריקאית בשטחה, במטרה לחזק את יכולתה להתמודד עם האיום האיראני. כיום מפעילות האמירויות שתי סוללות THAAD, המיועדות לספק את השכבה העליונה במערך ההגנה האווירית המקומי, הכולל גם מערכות פטריוט. הרציונל ברכישה הוא שהסוללה החדשה תוכל להשתלב עם מכ"ם AN/TPY-2 האמריקאי שכבר נמצא בשימוש במדינה.

מהודעת היצרנית לוקהיד מרטין עולה כי בעוד שהיקף החוזה הקיים עם איחוד האמירויות עמד על 211.435 מיליון דולר, הערך המצטבר של החוזה עד שנת 2031 הוגדל ל־1.054 מיליארד דולר. מנהלת ההגנה מפני טילים של ארה"ב היא הגוף המנהל את הפרויקט, ולצד הרחבת המערך לשלוש סוללות, היא תבצע גם שדרוגים בתחומי התוכנה והחומרה של המערכת לקראת השנים הבאות.

במקביל, הצבא האמריקאי הקצה יחידת הגנה אווירית לצורך תחילת ההכנות ליישום תוכנית הדגל של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ "כיפת זהב". משרד התקציבים של הקונגרס מתמחר אותה בכ־831 מיליארד דולר, ואילו הנשיא האמריקאי טען כי היא תסתכם בכ־175 מיליארד דולר "בלבד".

אוקראינה הפכה שלדת מטוס סינית לחימוש משוטט

במלחמתה מול רוסיה, אוקראינה עושה שימוש באמצעים יצירתיים כדי לפתח כלי נשק חדשים. לאחרונה תקפו האוקראינים את אוניית המטען נדז'דה באזור נובורוסיסק באמצעות החימוש המשוטט מיץ' 2000. החימוש מסוגל לטוס לטווח של עד 2,000 קילומטרים ולשאת ראש קרב במשקל של עד 60 קילוגרם. עד כאן, לא דבר יוצא דופן, אבל הייחוד של החימוש הוא שמהנדסים אוקראינים יצרו אותו על בסיס שלדת מטוס אזרחי סיני.

השימוש האוקראיני בכלי טיס מתוצרת סין נמשך לאורך שלבים שונים של המלחמה, עוד בטרם פיתחו האוקראינים פתרונות ארוכי־טווח משלהם. כך, למשל, מהנדסים מקומיים הסבו את המטוס האזרחי Mugin-5 Pro כך שיוכל לשאת חימושים. התוצאה היא חימוש משוטט זול יחסית, שעלותו כ־15 אלף דולר ליחידה, והוא מסוגל לשאת 25 קילוגרם חומר נפץ ולטוס לטווח של כ־500 קילומטרים.

הסינים הבינו את המתרחש ולכן החליטו בקיץ 2023 להגביל את היצוא הישיר של כלי טיס בלתי מאוישים לאוקראינה. במהרה, מפתחים אוקראינים טסו לסין במטרה לרכוש שלדות מטוסים מוכנות ישירות מהיצרנים, והתוצאה הייתה שלדות שבאופן אירוני דומות מאוד לסדרת שאהד האיראנית, שממנה יצרו הרוסים את הווריאנט גראן.