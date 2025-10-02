ספרד ביטלה עסקאות נשק עם ישראל, וחתמה עם אחד משונאינו

הזמן שחלף מאז המתקפות האיראניות ומבצע עם כלביא נגד משטר האייתוללות מביא לעוד ועוד מידע חדש על המאמצים היצירתיים להתמודדות עם הטילים והכטב"מים. בה בעת, ספרד שמבטלת עסקאות עם ישראל ומפנה הון לטובת טורקיה, ובארה"ב יש מי שקורא להעביר פסי ייצור ביטחוניים אל ישראל. על כל זאת ועוד בפינת התעשיות הביטחוניות השבועית של גלובס.

● WSJ | הטיל שניצח את הפטריוט: האם אירופה נגמלת מנשק אמריקאי?

ארה"ב יירטה כטב"מים איראניים עם חימושים מונחי לייזר

מטוסי F-15 אמריקאים ניסו ליירט חימושים משוטטים ששיגרה איראן לעבר ישראל בעזרת חימושים מונחי לייזר (LJDAM), בעקבות מגבלת הטילים במתקפה האיראנית הנרחבת ב־14 באפריל 2024. כך סיפר קולונל טימות'י קאוסי, מפקד טייסת 494 האמריקאית, בראיון לאתר TWZ.

הטייסת, שבסיס האם שלה נמצא בבריטניה, נפרסה במזרח התיכון לאחר פרוץ מלחמת חרבות ברזל, עד שהוחזרה לממלכה במאי אשתקד. במתקפה באפריל השתמשו האיראנים בכל כך הרבה כטב"מים, עד שהמטוסים נדרשו להשתמש בכל חימוש אפשרי, בניסיון להפחית את הצורך לנחות בטייסות כדי להתחמש מחדש.

ה־LJDAM (Laser Joint Direct Attack Munition) היא ערכת חישה מודולרית מבוססת לייזר שניתנת להתקנה מיידית בשטח על גבי מערכות JDAM קיימות. כלומר, ערכות המאפשרות לנווט פצצות לא־מונחות אל מטרה. LJDAM משלב את תכונת הניווט מבוסס GPS ואינרציאלי של JDAM, עם יכולת כיוון במזג אוויר בהיר של פצצות מונחות לייזר.

ספרד ביטלה עסקאות עם ישראל, ועוברת לרכש מטוסים מסיבי מטורקיה

הממשלה האנטי־ישראלית בספרד בראשות פדרו סאנצ'ס ביטלה בחודשים האחרונים שורת חוזים ביטחוניים מול רפאל ואלביט, ואילו כעת - היא פונה לרכש משמעותי מטורקיה. במסגרת תוכנית ספרדית כוללת בסך 3.7 מיליארד אירו לרכש מטוסי אימונים, תובלה ומסוקים, החליטו במדריד להפנות 1.04 מיליארד אירו לקניית 30 מטוסי אימונים מדגם הורג'ט, שמייצרת התעשייה האווירית הטורקית.

החוזה כולל אופציה להגדלת העסקה ב־15 יחידות נוספות, כשהייצור ההמוני של 30 היחידות הראשונות יתקיים במתקן של התעשייה האווירית הטורקית באנקרה. לכשיסתיים, הוא יועבר למתקן של תאגיד איירבאס בספרד, בו יתאימו אותו לדרישות הטכניות והתפעוליות לחיל האוויר הספרדי. בה בעת, החוזה קובע כי חטיבת הביטחון והחלל של איירבאס בספרד תבצע את עבודות האחזקה למטוסים שיועברו לספרד ב־2028.

העסקה הזו משקפת את מקומה ההולך וגובר של טורקיה בסחר הבינלאומי באמל"ח. מנתוני מכון שטוקהולם למחקרי שלום עולה כי טורקיה ניצבה במקום ה־11 בסחר הבינלאומי בין השנים 2024-2020 עם 1.7%. לצורך ההשוואה, ישראל ניצבה במקום השמיני עם 3.1%. אך, המגמות חשובות משום שבחמש השנים הקודמות ישראל הייתה עם 3.2%, וטורקיה עם 0.8%.

איראן הציגה חימוש משוטט חדש בתערוכה עם חברות ישראליות

חברת HPT שמסונפת למשרד ההגנה של איראן ניצלה בשבוע שעבר את תערוכת פרטנר 2025 בסרביה, כדי להציג חימוש משוטט מתוצרתה - GLMD-24W4.5-R2. באותה התערוכה השתתפו שתי חברות ישראליות: בראש ובראשונה, החברה הציבורית הגדולה מכולן אלביט, והשנייה היא ראדא שעוסקת בפיתוח וייצור מערכות מכ"ם ואוויוניקה.

החימוש המשוטט האיראני משוגר מצינור, משקלו כ־41 ק"ג וראש הנפץ שלו במשקל כ־24 ק"ג. הוא, ככל הנראה, לא נועד לתקיפה של ישראל כמו שאהד 136, אלא לטווחים קצרים ובינוניים. החימוש המשוטט נועד לפגיעה בחיילים, תשתיות רכות או רכבים קלים, תוך שניכר מצורתו המחודדת כי יושבת בקדמתו מצלמה שנועדה, במידת הצורך, לאפשר למפעיל מרחוק למקד אותו אל המטרה הנדרשת.

אם משווים את האמצעי האיראני החדש למקבילים אמריקאיים, אז באופן מסורתי אלו בעלי משך פעילות ורמת אוטונומיה איכותית יותר. מאידך, האיראנים כמו תמיד מעוניינים לגרום כמה שיותר הרס עם אמצעי בודד, ולכן התמקדו בהפיכת אותו חימוש משוטט לכזה שיישא חומר נפץ במשקל הגבוה ביותר שמתאפשר.

מכון מחקר אמריקאי: להעתיק פסי ייצור ביטחוניים לישראל

החברות הביטחוניות האמריקאיות מתקשות לעמוד בקצבי הייצור הנדרשים לכוחות המקומיים ולייצוא, ובעקבות זאת - המכון היהודי לביטחון לאומי של אמריקה קורא להעתיק פסי ייצור למדינות הידידותיות במזרח התיכון: ישראל, ערב הסעודית, איחוד האמירויות ובחריין. לפי המכון, מהלך שכזה יועיל לסגירת הפערים בשרשראות האספקה. "יש הזדמנות ייחודית לחזק את ההספק של השותפות במזרח התיכון", הסבירו במכון.

לדבריהם, השותפות ייהנו בעצמן מ"פירות" המהלך: קבלת חומרי גלם, פגזים, רכיבי הנעה, ומערכות בלתי מאויישות שייוצרו יחדיו. זה משמעותי מאוד מול מדינות המפרץ הגדולות, בהם ערב הסעודית ואיחוד האמירויות שהציבו יעד של 50% ייצור תוצרת ביטחונית במדינתן. בדוח הדגישו את ההון הגדול של המפרציות, שעשוי להועיל למהלך.

החוקרים ציינו כי "שילוב הענף הביטחוני הטכנולוגי של ישראל ויכולת התעשייה הביטחונית שלה עם ההון של השותפות במפרץ, יאפשרו לארה"ב לזרז ייצור של מערכות ברות קיימא, שיתמודד מול איומים א־סימטריים משותפים שכוללים כטב"מים, רקטות וטילים, בהם משתמשים בהיקף נרחב ציר הפרוקסי של איראן והכוחות הרוסיים נגד אוקראינה".