החברה מצור יגאל שסגרה עסקה של מיליארד דולר עם צבא ארה"ב

מלחמת "חרבות ברזל" הציבה אתגרים חדשים בפני החברות הביטחוניות הישראליות, אך הן ממשיכות לפעול ולנווט בשווקים גלובליים. UVISION הבטיחה עסקה בהיקף כמעט מיליארד דולר בארה"ב, בעוד החברה הציבורית הגדולה בשוק הישראלי, אלביט, פונה להתרחבות בארגנטינה. בה בעת, בעולם פונים לפיתוח נשקים חדשים, שיתאימו לשדה הקרב העתידי. על כל זאת ועוד בפינת התעשיות הביטחוניות השבועית של גלובס.



הקולונל שחשף: הלייזר שיירט טילים איראנים בדרך לישראל

30 אלף דולר לכטב"ם: הסכנה החדשה בשמי ישראל

עסקת מיליארד הדולר של UVISION

החברות מיסטרל האמריקאית ו־UVISION הישראלית הודיעו על סגירת עסקת ענק לאספקת מל"טים מתאבדים תמורת 982 מיליון דולר, בחוזה רב־שנתי החל מ־2026. ההסכם של החברה מצור יגאל עם וושינגטון כולל את קניית האמצעים, הטמעתם בכוחות השדה בצבא האמריקאי, הכשרות ואימונים, וכן תחזוקה שוטפת של המערכות.

האמריקאים בחרו בדגם הירו 120 של UVISION, שמגיע לטווח מקסימלי של כ־40־60 ק"מ ומשך הפעלה של כשעה. ניתן להתקין עליו ראשי נפץ שונים, למשל נגד כלי רכב משוריינים או נגד אדם. על אף של־UVISION יש חברה־בת אמריקאית, במסגרת חלוקת העבודה בין החברות מיסטרל תפעל כקבלן ראשי לניהול הפרויקט הענק בארה"ב.

ככלל, מיסטרל היא חברה שמתמחה באינטגרציה של מערכות וטכנולוגיות ביטחוניות בארה"ב, כשמטה החברה יושב בבת'סדה, מרילנד, ותשתיות הייצור והאינטגרציה בנוטינגהאם שנמצאת אף היא במרילנד.

אלביט עשויה לשדרג מטוסי F-16 עבור ארגנטינה

ארגנטינה נמצאת בעיצומו של תהליך לשדרוג כוחות הצבא השונים שלה. אחד הצעדים הבולטים בתהליך היה רכישת 24 מטוסי F‑16 שהיו בשימוש דנמרק, תמורת כ־300 מיליון דולר אשתקד. רכישה כזו מחייבת שדרוג משמעותי של המטוסים, שיעמיד אותם בשורה אחת עם הרמה הטכנולוגית בשוק. בתהליך מעורבות חברות דניות וכמובן אמריקאיות כמו לוקהיד מרטין, יצרנית המטוסים, אבל כעת מי שעשויה להשתלב, לפי דיווחים באמריקה הלטינית, היא אלביט.

מעמד החתימה של רכש מטוסי F-16 דנים ע''י ארגנטינה / צילום: Reuters, Latin America News Agency

לחברה הישראלית יש מערכת יחסים קרובה עם מערכת הביטחון הארגנטינאית שכוללת, בין השאר, את שדרוג טנקי TAM המקומיים.

כחלק מהניסיון להיכנס גם לפיתוח חיל האוויר הארגנטינאי, אלביט הציגה בפני בכירי בואנוס איירס את היכולות שהיא יכולה להציע. מלחמת חרבות ברזל המחישה את עוצמתה של אלביט בתחום האוויר בכלל, וחימושי אוויר‑קרקע בפרט, עם דגמים כמו טילי רמפייג’, לצד יתרונות בלוחמה אלקטרונית, הגנה עצמית ואוויוניקה.

בינתיים בתקשורת הדרום אמריקאית מגדירים את השלב הנוכחי במגעים כ"גישושים". בעוד מדינות כמו ספרד מבטלות עסקאות או משהות משאים ומתנים מתקדמים, שווקים חדשים כמו ארגנטינה עשויים להוות תחליף חשוב - גם אם במידה מסוימת.

פיילוט מטול הרימונים האמריקאי

צבא ארה"ב העניק לחברת FN America חוזה בסך 2 מיליון דולר לקידום האב־טיפוס של מערכת מטול רימונים חדשה, שתהווה את הדור הבא של המטולים ללוחם עם רמת קטלניות ודיוק גבוהה יותר. המטול, בעל קליבר של 30 מ"מ, ייוצר במתקן החברה בצפון קרוליינה.

מטול הרימונים החדש נקרא MTL-30, והוא כולל מחסנית של שלושה או חמישה רימונים. אורכו כ־90 ס"מ, ומשקלו כחמישה ק"ג - במטרה להקל על הלוחם שנדרש להפעילו. כחלק מייעודו לשדה הקרב העתידי, מטעם FN נמסר כי המטול יוכל לשמש הן ללחימה בשטחים קטנים והן מול כלי טיס בלתי מאויישים.

המטול האוטומטי למחצה נועד להרחיב את טווחי היעילות של הלוחם תוך הפחתת העלויות והתשומות הלוגיסטיות הקיימות כיום. "התוכנית נמצאת בסדר עדיפויות גבוה בממשל האמריקאי, כחלק מהשאיפה להתאמה לשדה הקרב המודרני", הסביר מארק שרפס, נשיא ומנכ"ל FN America. לדבריו, לאחר פיתוחו ויישומו, הנשק החדש "ישנה משמעותית את אסטרטגיות שדה הקרב העתידיות".

הפנטגון מוריד דרגות כדי להקטין את הוצאות השכר

הפנטגון הוריד את דרגת מפקד חיל האוויר האמריקאי באירופה ואפריקה מגנרל ארבעה כוכבים לגנרל שלושה כוכבים, במסגרת ניסיונות לצמצם את הוצאות השכר. במסגרת המתווה החדש נבחר לתפקיד לוטננט גנרל ג’ייסון הינדס, שיהיה הראשון מאז סוף שנות ה‑50 שלא יגיע לדרגת גנרל ארבעה כוכבים.

בממשל טראמפ לא מנסים להסתיר את המניע. מטעם דובר מזכירות חיל האוויר נמסר כי השינוי נובע מהוראת מזכיר ההגנה פיט הגסת' לקצץ את מספר הגנרלים בצבא.

פיט הגסת', מזכיר ההגנה האמריקאי / צילום: ap, Andrew Harnik

בחודש מאי הורה הגסת' לפנטגון להוריד ב־20%, לכל הפחות, את מספר הגנרלים והאדמירלים בדרגת ארבעה כוכבים בצבא, ובשיעור דומה גם במשמר הלאומי. "זהו צעד קריטי בתהליך הסרת היקף הכוחות המיותר, כדי לייעל את ההנהגה - באמצעות צמצום תפקידים הגנרל והקצינים המיותרים", הסביר מזכיר ההגנה האמריקאי.

הבחירה להפחית את דרגתו של מפקד חיל האוויר האמריקאי באירופה ואפריקה בולטת במיוחד, שכן מדובר בתפקיד רב־חשיבות ברמה הבינלאומית.

הנשיא טראמפ העלה בעבר ביקורת על מדינות נאט"ו שלא משקיעות מספיק בתחום הביטחון, ומפקד חיל האוויר האמריקאי באירופה ואפריקה נושא גם בתפקיד מפקד פיקוד האוויר של הברית.